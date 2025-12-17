Correos abre nuevo proceso online para contratar carteros y personal de oficinas: cómo inscribirse a esta convocatoria

Correos ha lanzado un nuevo Portal de Empleo para contratar personal operativo temporal en provincias donde las Bolsas de Empleo están agotadas. La primera inscripción esta abierta desde el 12 de diciembre de 2025 al 12 de enero de 2026. La herramienta permite apuntarse en línea, elegir los puestos de interés y responder a un breve cuestionario.

Quién puede apuntarse al nuevo Portal de Empleo de Correos

El Portal está dirigido a personas que quieren trabajar en Correos como personal operativo eventual y no forman parte de las actuales Bolsas de Empleo. Los requisitos generales para inscribirse son los siguientes:

18 años o más.

Graduado escolar o estudios equivalentes reconocidos.

Nacionalidad española o permiso de trabajo en vigor.

No tener relación laboral fija con Correos en la actualidad.

Permiso de conducir moto de 125 cc para reparto motorizado.

Disponibilidad geográfica dentro de la provincia del domicilio indicado.

Si encajas en este perfil, puede ser una opción interesante. ¿Te imaginas trabajando en alguno de estos puestos?

Plazos de inscripción, duración de la candidatura en este portal y puestos de trabajo

El Portal de Empleo funcionará con convocatorias cuatrimestrales: cada cierto tiempo se abrirá un nuevo plazo para inscribirse o actualizar datos, y cada inscripción solo tendrá validez durante su periodo de publicación, por lo que habrá que renovarla cuando se publique una nueva convocatoria.

A través del Portal se podrán cubrir cuatro perfiles operativos: reparto a pie, reparto motorizado (cartero o cartera), agente de clasificación en centros logísticos y atención al cliente en oficinas. Para ver de un vistazo las opciones, estos son los puestos y el ámbito donde se desarrollan:

Puesto Ámbito de trabajo Reparto a pie (Cartero/a) Provincia del domicilio indicado en la inscripción Reparto motorizado (Cartero/a) Provincia del domicilio indicado en la inscripción Agente de Clasificación Centros Logísticos Atención al Cliente Oficinas

La inscripción no supone la inclusión en la Bolsa de Empleo ni genera derecho de contratación. El orden de prioridad será: primero, personas disponibles en las Bolsas; después, quienes tengan experiencia previa en Correos; y, en tercer lugar, las personas inscritas en el Portal; dicho en plata, es una vía complementaria, no preferente.

Cómo inscribirse, condiciones de los contratos temporales y papel de UGT

La inscripción se realiza de forma telemática en la web de Correos, seleccionando provincia, puestos y completando el cuestionario con los datos personales y profesionales.

Las personas candidatas se responsabilizan de la veracidad de la información y deben contestar con datos reales y detallados a cada pregunta; la falta de veracidad conllevará la desestimación, así que no compensa “maquillar” el currículum.

Las contrataciones serán siempre temporales y estarán vinculadas a una campaña específica; la zona de trabajo será la provincia indicada y los horarios podrán ser de mañana, tarde o noche según las necesidades operativas. ¿Significa esto que te van a llamar seguro? No: la inscripción no genera derecho, expectativa ni compromiso de contratación.

En el momento de la contratación se exigirá cumplir todos los requisitos legales y convencionales del puesto, como el permiso de conducir para reparto motorizado y la disponibilidad geográfica dentro de la provincia.

UGT recuerda que debe respetarse la preferencia de las personas de las Bolsas de Empleo y la transparencia ante las Comisiones de Empleo, y anuncia que hará seguimiento del uso del Portal y actuará sindical y jurídicamente ante cualquier vulneración de los derechos o de los procedimientos regulados.