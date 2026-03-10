Nuevo aviso de Hacienda sobre la Renta 2026: no hay escapatoria para quienes superen este salario

La campaña de la declaración de la Renta 2025/2026 llega con fechas y un mensaje claro: según tu salario y el número de pagadores, tendrás que rendir cuentas ante la Agencia Tributaria. La declaración de la Renta es el trámite anual con el que se regulariza el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se ajustan las retenciones y se decide si corresponde pagar o recibir una devolución.

Calendario de declaración de la Renta 2025 2026 y presentación

La campaña arrancará el miércoles 8 de abril, cuando se podrá presentar la declaración solo por internet, a través de Renta Web o de la aplicación móvil. Durante el primer mes será la única vía disponible, en línea con la apuesta por la tramitación telemática. Estas son las fechas clave de la campaña:

Fechas clave: 8 de abril (inicio por internet), 6 de mayo (teléfono con cita previa del 29 de abril al 29 de junio), 1 de junio (oficinas con cita desde el 29 de mayo) y 30 de junio (fin de campaña).

La vía en línea permite revisar el borrador y saber al momento si el resultado es a ingresar o a devolver.

Límite de 22.000 euros con pagador único para declarar Renta

Con un pagador único, el límite general se sitúa en 22.000 euros brutos anuales. Si tus rendimientos del trabajo no superan esa cifra, en principio no estás obligado a hacer la Renta.

Teniendo en cuenta que el Salario Mínimo Interprofesional para 2026 se fija en 1.221 euros al mes en 14 pagas, es decir, 17.094 euros anuales según el Real Decreto 126/2026, quienes cobren solo ese sueldo de un empleador quedarían exentos de presentar la declaración.

15.876 euros con varios pagadores obligan a hacer declaración Renta

Cuando entran en juego varios pagadores, el umbral baja a 15.876 euros anuales, siempre que lo percibido del segundo y restantes supere los 1.500 euros. Es la situación típica de quienes han cambiado de trabajo, han estado en desempleo o han combinado salario y prestación.

Al existir varios pagadores, las retenciones pueden no estar bien ajustadas y, por tanto, la normativa reduce el límite para obligar a declarar y corregir posibles desajustes en las cantidades ingresadas a cuenta del impuesto.

Otros casos con obligación de presentar declaración de la Renta

También están obligados a presentar la declaración quienes obtengan rendimientos del capital mobiliario, como intereses o dividendos que superen los límites establecidos, quienes registren ganancias patrimoniales por la venta de acciones o inmuebles y quienes perciban determinadas ayudas o subvenciones.

Incluso si no existe obligación, puede ser interesante presentar la Renta si el resultado sale a devolver o si se pueden aplicar deducciones. Conviene revisar cada caso antes de decidir no hacer el trámite, ¿seguro que no te compensa?