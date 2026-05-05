El error que puede costar la pérdida del Ingreso Mínimo Vital tras cobrar una herencia

La Seguridad Social puede retirar el IMV si el beneficiario cobra una herencia, supera el patrimonio permitido y no lo comunica a tiempo. El TSJ de Madrid confirma que una mujer debe devolver 5.169,23 euros.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid avala la decisión del Instituto Nacional de la Seguridad Social de extinguir el Ingreso Mínimo Vital a una mujer que, tras recibir una herencia, dejó de cumplir el límite patrimonial exigido para mantener esta prestación.

El plazo de 30 días que puede hacer perder el Ingreso Mínimo Vital

La clave está en el plazo. La Ley 19/2021 del IMV obliga a comunicar en 30 días cualquier cambio que afecte al derecho a cobrar la ayuda. ¿Recibir una herencia cuenta? Sí, si aumenta el patrimonio computable del hogar.

La mujer percibía el IMV desde 2020, con una cuantía mensual de 469,93 euros. A finales de 2021, el INSS extinguió la prestación tras comprobar, mediante datos de la Agencia Tributaria, que su unidad de convivencia superaba el umbral patrimonial.

El organismo calculó un patrimonio computable de 79.119,83 euros, frente al límite legal de 43.196,40 euros. Ojo con este detalle: la vivienda habitual no se incluyó, aunque estaba valorada en más de 340.000 euros.

Por qué la Seguridad Social retiró la prestación tras cobrar una herencia

El patrimonio procedía de la herencia de su madre fallecida. Incluía 75.209,84 euros en inmuebles distintos de la vivienda habitual y 3.910,02 euros en cuentas bancarias. Para el INSS, esa nueva situación eliminaba la vulnerabilidad económica necesaria.

La beneficiaria recurrió y sostuvo que el cobro indebido se debía a un error de la autoridad competente. También alegó que, cuando pidió la prestación, la escritura de herencia aún no estaba firmada.

El TSJ de Madrid rechazó esos argumentos. Según la sentencia, no hubo fallo del INSS, ya que los datos tributarios solo pudieron verificarse al año siguiente, con la declaración del IRPF. Además, la mujer pudo comunicar voluntariamente la adjudicación y no lo hizo.

Requisitos del IMV que deben cumplirse para mantener la ayuda

Para solicitar el Ingreso Mínimo Vital hay que acreditar residencia legal, efectiva y continuada en España durante al menos el año anterior. También se exige demostrar el domicilio con empadronamiento y la unidad de convivencia con documentación familiar, registral o padronal.

Además, la persona solicitante y el resto del hogar deben estar en situación de vulnerabilidad económica, sin ingresos ni patrimonio suficientes. La prestación es compatible con rentas del trabajo e incluye incentivos para favorecer la inserción laboral.

Según los datos aportados, el IMV llegó en marzo a 829.399 hogares y 2.532.284 personas. Desde su puesta en marcha, ha alcanzado a 3.546.408 beneficiarios.