El SEPE busca trabajadores sin experiencia y con la E.S.O.: los sueldos llegan a los 38.000 euros anuales

Diversos perfiles por toda España y opciones para empezar desde cero e incluso fuera del país. Las vacantes recogen contratos indefinidos y temporales, con sueldos que, según el puesto, alcanzan los 30.000 euros brutos anuales.

El mercado laboral vive una transformación marcada por la digitalización y la demanda de perfiles técnicos, pero siguen existiendo puertas de entrada para quienes no tienen formación específica ni experiencia previa. El portal ‘Empléate’ del SEPE reúne miles de ofertas y, entre ellas, una selección pensada para candidatos con la ESO y ganas de aprender, ya que no es necesario tener experiencia previa.

Ofertas del SEPE para personas con educación básica y sin experiencia laboral

¿Buscas tu primer empleo? Hay nichos que priorizan la actitud y la disponibilidad. Hostelería, comercio, logística y atención al cliente continúan generando oportunidades para sumar experiencia en poco tiempo. También destacan agricultura, construcción y el cuidado de personas mayores o dependientes.

Además, el auge del comercio electrónico impulsa la demanda de repartidores, mozos de almacén y operarios de paquetería. De ahí que estemos ante una salida real para empezar y crecer profesionalmente.

Sectores con más opciones para empezar sin experiencia

Hostelería, comercio minorista, logística, atención al cliente, reparto y paquetería, agricultura, construcción y cuidados, apoyados por programas formativos públicos y privados.

Estas áreas permiten entrar rápido, adquirir competencias básicas y estabilizarse laboralmente. En consecuencia, abren camino a mejores condiciones a medio plazo.

Salarios, contratos y ubicaciones de las ofertas seleccionadas con educación secundaria

A continuación se resumen puestos de distintas provincias, con sus condiciones principales. Observa la variedad de sueldos y la presencia de contratos indefinidos: hay margen para elegir según tus prioridades:

Tabla de ofertas

Puesto Ubicación Contrato Sueldo bruto anual Conductor camión grúa Madrid Indefinido/completa 21.107 euros 5 conductores de vehículos para logística por carretera Málaga Indefinido/parcial 12.000–14.000 euros Auxiliar de almacén Madrid Indefinido/completa 16.576 euros Vigilante de seguridad Santa Cruz de Tenerife Indefinido/completa 19.000–21.000 euros Encargado/a de lavandería Navarra Temporal/completa Sin especificar Teleoperador/a Las Palmas Indefinido/flexible 1.400–1.500 euros (mensuales aprox.) Esteticista Madrid Sin especificar/flexible 18.000–19.000 euros Comercial A Coruña Sin especificar Sin especificar 2 comerciales Eurofish Pinto, Madrid Indefinido/completa 18.000–18.300 euros Auxiliar administrativo Madrid Temporal/parcial 11.500 euros 5 comerciales Cork, Irlanda Indefinido/completa 31.000€ – 38.000 euros

Como ves, los rangos salariales se mueven desde 12.000 hasta 30.000 euros brutos al año, según responsabilidad, sector y provincia. ¿Cuál encaja mejor con tus expectativas?

Recomendaciones para mejorar la empleabilidad sin estudios superiores en España

Para quienes cuentan con ESO, los programas de formación de los servicios públicos de empleo y de entidades privadas ayudan a reforzar competencias clave en pocos meses. Por lo tanto, combinar una de estas vacantes con formación específica puede multiplicar tus opciones de estabilidad.

Por otro lado, la experiencia en puestos de entrada, desde atención al cliente hasta logística, es una buena tarjeta de presentación para futuros procesos. La flexibilidad y la predisposición a aprender pesan mucho en la primera contratación.

Cómo encontrar estas vacantes en el portal Empléate del SEPE paso a paso

El acceso es sencillo: entra en ‘Empléate’ y aplica los filtros de búsqueda orientados a principiantes. En esta selección se han priorizado ofertas “sin experiencia” y con requisito de primera etapa de educación secundaria con título de graduado escolar o equivalente.

¿Un consejo? Ajusta la ubicación y el tipo de contrato que prefieras. Así encontrarás opciones reales cerca de ti y con la jornada que buscas.