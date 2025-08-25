El SEPE busca personal sin experiencia: 426 ofertas de empleo con contratos indefinidos

Desde el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) existen 426 ofertas de empleo disponibles con intención de cubrir la falta de personal en empresas de diferentes puntos de España. De esta forma se buscan perfiles profesionales de distintos ámbitos laborales y donde no es necesario contar con experiencia previa para postularse. Los puestos de trabajo son muy variados, tales como pueden ser operarios, recepcionistas, enfermeros, conductores, ayudantes, entre otros.

Es importante destacar que se tratan de oportunidades laborales que ofrecen contratos indefinidos y, por tanto, estabilidad económica-laboral. Bien, si deseas conocer más a fondo cuáles son, los requisitos solicitados y los pasos a seguir para enviar el curriculum, te lo vamos a explicar en esta noticia.

El portal de empleo del SEPE dispone de cientos de ofertas de empleo para cubrir la falta de personal en distintos sectores laborales

Desde el portal de empleo “Empléate” del SEPE se busca facilitar el acceso a un trabajo por parte de empresas tanto públicas como privadas. Actualmente, y en esta ocasión, hacemos alusión al sector privado, donde desde el Servicio Público de Empleo Estatal se pueden observar un total de 426 ofertas de empleo, dirigidas a personas que busquen contratos indefinidos y donde no se requiera experiencia. Por ello, lo que va a influenciar en todas las vacantes, son el nivel de estudios, cursos o carnet de conducir que se demanden por parte de la empresa que haya publicado sus ofertas.

Otro de los factores que van a variar son los salarios de los distintos perfiles profesionales, y que como se pueden ver en la lista que verás a continuación (ejemplo de algunas de los cientos de ofertas de empleo disponibles) varían entre los 16.575,96 y los 27.000 euros brutos anuales. Bien, a continuación vamos a ver algunas de las vacantes que se han publicado más recientemente en el portal de empleo del SEPE.

Del total de 426 ofertas de empleo, hemos mencionado 7 de ellas, con el puesto a cubrir, empresa, requisitos solicitados y condiciones que se ofrecen:

2 cajeros/as de supermercado (Subeiro) en Las Palmas: en este caso es necesario el título de E.S.O. La empresa ofrece un sueldo de 16.575,96€ brutos al año.

Ayudante/a de panadería en Toledo: el horario de trabajo es de 2.30h a 11.30h con un salario de 18.000 euros brutos anuales. Se pide disponibilidad de incorporación inmediata y permiso de conducir.

2 comerciales en AGUALOE SL para venta de productos naturales en Fuerteventura (Las Palmas): se pide como requisitos contar con Bachiller e idiomas. El horario es de 9 a 17.00h y el salario oscila entre los 18.000 y 22.000 euros brutos anuales.

Mozo/a de cuadra en Cooperativa de ovino y vacuno de Navarra, S.COOP. en Pamplona: se pide título de Técnico Superior en Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal y permiso de conducir.

2 chóferes de camión para Málaga Transport S.L.: se necesita el carnet C+ CAP y se ofrece un salario entre 21 y 25 mil euros al año brutos.

6 enfermeros/as en la zona sur de la Comunidad de Madrid: Se requiere contar con Grado o Diplomatura y sin experiencia. El salario es entre 25.000 y 27.000 euros brutos al año.

3 operarios/as de extrusión en la fábrica Plásticos Khudos S.L. en Olmedo (Valladolid): se necesita estudios primarios y poder desplazarse a las instalaciones. Los turnos son rotativos de mañana, tarde y noche y el salario a percibir es de entre 23.000 y 27.000 euros brutos al año.

Recuerda que existen cientos de ofertas de empleo por toda España para trabajar en otros puestos vacantes y en empresas de diferentes sectores laborales, y las cuales vas a poder ver en el enlace que facilitamos en el siguiente apartado y donde explicamos cómo mandar el CV.

Cómo enviar el currículum e inscribirse en estas ofertas de empleo

Dado que estas ofertas de empleo del SEPE solo muestran un pequeño ejemplo del número total que hay disponible actualmente, vamos a dar el acceso a la web del Servicio Público de Empleo Estatal, donde se pueden ver todas las demás. Por tanto, si deseas inscribirte en algunas de las anteriores o en el resto de las existentes, ten listo el currículum en tu móvil o PC y sigue los pasos que detallamos a continuación para entregar la candidatura y postularte: