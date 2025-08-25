Devolución del IRPF a jubilados mutualistas en un único pago tras el cambio aprobado en el Congreso: requisitos y cómo solicitarlo

El Congreso avala que Hacienda devuelva en 2025, en un único abono, lo retenido a quienes cotizaron en antiguas mutualidades tras la sentencia del Supremo y la rectificación de Economía.

El cambio normativo aprobado permitirá reintegrar de una vez a pensionistas de las antiguas mutualidades, abandonando la idea de fraccionar entre 2025 y 2028. La medida busca que quienes tengan derecho cobren este año el importe correspondiente al IRPF, sin esperas.

La devolución se dirige a contribuyentes que hicieron aportaciones a mutualidades antes del 1 de enero de 1999 y que no pudieron reducir esas cuantías en la base imponible del impuesto. La reducción aplicable depende de la fecha de las aportaciones y del tipo de mutualidad. El giro en el calendario responde a una sentencia del Tribunal Supremo y a la rectificación del Ministerio de Economía. ¿Encajas? Si cotizaste en los 60 o 70, revísalo.

Fechas y plazos para solicitar la devolución única del IRPF en 2025

El objetivo es que el pago se realice de una sola vez a lo largo de 2025. Antes estaba previsto un calendario escalonado hasta 2028, que ya no se aplicará. Conviene preparar la solicitud cuanto antes.

A modo de resumen, estas son las claves del nuevo esquema:

Aspecto Detalle Qué se devuelve IRPF asociado a aportaciones a mutualidades laborales no reducidas Quiénes Jubilados mutualistas con aportaciones previas al 1 de enero de 1999 Cuándo En un único pago durante 2025, tras el cambio normativo Cómo Mediante formulario en la sede electrónica, en el apartado de mutualistas Cuánto Estimación media de devolución: 4.000 euros por persona afectada

El marco temporal se concentra en 2025. Ojo: conviene organizar la solicitud sin demoras.

Cómo presentar la solicitud, requisitos y documentación

La tramitación se realiza en la sede electrónica de la Agencia Tributaria, en el apartado “Mutualistas: solicitudes de devolución”. Para identificarse, se requiere número de Referencia, Cl@ve, certificado electrónico o DNI-e. El formulario pide añadir una cuenta bancaria y un teléfono. Además, si no se ha presentado, al entrar al servicio de presentación de la declaración, web o app, aparecerá un aviso con acceso directo.

Pasos para completar la gestión sin perderte en el intento:

Entra en la sede electrónica y busca “Mutualistas: solicitudes de devolución”. Identifícate con número de Referencia, Cl@ve, certificado electrónico o DNI-e. Rellena el formulario e incluye tu cuenta bancaria y un teléfono. Envía la solicitud; si no la has presentado, verás un aviso con acceso directo al entrar en la declaración.

Así de sencillo: ten a mano las credenciales y revisa los datos antes de enviar.

Cálculo de importes y qué puede esperar cada pensionista mutualista afectado

Habrá devolución cuando, tras aplicar lo previsto en la DT 2ª, la cuota resultante sea inferior a lo ya ingresado por declaraciones previas o a las retenciones soportadas. Los importes varían según la fecha de las aportaciones y el tipo de mutualidad, pero la estimación media se sitúa en 4.000 euros por beneficiario. ¿Cuánto te corresponderá? Dependerá de tu historial y de cómo impacte la reducción aplicable.

El Congreso ha aprobado el cambio normativo; el Ministerio de Economía rectifica su plan de pagos y la Agencia Tributaria gestiona el formulario y el abono. En origen, la decisión está marcada por una sentencia del Tribunal Supremo. Por consiguiente, el proceso queda encarrilado para un pago unificado en 2025.