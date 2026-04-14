El salto de Telefónica con drones pilotados en remoto para realizar servicios comerciales

Ver un dron en una inspección o en una emergencia ya no suena a ciencia ficción. Lo llamativo aquí no es solo el aparato, sino desde dónde se va a controlar. Telefónica ha puesto en marcha un nuevo servicio comercial de drones pilotados en remoto para empresas y administraciones. La operación se centraliza desde T_Space, un espacio ubicado en el Centro Nacional de Supervisión y Operación, el CNSO, de la compañía en Aravaca.

Con este paso, la multinacional deja atrás el modelo habitual de pilotos desplazados a cada misión, permisos ad-hoc, es decir, autorizaciones concretas para cada caso, y evaluaciones previas del entorno. En otras palabras, menos vueltas previas y un servicio integral para acelerar la puesta en marcha de cada operación.

Cómo funciona el nuevo servicio de drones en remoto de Telefónica

Todo pasa por T_Space, el centro desde el que pilotos profesionales de Telefónica manejarán los drones a distancia. Desde ese punto, la compañía articula un servicio extremo a extremo, es decir, una solución completa que integra la operación desde el inicio hasta el final.

La empresa desplegará dos modalidades. Por un lado, Flight as a Service, pensada para clientes que ya tienen su propio dron y solo necesitan que Telefónica asuma la operación de vuelo desde T_Space. Por otro, Drone as a Service, que añade también el equipo, sus sensores y el procesamiento de la información obtenida durante la misión.

Qué sectores pueden aprovechar este sistema y por qué acelera las misiones

Ambos servicios encajan en sectores como la industria, la energía, la logística y las administraciones públicas, especialmente en emergencias y medio ambiente. El uso de estos vuelos en remoto puede aplicarse a vigilancia, inspección de infraestructuras y prevención de incendios, tres campos donde el tiempo y la coordinación pesan mucho.

La novedad está también en el cambio de modelo operativo. Telefónica rompe con el esquema de pilotos desplazados físicamente a cada misión y con la necesidad de tramitar permisos ad-hoc y evaluaciones previas del entorno que alargan el inicio de la operación. Por tanto, la propuesta busca reducir esa parte más lenta del proceso, la que suele poner a prueba la paciencia de cualquiera cuando entra en juego la burocracia.

El proyecto en Cuacos de Yuste ya muestra una aplicación concreta

Entre los primeros proyectos de Telefónica destaca el desplegado en Cuacos de Yuste (Cáceres) junto a la Junta de Extremadura. Se trata de un sistema avanzado de prevención, monitorización, detección y respuesta temprana ante incendios forestales.

Ese ejemplo permite aterrizar mejor para qué sirve este servicio. No se queda en una demostración tecnológica, sino que se orienta a situaciones reales en las que detectar antes un problema y responder con rapidez puede marcar la diferencia sobre el terreno.

Qué tecnología usa Telefónica para pilotar drones a distancia con vídeo en tiempo real

La propuesta se apoya en un ecosistema tecnológico integrado. Ahí entran las estaciones automatizadas Drone-in-a-Box, sistemas capaces de gestionar el despegue, el aterrizaje y la recarga sin intervención humana, junto con la red 5G de Telefónica.

Esa red permite operar drones a larga distancia con control continuo y transmisión de vídeo en tiempo real gracias a su alta velocidad y baja latencia, es decir, al poco retraso en el envío de datos. A esto se suma un despliegue de nodos de edge computing, una tecnología que acerca el procesamiento al lugar donde se generan los datos para reforzar la seguridad en la transmisión y analizar las imágenes de forma inmediata. En consecuencia, la compañía busca respuestas más rápidas y operaciones más eficientes.

Qué deben tener en cuenta empresas y administraciones antes de elegir Flight as a Service o Drone as a Service

Para un cliente, la diferencia práctica entre ambas fórmulas es bastante clara. Si ya dispone de dron, la opción pasa por contratar la operación de vuelo desde T_Space. Si además necesita el equipo, los sensores y el procesamiento de la información, entonces la segunda solución amplía el servicio.

Antes de decidir, conviene fijarse en qué necesidad concreta se quiere cubrir. Este resumen ayuda a verlo de un vistazo:

Flight as a Service: para clientes que ya poseen el dron y necesitan que Telefónica se encargue de la operación de vuelo desde T_Space. Drone as a Service: para clientes que, además de la operación, necesitan el equipo, sus sensores y el procesamiento de la información. Sectores de encaje: industria, energía, logística y administraciones públicas en ámbitos como emergencias y medio ambiente.

Con esa base, la elección depende de si la organización ya tiene medios propios o prefiere una solución más completa. De ahí que el servicio se presente como una herramienta útil para adaptar cada operación a necesidades distintas sin salir del mismo ecosistema.

Qué dice Telefónica sobre este servicio integral de drones en España

Borja Ochoa, presidente de Telefónica España, pone en valor que «es el primer operador capaz de ofrecer un servicio integral de drones en remoto dentro del país, un servicio extremo a extremo en el que se integra hardware, conectividad, analítica, permisos, plataforma y operación».

Además, añade que «Asumimos la complejidad operativa y técnica requerida empresas y administraciones dispongan de nuevos servicios adaptados a sus necesidades, basados en una gestión de drones autónoma, segura, rigurosa y eficiente». Por su parte, Sergio Sánchez, director de Operaciones, Red y TI, subraya la capacidad de la red para sostener estas soluciones en tiempo real y afirma: «Demostramos nuestras capacidades para operar sobre una infraestructura robusta con cobertura nacional y capilaridad por todo el territorio, tanto en entornos urbanos como en zonas rurales donde no llegan otros operadores». Según amplía, esta base tecnológica ya está permitiendo el desarrollo de proyectos concretos que evidencian «la aplicación y el valor añadido de estos servicios».