Ayudas al mantenimiento de la vivienda habitual: quién puede entrar ahora con los nuevos límites a esta convocatoria abierta hata el 30 de abril

La convocatoria de 2026 abre del 1 al 30 de abril e incorpora cambios en los ingresos máximos y en la forma de calcular la unidad de convivencia. Estas novedades pueden ampliar el acceso a miles de hogares que antes quedaban fuera.

Las ayudas al mantenimiento de la vivienda habitual vuelven en abril con condiciones actualizadas y un presupuesto mayor. La principal novedad está en los límites económicos, que suben 3.000 euros respecto a convocatorias anteriores, y en el nuevo criterio para definir quién forma parte de la unidad de convivencia.

Qué cambia en las ayudas al mantenimiento de la vivienda habitual en 2026

El cambio más importante afecta a la renta bruta anual permitida. Con la subida de los umbrales, familias que antes superaban por poco el tope podrán acceder ahora a estas subvenciones. No es un detalle menor, porque puede alterar de forma directa el número de beneficiarios.

Además, desde esta convocatoria se tendrá en cuenta a todas las personas empadronadas en el domicilio para calcular la unidad de convivencia. ¿Qué supone esto? Que la ayuda se adapta mejor a la realidad de cada hogar, aunque también obliga a revisar bien cómo se computan los ingresos.

A esto se suma un aumento del presupuesto, que alcanza los 135.500 euros, es decir, 25.000 euros más que el año anterior. La administración, además, deja abierta la puerta a ampliarlo si fuera necesario.

Quiénes pueden solicitar estas ayudas y cuánto dinero pueden recibir

El programa mantiene tres líneas para cubrir distintas situaciones residenciales. Son las siguientes:

Línea A, para personas propietarias de vivienda.

Línea B, para inquilinos de viviendas gestionadas por la EMV.

Línea C, para arrendatarios con el IBI repercutido en el alquiler.

La cuantía depende del número de miembros de la unidad de convivencia y de los ingresos anuales. En cualquier caso, la ayuda nunca podrá superar los 500 euros ni exceder el coste del IBI correspondiente.

Miembros Ingresos anuales Ayuda máxima 1 Hasta 22.000 € 500 € 2 Hasta 25.000 € 500 € 3 Hasta 29.000 € 500 € 4 Hasta 32.500 € 500 € 5 o más Hasta 36.500 € 500 €

En los tramos superiores, la ayuda baja de forma progresiva a 375 o 250 euros. Así se da prioridad a los hogares con menos recursos, pero sin dejar completamente fuera a quienes están en niveles intermedios.

También hay perfiles que pueden acceder directamente al importe máximo de 500 euros si cumplen los requisitos económicos. Es el caso de las familias numerosas, los hogares monoparentales o monomarentales y las mujeres víctimas de violencia machista. Aquí la clave sigue siendo cumplir las condiciones exigidas.

Cómo presentar la solicitud de las ayudas dentro del plazo de abril

El plazo estará abierto del 1 al 30 de abril. Las solicitudes podrán presentarse por la sede electrónica municipal, de forma presencial en oficinas de atención ciudadana o a través de los canales previstos en la legislación administrativa vigente.

Otro aspecto importante es que los ingresos que se tendrán en cuenta serán los de 2024, ya que en el momento de la convocatoria todavía no están disponibles los datos fiscales completos de 2025. Por tanto, conviene revisar bien toda la documentación antes de iniciar el trámite. ¿La razón? Abril pasa volando y quedarse fuera por un error sería un golpe innecesario.