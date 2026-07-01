El nuevo show de Parque Warner que toma el relevo de Loca Academia de Policía ya tiene fecha de estreno

El nuevo ‘DC Super-Villains Stunt Show’ llegó este 1 de julio al Teatro Especialistas con persecuciones, acrobacias, explosiones y personajes como Harley Quinn, El Joker, Lobo o Peacemaker.

Parque Warner Madrid estrenó este 1 de julio uno de sus grandes reclamos para el verano: ‘DC Super-Villains Stunt Show’, el espectáculo que toma el relevo de la recordada ‘Loca Academia de Policía’ en el Teatro Especialistas. La nueva producción mantiene la acción sobre ruedas, pero cambia el humor clásico por una puesta en escena inspirada en Gotham City y en algunos de los personajes más reconocibles del universo DC.

Así es DC Super-Villains Stunt Show, el relevo de Loca Academia de Policía

El nuevo espectáculo sitúa al público en una Gotham City sumida en el caos. La trama arranca cuando El Joker, Enigma y Espantapájaros activan “El botón de la risa”, un dispositivo capaz de controlar los vehículos de la ciudad.

Ante esta amenaza entra en escena la Task Force-X, liderada por Harley Quinn y acompañada por Lobo y Peacemaker, dos personajes que debutan por primera vez en Parque Warner.

Durante la función, los visitantes pueden ver persecuciones a gran velocidad, derrapes, saltos, coreografías de especialistas, efectos pirotécnicos y maniobras con coches, motos, quads y vehículos policiales. El parque define esta propuesta como un espectáculo de acción para todos los públicos situado en Movie World Studios y disponible durante todo el año.

Los personajes de DC que llegan por primera vez al Teatro Especialistas

Uno de los grandes atractivos de ‘DC Super-Villains Stunt Show’ es la presencia de nuevos personajes de DC dentro del parque. Lobo y Peacemaker se incorporan a la historia junto a Harley Quinn, mientras los villanos tratan de extender el caos por Gotham City.

El montaje cuenta con 12 especialistas, más de diez vehículos en escena y un final marcado por la aparición de un monster truck tematizado de El Joker. La función se representa en el mismo recinto que acogió durante años ‘Loca Academia de Policía’, con capacidad para 2.500 espectadores y una superficie de 1.700 metros cuadrados.

La presentación oficial contó con la participación de Toni Bou, considerado el deportista de trial más laureado de la historia, que realizó una exhibición sobre su motocicleta antes del estreno del nuevo show.

El espectáculo nocturno de Parque Warner que vuelve este verano con drones

El estreno de ‘DC Super-Villains Stunt Show’ llega acompañado del regreso de ‘Justice League: Rise of the Penguin’, el espectáculo nocturno de Parque Warner para la temporada estival.

Esta producción combina más de 300 drones, coreografías acuáticas con flyboards, pirotecnia, fuego, agua y efectos de luz en una historia protagonizada por Batman, Wonder Woman y Aquaman frente al Pingüino.

Según la información del parque, este show nocturno está concebido como una experiencia inmersiva de verano y forma parte de la programación especial con la que Parque Warner refuerza su oferta de ocio familiar durante los meses de mayor afluencia.

Con estos dos espectáculos, el parque madrileño renueva uno de sus espacios más emblemáticos y suma nuevos argumentos para quienes visiten sus atracciones este verano.