El nuevo producto de Mercadona que está despertando interés entre quienes hacen deporte y buscan mejorar su rendimiento

La cadena de Juan Roig incorpora un bote de 200 gramos fabricado por Ynsadiet. Cada toma aporta 3 gramos de creatina, la cantidad vinculada en la Unión Europea a una mejora del rendimiento en ejercicios breves de alta intensidad.

Mercadona ha comenzado a comercializar en parte de sus supermercados y en su tienda online una creatina en polvo de sabor neutro con cacito dosificador. Su precio se sitúa en 8 euros, aunque la disponibilidad puede cambiar según el establecimiento, el código postal y el stock existente.

La llegada del suplemento acerca al consumidor general un producto hasta ahora asociado principalmente con las tiendas de nutrición deportiva. Sin embargo, la creatina no cuenta con una declaración autorizada para tratar cualquier tipo de cansancio, sino para mejorar el rendimiento físico en determinadas actividades de alta intensidad.

La creatina de Mercadona cuesta ocho euros y ofrece unas 47 dosis

El envase contiene 200 gramos de producto. La cantidad diaria indicada es un cacito raso de 4,2 gramos, que puede disolverse en unos 200 mililitros de agua, leche u otra bebida. Cada toma proporciona 3 gramos de creatina, 137 miligramos de fósforo y 161 miligramos de calcio.

Con esa dosificación, el bote permite preparar alrededor de 47 tomas y duraría cerca de un mes y medio con un consumo diario. El coste aproximado es de 17 céntimos por dosis.

Los datos del etiquetado también muestran que el contenido no es creatina monohidrato pura. Los 3 gramos de creatina representan el 71,4% de cada ración de 4,2 gramos. Aplicando esa proporción al envase completo, el bote contendría unos 143 gramos de creatina declarada, siempre que la mezcla sea homogénea.

Qué es la creatina y qué efecto reconoce realmente la Unión Europea

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición explica que la creatina es una sustancia producida por el organismo en el hígado, los riñones y el páncreas. También puede obtenerse mediante la alimentación, principalmente a través de la carne y el pescado. Aproximadamente el 95% de las reservas corporales se almacena en el músculo esquelético.

Su función está relacionada con la disponibilidad de energía durante esfuerzos intensos y de corta duración. La Unión Europea autoriza afirmar que una ingesta diaria de 3 gramos mejora el rendimiento físico en series sucesivas de ejercicios breves de alta intensidad, siempre que el producto esté dirigido a adultos que realizan esta clase de actividad.

Esta declaración no permite presentar la creatina como una solución general frente al sueño insuficiente, el agotamiento cotidiano o la fatiga causada por una enfermedad.

Quién fabrica el nuevo suplemento y por qué su composición genera debate

El producto está elaborado por Laboratorios Ynsadiet, una empresa con sede en Leganés, Madrid, dedicada desde 1980 a fabricar complementos alimenticios, productos dietéticos y cosmética natural. La compañía cuenta con más de cuatro décadas de experiencia y trabaja tanto con marcas propias como para terceros.

La fórmula combina creatina monohidrato, creatina fosfato y sales cálcicas del ácido ortofosfórico. Esta composición ha generado comparaciones con alternativas elaboradas únicamente con monohidrato, la forma más habitual en los complementos y una de las más estudiadas.

Para comparar precios, el peso total del envase no debe confundirse con la cantidad efectiva de creatina. En este caso, el coste estimado es de 5,60 euros por cada 100 gramos de creatina declarada.

Cómo debe tomarse y quién debería consultar antes de consumir creatina

El fabricante indica que no se debe superar la cantidad diaria recomendada. También recuerda que los complementos alimenticios no sustituyen una dieta equilibrada, deben mantenerse fuera del alcance de los niños y no están recomendados durante el embarazo.

La AESAN considera aceptable una ingesta máxima de 3 gramos diarios de creatina mediante las formas evaluadas para adultos sanos. El organismo señala que los estudios disponibles en población no adulta son insuficientes y recoge precauciones para quienes padecen enfermedades renales previas.