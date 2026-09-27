El nuevo majano extremeño reduce depredadores y ectoparásitos de conejos y ya prepara su comercialización

El nuevo vivar artificial mejoró la protección frente a depredadores y ectoparásitos durante los ensayos. Su comercialización está prevista, aunque las fuentes oficiales consultadas no detallan todavía precio ni fecha exacta.

FEDEXCAZA publicó el 9 de julio de 2026 los resultados finales del Proyecto MAJANO, desarrollado por Grupo Ecohábitat Ibérico con apoyo técnico de INTROMAC. El trabajo ha validado un nuevo vivar artificial para conejo de monte en condiciones reales de campo. Según la federación, los animales lo utilizaron para refugiarse y criar. Los ensayos también mostraron menor presión de zorro y meloncillo y una presencia casi nula de ectoparásitos. La Junta confirmó después la protección de los resultados ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. La comercialización está prevista próximamente.

El nuevo vivar cambia materiales, accesos y control sanitario

El prototipo se aleja del majano de palets que aparece en convocatorias públicas recientes de Extremadura. Ese modelo utiliza palets, tubos de entrada, tierra y otros elementos de cobertura. El Proyecto MAJANO emplea hormigón aligerado. INTROMAC estudió dosificaciones con cementos, cales, arcillas y materiales industriales valorizados. También trabajó con diatomea por su acción física contra pulgas, garrapatas y ácaros.

La estructura incorpora galerías y cámaras de cría modulares, además de bocas de acceso intercambiables. Estas entradas buscan dificultar el paso de depredadores y favorecer una desparasitación pasiva. FEDEXCAZA destaca también las cualidades antibacterianas del material y su capacidad para mejorar las condiciones interiores de temperatura y humedad.

Aspecto Vivar de palets regulado en ayudas extremeñas de 2025 Proyecto MAJANO Material Palets, tubos y cobertura exterior Hormigón aligerado y desarrollo de nuevas dosificaciones Accesos Entradas mediante tubos Bocas intercambiables con función antipredadora Control sanitario Sin un sistema antiparasitario específico descrito Diatomea, propiedades antibacterianas y desparasitación pasiva Estado Solución constructiva ya regulada Modelo validado con comercialización anunciada

Los conejos usaron el majano para refugiarse y criar

Las pruebas de campo aportan el principal resultado del proyecto. FEDEXCAZA informa de una alta aceptación por los conejos y de su utilización para refugiarse y reproducirse. También comunica una reducción notable de la presión predadora, especialmente frente al zorro y el meloncillo. Los ensayos registraron además una presencia prácticamente nula de ectoparásitos transmisores de enfermedades.

La utilidad del refugio trasciende la gestión cinegética. El Ministerio para la Transición Ecológica relaciona directamente la conservación del lince con la disponibilidad de su presa principal, el conejo. Esta relacuión se sobre los 31 cachorros de lince nacidos en 2026 ya se informó. El majano busca actuar precisamente donde escasean refugios adecuados para los conejos.

El declive es mucho mayor en zonas de monte que en áreas agrícolas

El contexto ayuda a medir la importancia potencial de esta infraestructura. LIFE Iberconejo calculó una reducción del 17,6% entre 2009 y 2022 en las regiones estudiadas. La caída alcanzó el 57,75% en zonas de monte, frente al 10,17% registrado en áreas agrícolas. El análisis comprende Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Portugal. Estas tendencias proceden del análisis de estadísticas cinegéticas realizado por el proyecto.

La situación cambia mucho según el territorio. El propio proyecto identifica una escasez de conejos en las sierras extremeñas y otras áreas de monte mediterráneo. Al mismo tiempo, existen espacios agrícolas con densidades elevadas y problemas por daños en cultivos. Recuperar poblaciones en zonas deficitarias también puede favorecer programas de reintroducción del lince ibérico, siempre dentro de una gestión adaptada a cada territorio.

La comercialización está anunciada, pero todavía sin precio público

El Proyecto MAJANO fue seleccionado por FEDEXCAZA el 27 de febrero de 2021. Formó parte de una línea global de investigación dotada con 300.000 euros para cuatro proyectos. La planificación inicial asignaba dos años a esta investigación. Los resultados finales se publicaron en julio de 2026. Antes se completaron la validación técnica y económica y la protección de los resultados ante la OEPM.

En la información oficial localizada hasta el 18 de septiembre de 2026 no aparece un precio de venta ni una fecha exacta de lanzamiento. Como referencia, una convocatoria extremeña de 2025 fijó 514,66 euros como gasto máximo subvencionable por vivar artificial, con hasta seis unidades por solicitud. Esa cuantía corresponde al modelo regulado por aquella ayuda. No es el precio del nuevo MAJANO ni confirma que este producto vaya a ser subvencionable.