El lince ibérico consolida su expansión en la Península con 31 nuevos cachorros nacidos este año

Hay noticias de naturaleza que entran bastante mejor que una carta administrativa un lunes por la mañana. La temporada de cría del lince ibérico de 2026 ha cerrado con 31 cachorros nacidos en los centros de El Acebuche, en Doñana, y Zarza de Granadilla, en Cáceres. Ambos espacios están gestionados por el Organismo Autónomo Parques Nacionales, el OAPN, y forman parte del programa de conservación de esta especie.

El dato es importante porque el lince ibérico estuvo hace apenas dos décadas al borde de la extinción en la Península Ibérica. Este año, además, las cifras no solo mantienen la buena tendencia, sino que mejoran algunos indicadores reproductivos. Y eso, en conservación, es justo lo contrario de una mala noticia.

¿Cuántos cachorros de lince ibérico han nacido en El Acebuche y Zarza de Granadilla en 2026?

Entre los dos centros han nacido 31 cachorros repartidos en 12 camadas. En El Acebuche, situado en Doñana, se han registrado 16 crías distribuidas en seis camadas, con una media de 2,7 cachorros por camada, una cifra ligeramente superior a la habitual en estas instalaciones.

En Zarza de Granadilla, en Cáceres, han nacido otros 15 cachorros, también repartidos en seis camadas. Todos ellos han superado ya el primer mes de vida, una etapa especialmente delicada para garantizar su supervivencia, que viene a ser ese primer gran filtro natural en el que no se puede bajar la guardia ni un minuto. La distribución de los nacimientos deja una temporada muy sólida para ambos centros:

Centro de cría Cachorros nacidos Camadas Dato destacado El Acebuche, Doñana 16 6 13 crías ya han superado el primer mes de vida Zarza de Granadilla, Cáceres 15 6 Los 15 cachorros han superado el primer mes de vida Total 31 12 Temporada de cría de 2026 especialmente positiva

En El Acebuche, los otros tres cachorros nacieron a finales de abril y evolucionan favorablemente. Por lo tanto, el balance conjunto de la temporada refuerza el papel de estos dos centros dentro del programa de recuperación del lince ibérico.

Por qué el éxito reproductivo del 86 % es una señal tan positiva

Uno de los datos más relevantes de la temporada está en el éxito reproductivo. En ambos centros, seis de cada siete hembras quedaron gestantes, lo que supone una tasa del 86 %, superior a la registrada habitualmente.

Dicho de forma sencilla, este porcentaje indica que la mayoría de las hembras incluidas en el proceso reproductivo lograron quedarse preñadas. En un programa de conservación, donde cada cría cuenta y donde la genética no se reparte precisamente como quien hace fotocopias, este resultado tiene un peso enorme.

También destaca el caso del macho fundador Tintín, que finalmente ha conseguido descendencia después de no haberla logrado en años anteriores. Su camada supone un avance importante para preservar la diversidad genética de la población cautiva, es decir, para evitar que los linces del programa sean demasiado parecidos entre sí desde el punto de vista hereditario.

Además, dos hembras primerizas han logrado sacar adelante sus primeras camadas de forma natural. Este punto también es relevante porque los primeros intentos reproductivos suelen presentar más dificultades, algo que no sorprende demasiado: ser primeriza, incluso en el mundo animal, no viene con manual de instrucciones.

Qué camadas han marcado la temporada de cría del lince ibérico

Entre los primeros nacimientos de la temporada destacaron las hembras Utopía y Umbrella, que dieron a luz a tres cachorros cada una a mediados de marzo en El Acebuche. Ambas forman parte de las nuevas generaciones nacidas dentro del programa de conservación, y sus camadas marcaron el arranque de una temporada especialmente positiva en el centro de cría de Doñana.

El tamaño de varias camadas también ha llamado la atención. En El Acebuche, cinco de las seis camadas registradas este año han sido de tres cachorros, mientras que en Zarza de Granadilla la hembra Taza dio a luz a cuatro crías, la camada más numerosa de toda la temporada en el programa ex situ del lince ibérico.

El programa ex situ significa, explicado sin rodeos, la cría fuera del medio natural, en centros especializados. Su objetivo es preservar la diversidad genética de la especie y reforzar después las poblaciones salvajes mediante la reintroducción de ejemplares.

Durante las próximas semanas, los cachorros afrontarán otra fase delicada de su desarrollo. Esta etapa estará marcada por la competencia entre hermanos para establecer jerarquías dentro de cada camada, por lo que los equipos veterinarios y técnicos mantendrán un seguimiento constante de todos los ejemplares.

Cómo ha pasado el lince ibérico de menos de 100 ejemplares a expandirse por la Península Ibérica

El programa de conservación ex situ del lince ibérico comenzó en 2003. Su objetivo era preservar la diversidad genética de la especie y reforzar las poblaciones naturales mediante la reintroducción de ejemplares.

En aquel momento, el lince ibérico estaba al borde de la desaparición, con menos de un centenar de ejemplares en libertad. Más de dos décadas después, el programa se ha convertido en una herramienta clave para recuperar una de las especies más emblemáticas y amenazadas de la fauna ibérica.

Desde entonces, más de 300 cachorros han nacido en los centros gestionados por el OAPN. Muchos de ellos han sido liberados en Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León, Aragón y Portugal, lo que ha permitido ampliar la presencia de la especie más allá de sus últimos refugios naturales.

La combinación de cría en cautividad, mejora del hábitat y reintroducción de ejemplares ha permitido que el lince ibérico deje atrás la categoría de en peligro crítico y pase a estar considerado actualmente como especie vulnerable en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Qué puede hacer el lector ante la recuperación del lince ibérico

Aunque el trabajo técnico corresponde a los centros de cría, veterinarios, científicos y administraciones, la recuperación del lince ibérico también deja una lectura útil para cualquier persona interesada en la conservación. La especie avanza porque se han combinado medidas concretas, seguimiento constante y colaboración entre equipos especializados. Para entender mejor la importancia de esta noticia, conviene quedarse con varios puntos prácticos:

Seguir la evolución de los programas de conservación permite conocer cómo se recuperan especies amenazadas.

Prestar atención a los datos de nacimientos, supervivencia y reintroducción ayuda a valorar si una especie mejora de verdad o solo sobre el papel.

Recordar que la cría en cautividad no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para reforzar poblaciones naturales.

Tener presente que la mejora del hábitat y la liberación de ejemplares son claves para que la recuperación continúe.

En consecuencia, los 31 cachorros nacidos en 2026 no son solo una cifra bonita para titulares. Representan una nueva generación dentro de un proyecto que ha ayudado a cambiar el rumbo de una especie que estuvo al límite.

Por qué estos 31 nacimientos consolidan uno de los grandes éxitos de conservación

Los resultados de la temporada de cría de 2026 refuerzan el papel de El Acebuche y Zarza de Granadilla en la recuperación del lince ibérico. Ambos centros siguen siendo piezas esenciales para que la especie amplíe su presencia en la Península Ibérica y avance hacia nuevos territorios.

La recuperación del lince ibérico está considerada uno de los mayores éxitos internacionales en conservación de fauna amenazada. Y no es para menos: pasar de menos de 100 ejemplares en libertad a una expansión por distintos territorios de España y Portugal demuestra que, cuando la coordinación funciona, la biodiversidad también puede tener segundas oportunidades.