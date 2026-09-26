Los ayuntamientos podrán cobrar más por aparcar según el tamaño del coche desde el 1 de octubre

La reforma incorpora ambos criterios al Reglamento General de Circulación. Los importes y su aplicación dependerán de las ordenanzas municipales.

El 1 de octubre de 2026 entrará en vigor una disposición que permite tarificar el estacionamiento según las dimensiones y la clasificación ambiental del vehículo. Figura en el Real Decreto 518/2026, publicado en el BOE el 26 de junio. La proximidad de esa fecha afecta a quienes utilizan aparcamientos regulados en calles urbanas. La norma habilita a los ayuntamientos para establecer esos criterios, pero no impone una subida general ni fija cuánto pagará cada coche.

El BOE permite diferenciar precios, pero no establece un recargo por SUV

El nuevo artículo 156.1.e contempla expresamente las dimensiones y la clasificación ambiental como criterios para fijar tarifas municipales. No incluye una tabla de precios, un límite de longitud ni una relación de modelos afectados. Tampoco utiliza la denominación comercial SUV para determinar quién debe pagar más. Por tanto, poseer un coche de ese tipo no permite calcular un incremento automático. Hará falta comprobar cómo desarrolla cada ayuntamiento la posibilidad prevista por la norma y desde qué fecha aplica sus tarifas.

El precepto regula la parada y el estacionamiento en vías urbanas mediante ordenanzas municipales. Su ámbito es distinto del régimen de una plaza privada o un garaje comunitario. Las reglas para aparcar coche y moto dentro de una misma plaza, por ejemplo, responden a otras condiciones. Tampoco debe confundirse pagar por ocupar una plaza regulada con tener autorización para entrar en una zona restringida. Son decisiones diferentes, aunque ambas puedan considerar características ambientales del vehículo.

La fecha de octubre no sustituye a la ordenanza de cada municipio

El artículo 156 también permite establecer límites horarios para favorecer la rotación de plazas y evitar congestión. Contempla medidas ante vehículos sin título habilitante y determinados excesos sobre el tiempo abonado. Además, admite reglas específicas para facilitar la subida y bajada de menores, mayores y personas con movilidad reducida o discapacidad. Estas previsiones muestran que la gestión del estacionamiento reúne varias decisiones municipales. Una tarifa nueva debe leerse junto con sus horarios, sus zonas y las condiciones aplicables a cada usuario.

Para saber qué afecta a un desplazamiento concreto, el conductor debe consultar la ordenanza vigente y la información oficial del servicio municipal. Después puede comprobar la zona señalizada, el horario de pago y el tiempo máximo permitido. Si el consistorio anuncia una modificación, importan tanto la fecha de aplicación como los vehículos incluidos. La entrada en vigor del reglamento estatal no proporciona por sí sola esos detalles. Tampoco permite anticipar que todos los municipios vayan a utilizar el criterio del tamaño.

Madrid y Barcelona ya distinguen tarifas por características ambientales

El Ayuntamiento de Madrid explica que su Servicio de Estacionamiento Regulado parte de una tarifa base con reducciones y recargos. Entre los factores que utiliza figuran la clasificación ambiental y determinados niveles de contaminación. El parquímetro o la aplicación consultan los datos del vehículo para aplicar el importe correspondiente. Los vehículos clasificados como cero emisiones están entre los supuestos no sujetos al pago del SER. Es un ejemplo de regulación municipal existente, que debe consultarse separadamente de la reforma estatal.

Barcelona también diferencia sus tarifas del AREA Azul según la demanda de la zona y el distintivo ambiental. En la tarifa A, la web oficial recoge 1,25 euros por hora para cero emisiones y 3,50 euros para etiqueta B. Son importes locales publicados, no cantidades establecidas por el Real Decreto 518/2026. Los anteriores cambios de aparcamiento en Barcelona ayudan a entender por qué también importa identificar el tramo concreto. Una misma ciudad puede aplicar condiciones diferentes según la zona y el uso.

Ser residente o conducir un eléctrico no garantiza la misma tarifa en todas partes

El servicio municipal SMOU anunció el 16 de diciembre de 2025 las tarifas de residentes de Barcelona para 2026. Para vehículos con ese derecho reconocido, fijó 0,20 euros diarios y un máximo de un euro semanal, independientemente del distintivo ambiental. Ese supuesto no equivale al estacionamiento ocasional en cualquier plaza azul. El usuario debe comprobar si dispone de autorización y qué zona tiene asignada. La matrícula, la condición de residente y el lugar donde aparca pueden conducir a tratamientos distintos.

También hay diferencias entre municipios para los eléctricos: la exención madrileña del SER no debe trasladarse automáticamente a la zona azul barcelonesa. Antes de pagar, resulta útil comprobar qué matrícula y qué clasificación utiliza el sistema, además del comprobante y su vencimiento. Si aparecen datos incorrectos, la información municipal identifica los canales correspondientes para corregirlos.

El texto publicado en el BOE permite verificar el cambio del 1 de octubre. Las ordenanzas y tarifas locales determinan después su efecto concreto sobre cada estacionamiento.