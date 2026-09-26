La UE fija nuevos plazos para el carnet de conducir y no todos los cambios llegarán en 2028

La Directiva 2025/2205 obliga a España a adaptar la conducción acompañada desde los 17 años antes del 26 de noviembre de 2028. El resto de cambios generales tiene plazos distintos.

La reforma del carnet de conducir europeo entró en vigor el 25 de noviembre de 2025, pero sus medidas no llegarán simultáneamente en 2028. La norma armoniza los permisos, crea el formato móvil y modifica las reglas para conductores noveles. La Comisión Europea publicó el 29 de julio de 2026 su estrategia para desplegar estos cambios en los Estados miembros. El marco europeo de permisos afecta a más de 250 millones de conductores.

Qué cambia en 2028 y qué tendrá que esperar hasta 2029

La fecha del 26 de noviembre de 2028 es importante, pero no implica que ese día todos los europeos estrenen un mismo carnet. La Directiva (UE) 2025/2205 obliga a los Estados a aprobar y publicar la adaptación general antes de esa fecha. Sin embargo, esas medidas deberán aplicarse desde el 26 de noviembre de 2029. La principal excepción es la conducción acompañada del artículo 17, que sí debe aplicarse desde noviembre de 2028.

En España, la DGT ya ha creado un grupo de trabajo para incorporar la posibilidad de obtener el permiso B desde los 17 años. Los Estados seguirán expidiendo sus propios permisos conforme al estándar europeo. Además, los carnets físicos que estén en circulación deberán ajustarse plenamente a la nueva Directiva antes del 19 de enero de 2033. El código QR tampoco será obligatorio para todos, ya que cada Estado podrá decidir si lo incorpora.

El carnet digital europeo no sustituirá por obligación al formato físico

El nuevo permiso móvil estará diseñado para funcionar mediante la cartera europea de identidad digital. La Directiva no fija 2028 como fecha para su implantación general. Establece que el formato móvil será el predeterminado 54 meses después del primer acto técnico de ejecución. A 18 de septiembre de 2026, EUR-Lex recoge todavía como proyecto el reglamento que desarrolla las especificaciones del carnet móvil. Ese borrador fue publicado para recibir observaciones el 15 de junio.

El ciudadano conservará el derecho a solicitar el documento físico, incluso cuando el formato digital sea el habitual. La Directiva prevé que se entregue generalmente en un máximo de tres semanas cuando ya exista un permiso móvil. España parte con cierta ventaja tecnológica mediante miDGT, cuyo carnet tiene actualmente validez legal dentro del territorio nacional. Esa documentación no equivale todavía al futuro permiso móvil reconocido automáticamente en toda la UE.

Las retiradas graves podrán extenderse al resto de la Unión Europea

Otro cambio importante procede de la Directiva 2025/2206, que complementa la reforma del carnet. No significa que cualquier multa recibida en otro país provoque automáticamente la retirada del permiso en toda Europa. El mecanismo afecta a determinadas privaciones del derecho a conducir por infracciones graves. La resolución debe ser firme y, cuando exista un periodo fijo, la retirada debe alcanzar al menos tres meses.

Entre los supuestos incluidos aparecen la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas, determinados excesos de velocidad y conductas que causen muerte o lesiones graves. El país donde se cometió la infracción comunicará la decisión al Estado que expidió el permiso. Esta segunda Directiva debe incorporarse a las legislaciones nacionales antes del 26 de noviembre de 2028. Su aplicación está prevista desde el 26 de noviembre de 2029.

Los conductores noveles y profesionales también tendrán nuevas reglas

Los jóvenes podrán obtener el permiso B desde los 17 años con el código europeo 98.02, aunque deberán conducir acompañados hasta cumplir los 18. El acompañante tendrá que tener al menos 24 años, poseer el permiso correspondiente desde hace más de cinco años y no haber sufrido una privación del derecho a conducir durante los cinco anteriores. La DGT ha señalado que España no contempla actualmente extender este modelo a camioneros de 17 años.

La reforma también establece un periodo probatorio mínimo de dos años para los conductores noveles y obliga a aplicarles reglas más estrictas frente al alcohol. Para los profesionales, la categoría C y CE podrá obtenerse desde los 18 años con certificado de competencia profesional. Los permisos D y DE podrán obtenerse desde los 21 con esa acreditación. Sin ella, las edades generales serán 21 años para camiones y 24 para autobuses.