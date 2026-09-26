Francia probó una carretera solar de 5 millones y descubrió que el asfalto era un mal lugar para producir electricidad

El tramo de Tourouvre se inauguró en 2016 con una previsión de 280 MWh anuales. En 2018 generó 78,4 MWh y el desmontaje definitivo llegó en 2024.

El caso no es nuevo: la carretera solar de Tourouvre-au-Perche se inauguró en 2016 y su desmontaje definitivo llegó en 2024. Su interés actual está en el balance completo. Los 5 millones de euros no financiaron 1.000 kilómetros, sino el kilómetro experimental instalado en la RD5. Los 1.000 kilómetros fueron una extensión anunciada por Ségolène Royal, no una obra ejecutada. El tramo se estrenó con 2.880 losas y una producción prevista de 280 MWh anuales.

Los 5 millones fueron para un kilómetro, no para los 1.000 anunciados

Colas inauguró el tramo el 22 de diciembre de 2016 después de cinco años de investigación junto al Institut National de l’Énergie Solaire. La instalación ocupaba unos 2.800 metros cuadrados y vertía la electricidad a la red de Enedis. La financiación pública del demostrador ascendió a 5 millones de euros. Esa cantidad equivale a unos 5.000 euros de financiación por cada metro lineal. Es una relación entre importe y longitud, no un precio estándar extrapolable.

La confusión nace de mezclar dos cifras distintas. El kilómetro de Tourouvre fue el ensayo real financiado con esos 5 millones. El plan de 1.000 kilómetros era una aspiración de despliegue formulada en 2016. No significa que Francia gastara 5 millones para pavimentar 1.000 kilómetros. El contraste ayuda a entender por qué las cubiertas siguieron siendo una alternativa para el autoconsumo solar en viviendas y otros edificios.

La producción cayó hasta 78,4 MWh en 2018 frente a 280 MWh previstos

El comunicado de Colas fijó una producción anual esperada de 280 MWh, equivalente a una media de 767 kWh diarios. Durante el primer año completo se registraron 149.459 kWh. Esa cifra representa el 53,4% de la previsión inicial y deja un desfase del 46,6%. En 2018 la producción bajó a 78.397 kWh, apenas el 28% de lo previsto. El recorte frente al objetivo anual alcanzó entonces el 72%.

Los ingresos siguieron la misma dirección. La venta de electricidad debía aportar 10.500 euros anuales, según el Consejo departamental citado por Le Monde. En 2017 se ingresaron 4.550 euros y en 2018, 3.100. El segundo dato quedó un 70,5% por debajo de aquella expectativa. Es una diferencia relevante frente a proyectos donde una superficie fotovoltaica puede abastecer directamente instalaciones, como muestran otros casos de municipios autosuficientes con placas solares.

El tráfico, la suciedad y el desgaste redujeron la utilidad del pavimento

La carretera debía soportar vehículos y mantener despejadas unas células fotovoltaicas colocadas en horizontal. La circulación aceleró el desgaste de juntas y resinas. También aparecieron desprendimientos y fallos eléctricos. Las hojas, la suciedad y las sombras redujeron la captación solar. A finales de mayo de 2019 se retiró alrededor de un centenar de metros demasiado deteriorados para ser reparados.

La empresa reconoció ante la Asamblea Nacional en junio de 2019 que Tourouvre seguía siendo una experimentación y que la rentabilidad estaba muy lejos. Étienne Gaudin explicó que el desarrollo se orientaba hacia instalaciones pequeñas para alimentar equipos próximos a las vías. Colas lanzó ese año Wattway Pack para esos usos. Esa configuración evita perseguir una producción masiva comparable a la de paneles solares instalados en cubiertas.

El tramo se desmontó en 2024, pero Wattway continuó con otros usos

El final de la carretera original no llegó en 2019. El Departamento de Orne mantuvo nuevas fases de prueba con losas de generaciones posteriores. En 2023 informó de que el desmontaje definitivo y la restauración de la calzada tendrían lugar en 2024. La retirada comenzó el 27 de mayo de ese año, siete años y medio después de la inauguración del gran demostrador.

Wattway no desapareció con Tourouvre. En junio de 2024, la empresa presentó el tramo como un banco de pruebas para comparar materiales y procesos en condiciones reales. También aseguró que las nuevas generaciones habían reducido costes y aumentado la potencia por metro cuadrado. Actualmente mantiene soluciones dirigidas a superficies como aparcamientos, pistas ciclistas y zonas destinadas al autoconsumo. Son desarrollos diferentes del kilómetro interurbano inaugurado en 2016.