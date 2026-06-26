El nuevo curso gratuito del SEPE que ya pueden hacer las empleadas del hogar para mejorar su seguridad laboral

Las trabajadoras del hogar cuentan desde ahora con una formación gratuita y online para acreditar conocimientos en prevención de riesgos laborales. El curso se realiza a través de Fundae y permite obtener un certificado de participación o un diploma de aprovechamiento.

Las empleadas del hogar ya pueden acreditar formación específica en prevención de riesgos laborales mediante una acción formativa impulsada por el Servicio Público de Empleo Estatal y gestionada en la plataforma eFundae. La medida aparece recogida en la Resolución de 8 de mayo de 2026, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 15 de mayo, y desarrolla el sistema de autoevaluación y certificación previsto para el servicio del hogar familiar.

La formación responde al derecho de estas trabajadoras a recibir información y formación preventiva sobre los riesgos asociados a las tareas del hogar. Según Fundae, el curso es gratuito, online, de nivel básico y tiene una duración de 5 horas.

Qué formación en prevención de riesgos laborales deberán hacer las empleadas del hogar

El curso está orientado a los riesgos habituales que pueden aparecer dentro de una vivienda particular. La resolución del BOE identifica siete actividades principales: limpieza, preparación y servicio de comidas y bebidas, conducción de vehículos, cuidado de personas, trabajo nocturno o en régimen interno, trato con mascotas y trabajos de jardinería.

Las cinco primeras actividades se consideran de mayor relevancia por su exposición a posibles accidentes, sobreesfuerzos, caídas, cortes, lesiones musculares o situaciones de riesgo vinculadas al cuidado de personas. La formación toma como referencia el mapa de riesgos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, según explica Fundae.

Además de conceptos básicos de prevención, el curso incluye contenidos sobre riesgos generales en el hogar, instalaciones eléctricas o de gas, emergencias y situaciones concretas de cada tarea. La plataforma también incorpora vídeos, imágenes y actividades para facilitar el aprendizaje.

Cómo conseguir el certificado oficial del SEPE o el diploma de aprovechamiento

La formación se realiza en la plataforma online eFundae, gestionada por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Cada participante debe completar una autoevaluación con controles de seguimiento para comprobar los aprendizajes alcanzados durante el curso.

La acreditación dependerá del resultado obtenido. Quienes realicen al menos el 75% de los controles periódicos de seguimiento podrán descargar un certificado de participación. Si además superan positivamente el 75% de esos controles, tendrán derecho a un diploma de aprovechamiento.

El documento deberá incluir, como mínimo, la denominación de la acción formativa, los contenidos realizados, la duración del curso y la fecha de expedición. Tanto el certificado como el diploma estarán disponibles en eFundae desde la finalización de la actividad formativa.

Por qué esta medida mejora la seguridad laboral en el empleo doméstico

La puesta en marcha de esta formación supone un nuevo avance en la protección del empleo doméstico, un sector formado mayoritariamente por mujeres. Fundae señala que el Régimen Especial de Empleados del Hogar cuenta con más de 351.000 personas afiliadas y que el 96% son mujeres.

El Real Decreto 893/2024 ya reconoció el derecho de estas personas trabajadoras a una protección eficaz en materia de seguridad y salud laboral. La resolución publicada en mayo concreta ahora cómo debe acreditarse la formación preventiva, una cuestión clave para adaptar la prevención a un entorno de trabajo muy distinto al de una empresa tradicional.

La resolución tiene efectos desde el 16 de mayo de 2026, al día siguiente de su publicación en el BOE. Desde esa fecha, las trabajadoras del hogar pueden realizar esta formación gratuita en eFundae y obtener la acreditación correspondiente según los controles completados y superados.