El impresionante castillo que Santiago Segura y José Mota quieren convertir en un espacio cultural mira a la Sierra de Guadarrama

El Castillo de Pedraza, en Segovia, perteneció a la familia Zuloaga y ahora afronta una nueva etapa como espacio cultural abierto al público. El recinto supera los 680 metros cuadrados habitables y conserva salones, patios defensivos y mazmorras.

El castillo medieval de Pedraza, una de las fortalezas más llamativas de Segovia, ha iniciado una nueva etapa tras su compra por Santiago Segura, José Mota y el productor Luis Álvarez. La operación ha situado de nuevo el foco sobre esta villa amurallada, muy visitada por quienes buscan una escapada histórica cerca de Madrid y Segovia.

El castillo de Pedraza que compraron Santiago Segura, José Mota y Luis Álvarez

La compra del Castillo de Pedraza se cerró por 4,8 millones de euros, según informó EFE, y los vendedores fueron los descendientes del pintor Ignacio Zuloaga, que adquirió la fortaleza en 1925 por 13.000 pesetas. La adquisición se realizó dentro del entorno empresarial de Teatropolis, vinculado a Luis Álvarez y a los proyectos culturales que comparte con Segura y Mota.

Los nuevos propietarios quieren que el edificio deje de ser solo una pieza patrimonial contemplada desde fuera y pase a funcionar como un espacio abierto, visitable y con programación durante el año. Luis Álvarez explicó que la intención es convertirlo en un gran escenario para conciertos, experiencias temáticas y eventos culturales, tomando como referencia modelos de programación variados.

Una fortaleza medieval con salones, patios defensivos, mazmorras y vistas al Guadarrama

El Castillo de Pedraza tiene origen en el siglo XIII y fue reedificado en el siglo XV, etapa a la que pertenece la torre del homenaje. Más tarde, los duques de Frías volvieron a reformarlo en el siglo XVI, dejando buena parte de la estructura que se puede ver hoy.

La fortaleza conserva elementos propios de un castillo medieval, como murallas, torreones, escaleras interiores, aljibes, estancias nobles y mazmorras. Además, por primera vez se plantea la visita a zonas que durante años estuvieron cerradas, como habitaciones privadas, salones y espacios vinculados a la vida de la familia Zuloaga.

El inmueble cuenta con más de 680 metros cuadrados habitables, según los datos publicados sobre la propiedad, y se integra en un conjunto mucho mayor si se tienen en cuenta los terrenos colindantes y la explanada que domina la villa de Pedraza, entre las sierras de Guadarrama y Somosierra.

Pedraza mantiene su atractivo como escapada cultural desde Madrid y Segovia

Pedraza fue declarada Conjunto Monumental en 1951 y es una de las villas medievales más reconocibles de Castilla y León. Su trazado amurallado, la Plaza Mayor porticada, las calles empedradas y el entorno sobre el que se asienta, rodeado por los arroyos San Miguel y Vadillo, explican buena parte de su atractivo turístico.

El castillo también está ligado a uno de los eventos más conocidos de la localidad: los Conciertos de las Velas. La Fundación Villa de Pedraza recuerda que se celebran el primer y segundo sábado de julio y que las velas han sido el eje simbólico de esta cita desde sus primeras ediciones.

Con esta nueva etapa, Santiago Segura, José Mota y Luis Álvarez buscan reforzar el papel del Castillo de Pedraza como reclamo cultural, turístico y patrimonial. La fortaleza, marcada durante décadas por la huella de Zuloaga, aspira ahora a convertirse en un recinto vivo, con visitas, música, rodajes y actividades para todos los públicos.