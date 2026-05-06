El móvil más esperado por los fans de Apple: se abre como una mini tablet y cabe otra vez en el bolsillo

Comprar un móvil nuevo ya cuesta pensarlo dos veces, y más cuando la gran promesa es que se puede doblar. La pregunta es sencilla: ¿para qué sirve abrir un teléfono si luego hace lo mismo que cualquier otro? Las últimas filtraciones sobre el primer plegable de Apple, al que varias fuentes llaman iPhone Fold, intentan responder justo a eso. La pista más clara llegó el 11 de marzo, cuando Mark Gurman adelantó que, al abrirse, el dispositivo adoptaría una interfaz cercana a la del iPad.

También permitiría ver apps lado a lado, algo útil para leer, tomar notas o trabajar sin ir brincando de pantalla en pantalla. Apple no ha confirmado el nombre ni la fecha definitiva, así que conviene mirar el asunto con ilusión, sí, pero sin vender todavía el móvil actual por si acaso.

¿Qué se sabe del iPhone plegable de Apple y por qué podría parecerse a un iPad?

La información principal se ha publicado en Bloomberg y coloca el foco en una idea muy concreta: que el primer plegable de Apple no sea solo un iPhone que se abre, sino un dispositivo con una pantalla grande realmente aprovechable. Según lo adelantado por Mark Gurman el 11 de marzo, al desplegarse tendría una interfaz cercana a la del iPad.

Esto quiere decir que el usuario podría ver dos apps a la vez, una al lado de la otra. En el día a día, esa función puede servir para leer en una pantalla y tomar notas en otra, revisar información mientras se escribe o trabajar sin estar cambiando de ventana cada dos por tres, que es una de esas pequeñas torturas modernas que nadie pidió.

Por qué el formato cuatro a tres puede hacer más útil el iPhone Fold

Las filtraciones apuntan a un panel interior con formato cuatro a tres. Dicho de forma sencilla, sería una pantalla más ancha y menos alargada que la de muchos móviles actuales, con un aspecto más parecido al de una libreta pequeña que al de un teléfono convencional.

Ese detalle no es menor. Apple sitúa el iPad mini actual en 8,3 pulgadas, mientras que Ming-Chi Kuo ha señalado unas 7,8 pulgadas para la pantalla interior del plegable y unas 5,5 pulgadas para la pantalla exterior. Por lo tanto, el supuesto iPhone Fold quedaría en un punto intermedio: más grande que un móvil corriente al abrirse, pero pensado para volver al bolsillo cuando se cierre.

Qué funciones tendría el primer plegable de Apple según las filtraciones

El diseño filtrado también se alejaría de los iPhone Pro actuales. Gurman y los resúmenes técnicos más recientes apuntan a una doble cámara trasera, una cámara interna perforada en la pantalla y Touch ID en el botón de encendido, en lugar de Face ID.

Touch ID es el sistema de huella dactilar de Apple, y la compañía ya lo usa en el botón superior de varios iPad. Si vuelve en un producto tan premium, no sería por nostalgia, sino por una cuestión de espacio: un plegable fino obliga a ajustar componentes. También se ha dicho que mantendría Dynamic Island, la función que Apple usa para mostrar avisos y actividades en directo en la parte superior de la pantalla.

Qué no ha confirmado Apple todavía sobre el iPhone plegable

Aquí toca pisar el freno, aunque duela un poco al entusiasmo. Apple no ha confirmado el nombre comercial del dispositivo, así que iPhone Fold e iPhone Ultra siguen siendo etiquetas de la rumorología, no nombres oficiales cerrados.

La fecha tampoco está completamente atada. Reuters recogió en enero que Apple prioriza su primer iPhone plegable para la segunda mitad de 2026, mientras otros analistas todavía dejan margen para un retraso hasta 2027. En resumen: hay pistas fuertes, pero no anuncio oficial, y en tecnología eso significa que el calendario puede moverse más que una factura con letra pequeña.

Cómo prepararse si estás pensando en cambiar de móvil

Para quien esté valorando renovar el teléfono, lo importante no es solo que el futuro iPhone se doble. La clave está en saber si ese formato tendría utilidad real en el día a día, porque una pantalla grande solo merece la pena si permite hacer más cosas con menos lío. Antes de dejarse llevar por el ruido del iPhone Fold, conviene revisar estos puntos:

Valora si usarías dos apps a la vez para leer, escribir, comparar información o trabajar.

Ten en cuenta las cifras filtradas: 7,8 pulgadas para la pantalla interior y 5,5 pulgadas para la exterior.

Recuerda que el nombre iPhone Fold o iPhone Ultra no está confirmado por Apple.

No pierdas de vista la ventana temporal apuntada por Reuters: segunda mitad de 2026, con posible margen hasta 2027.

Fíjate en el cambio de desbloqueo previsto: Touch ID en el botón de encendido en lugar de Face ID.

En consecuencia, la compra no debería depender solo del efecto sorpresa. Si el móvil abierto se comporta como una especie de iPad compacto, puede tener sentido para quienes leen, toman notas o trabajan con varias apps; si no, será un capricho muy vistoso, pero no necesariamente más práctico.

La gran pregunta: ¿revolución real o solo un iPhone con bisagra?

Al final, lo que puede decidir el éxito del primer plegable de Apple no es únicamente si el pliegue se nota poco o si el dispositivo queda muy fino al abrirse. La verdadera prueba estará en si, al desplegarlo, resulta cómodo para leer, escribir, comparar y trabajar.

Ahí está el punto clave de las filtraciones: Apple intentaría crear algo más útil que un móvil grande y más portátil que un iPad mini. Un iPhone cuando está cerrado y una pequeña pantalla de trabajo cuando se abre. Suena bien, desde luego; ahora falta que Apple lo confirme y que el invento no se quede en puro escaparate.