El mapa interectivo de Renfe para saber por dónde va cada uno de sus trenes ya está disponible con el nuevo visor en tiempo real

El nuevo visor interactivo permite consultar sobre el mapa dónde está cada convoy, sus paradas y los horarios previstos hasta destino. La herramienta está pensada para que los viajeros tengan una información más clara, rápida y útil durante el trayecto.

Renfe ha puesto en marcha una nueva página web con la que los usuarios pueden comprobar en todo momento dónde se encuentran sus trenes de Alta Velocidad, Larga y Media Distancia. La plataforma, llamada Visor Tiempo Real – Largo Recorrido, muestra sobre un mapa interactivo todos los convoyes en circulación y permite conocer tanto su posición actual como los tiempos estimados de llegada. Esto se suma a PaseVía, otra iniciativa para evitar billetes perdidos y abaratar los desplazamientos diarios.

Qué información ofrece el visor de Renfe sobre rutas, paradas y estaciones

El nuevo visor reúne cuatro grandes bloques de información. Por un lado, muestra todos los trenes en circulación sobre el mapa de la red ferroviaria junto con su ruta completa. Por otro, permite seguir cada convoy de forma individual mediante un icono circular que avanza en la dirección del trayecto.

Además, el sistema detalla el recorrido con origen, destino, paradas ya realizadas y estaciones pendientes, diferenciadas por colores, así como los tiempos estimados de paso en cada punto. También incorpora información sobre las estaciones, incluyendo dirección postal, accesibilidad y disponibilidad del servicio de asistencia para personas con movilidad reducida.

Renfe prevé además instalar códigos QR en algunos trenes para facilitar el acceso al visor desde el móvil durante el viaje. Por tanto, los pasajeros podrán consultar el estado del trayecto sin tener que buscar la web manualmente. Con este movimiento, la operadora refuerza su estrategia de apertura de datos y amplía la información disponible para el viajero.

Cómo funciona la nueva web de Renfe para seguir trenes en tiempo real

La herramienta está diseñada para que cualquier viajero pueda usarla de forma sencilla (acceder a la apliación de RENFE en tiempo real). Basta con pulsar sobre uno de los trenes que aparecen en el mapa para acceder a la información de su recorrido. Así, el usuario puede ver la última parada registrada, la próxima estación y los horarios previstos hasta el destino final.

¿Lo más útil? Que todo se actualiza al instante y de forma visual. De esta manera, Renfe da un paso más para que el viajero tenga más certidumbre sobre el estado real de su trayecto, algo que, dicho claro, siempre se agradece.

Esta medida se enmarca en la política de transparencia que la operadora ha reforzado en los últimos meses. Primero llegaron las estadísticas de puntualidad y los datos sobre incidencias. Ahora, la compañía amplía esa línea con una web pública y de acceso libre centrada en la ubicación de los trenes.