Málaga se prepara para el desembarco de una tienda de casi 14.000 metros cuadrados con 16 cajas, comida lista para llevar, servicios exclusivos y más de 160 empleos

Si eres de los que llena el maletero hasta arriba cuando hace la compra, el futuro Costco de Málaga te va a sonar familiar. El gigante comercial avanza en su desembarco en la capital de la Costa del Sol con un proyecto pensado para compras en formato grande, con superficie de almacén, servicios extra y comida ya preparada. El expediente del nuevo centro, que desvela cómo será por dentro, detalla un autoservicio de casi 13.900 metros cuadrados en el entorno del centro comercial Málaga Nostrum.

Eso sí, no será una tienda abierta a cualquiera: solo podrán comprar los socios que abonen una cuota anual en torno a 30 euros sin IVA. Todo esto llega mientras la empresa mueve ficha con las licencias y la parte ambiental que exige el Ayuntamiento de Málaga.

¿En qué fase está el proyecto de Costco en Málaga y qué permisos necesita?

Costco lleva casi tres años con la licencia de obras concedida, es decir, con el permiso municipal que le autoriza a construir o reformar el edificio. Durante este tiempo se han demolido los viejos multicines del centro comercial Málaga Nostrum, el paso previo para levantar el nuevo complejo. Ahora la empresa ha solicitado la licencia de actividad, que es el permiso del Ayuntamiento para poder abrir al público y ejercer la actividad comercial dentro del inmueble.

En paralelo, se ha activado la declaración o calificación ambiental, que es el trámite en el que se analiza cómo puede afectar el proyecto al entorno y qué medidas debe cumplir para minimizar ese impacto. El expediente, es decir, toda la documentación técnica que describe el proyecto, está siendo revisado por los técnicos de la Concejalía de Sostenibilidad Ambiental. Gracias a ese expediente se conocen ya con bastante detalle las dimensiones del futuro centro y cómo se organizarán sus espacios interiores.

¿Dónde se ubicará el almacén y cuánta superficie tendrá?

El futuro Costco se levantará sobre una parcela de unos 15.000 metros cuadrados en el ámbito del centro comercial Málaga Nostrum, en Málaga capital. En ese suelo se conservará el aparcamiento subterráneo ya existente y se añadirá una nueva bolsa de aparcamiento a nivel de planta baja, para atender el flujo de coches que suele generar este tipo de formatos de compra a lo grande.

La actividad comercial se concentrará en la planta baja y primera del edificio principal, que suma 12.067,37 metros cuadrados. A esta pieza se añaden una marquesina abierta y un área exterior específica para la recepción de mercancías, hasta alcanzar un total de 13.883,45 metros cuadrados construidos, que el proyecto redondea como casi 13.900 metros cuadrados de superficie. A continuación se resumen los principales datos de superficie del proyecto, según el expediente:

Concepto Superficie aproximada Superficie de la parcela unos 15.000 metros cuadrados Superficie construida total 13.883,45 metros cuadrados Edificio principal (planta baja y primera) 12.067,37 metros cuadrados Marquesina abierta 206,23 metros cuadrados Área de recepción de mercancías al aire libre 1.609,85 metros cuadrados

En la práctica, esto significa que no estamos ante la típica tienda de barrio, sino ante un gran autoservicio. Un autoservicio es un formato en el que el cliente se sirve directamente de las estanterías y lleva los productos a caja sin mostradores intermedios. El proyecto está claramente pensado para carros llenos y compras de volumen.

¿Cómo será por dentro el futuro Costco de Málaga?

Por dentro, la imagen será la de un gran almacén con estanterías altas y palés apilados, de estilo muy industrial. La zona de ventas contará con un importante volumen de estocaje, con alturas interiores de entre 6 y 7 metros en buena parte de la sala, lo que permite almacenar producto tanto a nivel de suelo como en altura. Esto se traduce en pasillos amplios y en sensación de gran volumen desde la entrada.

En esos lineales se mezclarán productos de alimentación y de no alimentación. Habrá aparatos electrónicos, textil, artículos para el hogar, electrodomésticos, juguetes, material deportivo, artículos de oficina, droguería y complementos alimenticios. Todo ello se ofrecerá en el formato habitual de Costco, con referencias que a menudo se presentan en grandes tamaños o en packs, pensados para compras menos frecuentes pero más voluminosas.

Uno de los rasgos más singulares del proyecto es la apuesta por la elaboración propia. No habrá los mostradores tradicionales de carnicería, charcutería o panadería a los que están acostumbrados muchos supermercados. En su lugar, se han previsto obradores internos, que son talleres de producción dentro de la propia tienda donde se prepara el producto para luego venderlo ya envasado y listo para llevar en los lineales refrigerados.

El lateral del edificio se organiza precisamente como zona de recepción de mercancías y como área de salas de manipulación y preparación de alimentos. Estas salas estarán físicamente separadas de la sala de ventas, pero el proyecto especifica que los obradores no quedarán ocultos al cliente. Los socios podrán ver las materias primas y los procesos de trabajo a través de un paramento acristalado, es decir, de una pared de vidrio que permite ver el interior.

En el obrador de carnicería se procesará carne de ternera, piezas de caza y carne de cerdo. En el obrador de panadería y pastelería se completará todo el ciclo, desde la materia prima hasta el producto final, con unos 150 ingredientes almacenados. Además, habrá una zona específica de platos preparados donde se cocinarán carnes, pescados, verduras y ensaladas, que se presentarán en envases listos para su exposición en los lineales. A esto se sumará una línea de pollos asados y costillas de cerdo marinadas y asadas en hornos especiales, ya listas para llevarse a casa.

¿Qué servicios extra tendrá el Costco de Málaga?

Más allá de los palés y los packs gigantes, el proyecto incorpora varios servicios añadidos pensados para que el socio pueda cubrir varias necesidades en una misma visita. La idea es que no solo se haga la compra de alimentación o de hogar, sino que se aproveche el desplazamiento para resolver otros recados. Entre esos servicios adicionales, el expediente detalla los siguientes:

Una cafetería de estilo comida rápida, donde los socios podrán comprar pizzas, hamburguesas, perritos calientes y otros productos similares, además de tomar algo durante o después de la compra.

Servicios de óptica integrados en el propio almacén, para la revisión de la vista y la adquisición de gafas o similares.

Revisiones auditivas, es decir, controles del oído para comprobar la capacidad auditiva y detectar posibles problemas.

Un área específica en planta baja para la venta e instalación de neumáticos, que permitirá cambiar ruedas del coche en el propio centro.

Con este esquema, el cliente podrá, en una misma salida, hacer la compra grande, cambiar los neumáticos, revisar la vista o el oído y comer algo rápido en la cafetería del almacén. Todo concentrado en el mismo edificio principal, sin salir del entorno de Málaga Nostrum.

¿Cómo funcionará: socios, horarios, cajas y logística?

El modelo de funcionamiento será el habitual de Costco: solo podrán comprar quienes sean socios y dispongan de la correspondiente tarjeta. Esto significa que habrá que abonar una cuota anual que ronda los 30 euros sin IVA, una especie de suscripción que se paga una vez al año para tener derecho a acceder al almacén y realizar compras. Es decir, primero pagas por entrar y luego pagas por llenar el carro, un esquema que hace inevitable algún comentario irónico cuando llega el cargo a la cuenta.

En cuanto a horarios, el documento prevé que el centro abra al público de 10.00 a 22.00 horas de lunes a sábado. Es un horario amplio que cubre tanto mañanas como tardes y noches, pensado para que quien trabaja pueda pasar a primera hora o al final del día. De este modo, las compras voluminosas se pueden encajar con más facilidad en la rutina diaria.

La zona de cajas dispondrá de 16 puestos destinados a agilizar el paso por la línea de pago, especialmente en las horas de mayor afluencia. La línea de pago es el circuito que sigue el cliente desde que termina de elegir los productos hasta que abona la compra en caja. Con 16 cajas operativas, la intención es reducir las colas cuando el almacén está lleno de socios.

En el plano operativo interno, el centro tendrá tres muelles de carga y descarga en la zona logística. Los muelles de carga y descarga son las plataformas donde se colocan los camiones para poder descargar o cargar mercancía de forma rápida y segura. Están pensados para soportar el intenso movimiento de vehículos pesados que requiere el abastecimiento continuo de un formato de estas dimensiones.

El edificio contará además con una importante dotación energética propia. El proyecto fija una potencia eléctrica total de 928 kW, que es la capacidad máxima de energía que puede consumir o manejar la instalación. Sobre la cubierta se instalarán 800 captadores fotovoltaicos, es decir, paneles solares que convierten la luz del sol en electricidad, con una potencia conjunta de 376 kWp. Esto quiere decir que una parte de las necesidades energéticas del centro se cubrirán con generación propia.

¿Cuántos empleos generará este nuevo almacén en Málaga?

La compañía estima que cada establecimiento de este formato emplea en torno a 160 personas en el momento de la apertura. Estos puestos se organizan en dos turnos, con hasta 40 trabajadores presentes de forma simultánea en cada uno. Un turno es un periodo concreto de horas en el que un grupo de empleados entra a trabajar, lo que permite cubrir todo el horario de apertura del centro.

Según el proyecto, esta cifra inicial podría elevarse a al menos 260 empleos a los tres años de funcionamiento. No se detalla el tipo de puestos ni el reparto por áreas, pero sí se marca esa previsión de aumento de plantilla con el paso del tiempo. En cualquier caso, se trataría de una dotación de personal considerable para un único punto de venta en la capital de la Costa del Sol.

¿Qué debe tener en cuenta el cliente que quiera comprar en este Costco?

Si estás pensando en comprar en el futuro Costco de Málaga, el proyecto deja claras varias ideas básicas. La primera es que solo podrán acceder a la compra quienes sean socios y tengan su tarjeta, con una cuota anual en torno a los 30 euros sin IVA. En la práctica, esto implica valorar si te compensa pagar esa cantidad a cambio de poder acceder al formato de compras a lo grande que plantea el almacén.

El segundo elemento clave es el horario: el centro abrirá de 10.00 a 22.00 horas de lunes a sábado. Por tanto, quien quiera aprovechar este tipo de tienda deberá organizar sus visitas dentro de esa franja y tener en cuenta que los domingos el proyecto no contempla apertura al público. El modelo descansa en una jornada larga pero concentrada en seis días a la semana.

Por otro lado, conviene recordar que el proyecto aún está sujeto a trámites, como la licencia de actividad y la declaración ambiental que deben evaluar los técnicos de la Concejalía de Sostenibilidad Ambiental. Hasta que esos permisos no estén resueltos, el almacén no podrá abrir sus puertas. Pero, si se cumplen los plazos administrativos, lo que se perfila en los planos es un gran autoservicio en Málaga Nostrum pensado para socios que quieran hacer compras voluminosas, con 16 cajas, obradores propios, servicios de óptica y neumáticos y una oferta notable de comida lista para llevar.