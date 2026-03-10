Decathlon quiere aprovechar la debilidad de Intersport para quedarse con ubicaciones clave en España

Entrar en una tienda deportiva ya no es lo que era. Antes lo normal era encontrarse un escaparate compartido por Nike, Adidas, Puma y compañía. Ahora pesa cada vez más otro modelo, el de la marca de la casa, el precio más ajustado y el control de todo el proceso. Ese cambio, que el cliente nota casi sin pensarlo cuando mira etiquetas y compara pasillos, acaba de dar otro paso en España.

Decathlon ha notificado a la CNMC la adquisición de Intersport CCS en España tras la quiebra de la compañía. Más que una operación corporativa, el movimiento retrata qué formato resiste y cuál se queda sin fuelle en el retail deportivo de 2026.

Qué ha notificado Decathlon a la CNMC sobre Intersport en España

Decathlon ha comunicado a la CNMC la adquisición de Intersport CCS en España. La operación incorporaría «algunos activos» que todavía están por determinar, según la propia marca. Dicho de forma sencilla, no se ha detallado aún todo lo que entraría en la compra, pero el paso formal ya está dado.

Ahora empieza la parte menos épica y más burocrática, que en estas historias nunca falla. El regulador tiene un mes para pronunciarse en primera fase, es decir, en la revisión inicial de la operación. Ese plazo será clave para saber si el movimiento sigue adelante o se complica.

Por qué la marca propia gana terreno al retail deportivo multimarca

La importancia de esta operación va bastante más allá del número de tiendas. Intersport representaba el retail deportivo tradicional, el de la tienda multimarca con Nike, Adidas, Puma y otras firmas compartiendo estantería. Ese modelo ha sido durante años una referencia clara para vender deporte al gran público.

Decathlon juega a otra cosa. Su propuesta se apoya en la marca propia, con enseñas como Van Rysel, Quechua o Kiprun, en precios principalmente bajos, o al menos más bajos que los de las grandes marcas, y en un control total de la cadena de valor, es decir, del proceso que va desde el producto hasta la venta. El resultado es bastante claro: uno ha quebrado y el otro se queda con sus ubicaciones.

Cómo la quiebra de Intersport y sus deudas explican esta compra

Intersport entró en concurso de acreedores en marzo de 2025. Eso significa, en términos simples, que la empresa pasó a un proceso para ordenar sus deudas al no poder atenderlas con normalidad. Su deuda se situaba entre 14 y 30 millones de euros. Además, intentó conseguir quitas del 70%, es decir, rebajas muy fuertes sobre lo que debía, con bancos como BBVA y Sabadell y con proveedores como Nike y Puma, pero no funcionó.

El problema de fondo no era solo financiero. La batalla del retail deportivo ya no se libra tanto por qué marcas vendes como por cuántos metros cuadrados controlas y qué vendes dentro. Las grandes marcas deportivas han apostado por la venta directa al consumidor, o sea, por llegar al cliente sin depender tanto del distribuidor. En ese escenario, Intersport quedó atrapada vendiendo marcas que ya no la necesitaban igual para llegar al comprador final.

A eso se sumó otro lastre: no tenía una gran diferenciación propia y soportaba unos costes de inventario altísimos. No es lo mismo vender Nike y Asics que mover Kalenji y Artengo con un control total del surtido. Por eso Decathlon planea comprar activos de Intersport también por una razón muy concreta: hacerse con ubicaciones clave antes de que las ocupen Amazon, Shein, que está a punto de desembarcar físicamente en Europa, u otro actor del comercio electrónico que necesite presencia física, aunque sea para devoluciones y recogidas.

Qué cambia en el retail deportivo de 2026 si la operación sale adelante

Si la CNMC aprueba la operación, Decathlon reforzará su hegemonía en España. Pero la noticia de verdad no está solo en el cartel de la entrada ni en el número de locales. Lo relevante es el modelo que queda en pie. En 2026, sobrevive quien controla qué produce, cómo lo vende y dónde lo distribuye. Lo demás, visto lo visto, hace bastante menos ruido del que parece.

El contraste con la alimentación ayuda a entenderlo. El texto lo resume con un ejemplo claro: Mercadona domina porque vende pocas marcas propias y controla la cadena, mientras que los supermercados multimarca, los que solo distribuyen, están en una posición más complicada. En el deporte ocurre algo parecido. El patrón es simple y bastante crudo: consolidarse o morir. Las tiendas sin identidad propia tienden a desaparecer.

Qué conviene mirar desde ya si compras en estas tiendas o sigues el sector

Para el lector hay varias pistas prácticas que conviene seguir en las próximas semanas. No hace falta ponerse traje de analista ni sacar la calculadora del drama: basta con fijarse en tres señales muy concretas para entender por dónde va el mercado.

Seguir el pronunciamiento de la CNMC durante el próximo mes, porque esa primera fase marcará si la operación avanza. Fijarse en las ubicaciones de Intersport en España, ya que el interés de Decathlon está, en buena medida, en esos activos y locales clave. Mirar el surtido más que el rótulo, porque el pulso real está entre la tienda multimarca tradicional y el modelo de marca propia con control de la cadena.

Por tanto, esta noticia no va solo de una compra tras una quiebra. Va de entender qué tienda tiene más opciones de resistir cuando las grandes marcas aprietan por su cuenta, cuando el inventario pesa como una losa y cuando el local físico sigue siendo diferencial solo si dentro vendes algo que no se compra tan fácilmente online. Ahí está la clave. Y también, para qué engañarnos, el negocio.