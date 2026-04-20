Los trabajadores que salgan a fumar fuera tendrán que devolver ese tiempo a la empresa en estos casos

Los expertos en derecho laboral recuerdan que fumar en horario laboral no se considera una necesidad fisiológica. Por eso, si esas salidas no coinciden con un descanso ya previsto, la empresa puede exigir que ese tiempo se recupere.

Durante una jornada larga, hay pausas que muchos trabajadores esperan casi con ganas. No solo la comida: también el descanso de 15 minutos para el café o el desayuno. En muchas empresas, ese tiempo forma parte de la rutina diaria y está incluido dentro del horario laboral. Pero no todas las pausas reciben el mismo trato. Además, puedes hacer otras cosas más saludables y quitarte de fumar con las subvenciones de la Seguridad Social.

Qué pasa con las pausas para fumar fuera del descanso laboral reconocido

Salir a fumar durante la jornada puede parecer una pausa más, pero su encaje legal no es igual que el del descanso habitual. ¿Se puede hacer sin consecuencias? Depende del momento en el que se produzca y de si ese tiempo forma parte de una pausa ya reconocida por la empresa.

Los expertos en derecho laboral coinciden en que las pausas por motivos no fisiológicos no se consideran tiempo de trabajo efectivo. Según explica el abogado laboralista Juanma Lorente, la empresa puede exigir al trabajador que controle el tiempo que dedica a fumar fuera de su puesto y que lo recupere al final de la jornada si no entra dentro de un descanso admitido.

La clave está en que fumar no se considera una necesidad fisiológica. De ahí que la compañía pueda entender que ese tiempo no forma parte del trabajo efectivo y reclamar su compensación posterior. Así de claro. Antes de ver las consecuencias, conviene tener presente en qué casos cambia el criterio:

Situación Tratamiento Fumar dentro del descanso de 15 minutos reconocido No habría problema, porque forma parte de la pausa admitida Fumar fuera de ese descanso La empresa puede exigir control horario y recuperación del tiempo Uso de cigarrillo tradicional o electrónico El criterio es el mismo en ambos casos

Por tanto, el conflicto aparece cuando las salidas para fumar se hacen fuera del margen de pausa ya previsto.

Cómo pueden las empresas controlar el tiempo perdido por salir a fumar

Las empresas cuentan con distintas herramientas para controlar estas ausencias. No se trata solo de vigilar, sino de registrar el tiempo efectivo de trabajo y comprobar si la jornada se cumple en su totalidad. Entre los mecanismos que pueden utilizar están los siguientes:

Sistemas de fichaje digital al salir y regresar

Registros específicos del tiempo efectivo de trabajo

Normas internas sobre pausas y ausencias durante la jornada

¿Y qué pasa si no se respetan esas reglas? En ese caso, el trabajador podría enfrentarse a sanciones, siempre según lo que recoja el convenio colectivo o la política interna de la empresa.

Además, este criterio no cambia por el tipo de dispositivo utilizado. Tanto si se trata de tabaco tradicional como de cigarrillos electrónicos, la consideración es la misma.

En resumen, fumar solo estaría cubierto cuando coincida con un descanso ya reconocido. Fuera de ese tiempo, la empresa puede pedir que se fiche, que se descuente o que se recupere al final de la jornada. Y sí, puede acabar trayendo problemas si no se cumple.