El gigante de la cerveza que emplea a 1.400 personas transforma por completo su producción en España: sol, la biomasa y el biometano

Desde el 1 de diciembre de 2025, sus cuatro fábricas utilizan energía eléctrica y térmica renovable. La compañía cifra su impacto laboral en 1.400 empleos directos y 85.000 indirectos e inducidos.

HEINEKEN España asegura que desde el 1 de diciembre de 2025 elabora todas sus cervezas, sidras y tintos de verano con energía eléctrica y térmica 100% renovable. El cambio abarca sus cuatro fábricas de Sevilla, Madrid, Valencia y Jaén y culmina un proceso basado en biogás, energía fotovoltaica, biomasa, plantas termosolares y biometano. La compañía vincula además su actividad a 1.400 empleos directos y 85.000 puestos indirectos e inducidos.

El hito aparece recogido en el informe corporativo de sostenibilidad correspondiente a 2025, difundido en 2026. El documento presenta a HEINEKEN como la primera gran cervecera que elabora todos sus productos en España con energía eléctrica y térmica renovable. La declaración energética cuenta, según el propio informe, con verificación técnica de EY conforme a la norma ISO 14021, mientras que los datos del estado de información no financiera fueron verificados por AENOR.

Del biogás al biometano en las cuatro fábricas españolas

La transformación comenzó en 2007 con el aprovechamiento del biogás generado en las depuradoras de las fábricas. En 2020, la planta fotovoltaica de El Andévalo, en Huelva, permitió cubrir con fuentes renovables el consumo eléctrico. Un año después, la fábrica de Jaén incorporó una caldera de biomasa. Sevilla estrenó en 2023 una planta termosolar de uso industrial y Valencia añadió en 2024 una instalación basada en tecnología Fresnel. El último paso fue introducir biometano, una modalidad de gas renovable, durante 2025.

La cronología permite diferenciar dos necesidades de una fábrica cervecera. La electricidad de la red ya procedía de fuentes renovables desde 2020, pero la elaboración también requiere energía térmica para generar el vapor utilizado en los procesos industriales. Las instalaciones termosolares, la biomasa y el biometano han permitido cubrir esta segunda demanda y explicar por qué la compañía sitúa la finalización de su transición energética en diciembre de 2025.

Los proyectos de agua y residuos amplían el alcance ambiental

El informe también cifra en 2.900 millones de litros el volumen de agua retornado durante 2025 a las cuencas relacionadas con las fábricas. La actuación se desarrolló mediante proyectos en Doñana, la Albufera valenciana y la cuenca del Jarama. Esta cantidad superó el compromiso corporativo de 1.500 millones de litros y se aproximó al doble del volumen equivalente al agua contenida en las bebidas producidas. El último indicador de consumo incluido en el documento es de 2,68 litros de agua por cada litro de cerveza elaborado en 2024, un 45% menos que en 2008.

Las cuatro fábricas cuentan, además, con certificaciones de Cero Residuos a Vertedero. HEINEKEN declara que el 98,7% de sus residuos industriales se valoriza, que todos los subproductos se reintroducen en otras industrias y que el 86% de los formatos utilizados en hostelería son reutilizables. El aprovechamiento de materiales como el bagazo de cebada encaja con otros modelos de economía circular desarrollados dentro de la industria agroalimentaria.

Más de 60 lanzamientos y alternativas sin alcohol

La transición industrial coincide con una etapa de renovación del catálogo. En una nota publicada el 13 de julio de 2026, HEINEKEN España cifra en cinco millones de euros su inversión en innovación durante los últimos tres años. La compañía acumula más de 60 lanzamientos en los últimos 15 años, siete de ellos durante 2026, con novedades orientadas a las bebidas sin alcohol, los sabores combinados y el segmento de mayor valor añadido.

Las cuatro marcas estratégicas, Heineken, Amstel, Cruzcampo y El Águila, disponen ya de una alternativa 0,0. Entre las incorporaciones recientes figuran Cruzcampo Tostada 0,0, Ladrón de Manzanas 0,0, El Águila Sin Filtrar Limón y Cruzcampo 1904. Esta última llega al mercado mientras la categoría premium lager crece un 4,4% en valor y un 5,2% en volumen en los hogares españoles, según datos de NielsenIQ citados por la compañía. Entre los consumidores menores de 35 años, el avance se aproxima al 13%.

Las cifras de empleo cambian según el perímetro utilizado

La web corporativa habla de 1.400 personas empleadas y de 85.000 puestos indirectos e inducidos vinculados a la actividad de HEINEKEN España. El informe de 2025 eleva el número de profesionales a 2.043 cuando incorpora la distribución propia, por lo que ambas cantidades no utilizan exactamente el mismo perímetro. Los 85.000 puestos tampoco corresponden a contratos directos de la cervecera, sino al impacto estimado entre proveedores, agricultura, logística, distribución y hostelería. Talent24h recogió en noviembre de 2025 varias ofertas de empleo para sus fábricas de Sevilla y Jaén, aunque aquellas vacantes pertenecían a una convocatoria concreta.

El apartado social del informe señala que las mujeres ocupan el 44% de las posiciones directivas y que todos los responsables de equipos han recibido formación en prácticas inclusivas. La empresa también informa de evaluaciones para garantizar una retribución equivalente por trabajos de igual valor, 2.015 horas de formación en seguridad y un 88% de materias primas locales. A ello se añaden las actividades de Fundación Cruzcampo para formar talento joven y apoyar la profesionalización de la hostelería.

Los datos completos pueden consultarse en el informe de sostenibilidad de HEINEKEN España.