El teléfono móvil sin pantalla táctil que busca frenar la adicción con teclado físico y sin redes sociales

El teléfono plegable sustituye la pantalla táctil por botones físicos y teclado T9. Los primeros envíos están previstos para abril de 2027.

Light presentó el 21 de julio de 2026 el Light Flip, un teléfono plegable concebido para reducir el uso compulsivo del móvil al prescindir de redes sociales, publicidad, desplazamiento infinito y pantalla táctil. El dispositivo se puede reservar por 299 dólares y sus primeros envíos están previstos para abril de 2027. Mantiene conectividad 5G, cámara trasera y varias utilidades, pero introduce barreras físicas para evitar que cada consulta termine en una larga sesión frente a la pantalla.

El proyecto está impulsado por Kaiwei Tang y Joe Hollier. Tang participó al inicio de su carrera en el Motorola Razr original y recupera ahora la sensación de cerrar la tapa para terminar una interacción. La propuesta se coloca en el extremo opuesto a los móviles con IA integrada, donde numerosos fabricantes concentran cada vez más funciones en un único dispositivo.

Un teléfono plegable sin pantalla táctil y con teclado T9

El Light Flip mide 110 por 58 milímetros cuando está cerrado y utiliza una carcasa de plástico mate con certificación IP54, resistente a una entrada limitada de polvo y a salpicaduras. Estará disponible en negro, azul marino, rojo, rosa, amarillo y gris claro.

Al abrirlo aparece una pantalla OLED mate de 2,8 pulgadas, unos 7,1 centímetros. No admite control táctil: la navegación depende de una cruceta, botones físicos y un teclado T9. El teléfono incorpora USB-C, conector de auriculares de 3,5 milímetros, 5G, una batería reemplazable de 1.800 mAh y un sensor trasero de 50 megapíxeles que genera fotografías de 12 megapíxeles.

LightOS elimina redes sociales, publicidad y desplazamiento infinito

El sistema LightOS funciona como una caja de herramientas con funciones concretas, no como una puerta de entrada a contenidos interminables. Light ha abierto un programa de desarrollo para incorporar utilidades como tarjetas de embarque con códigos QR, afinadores o servicios de acceso, siempre que no incluyan redes sociales, publicidad ni flujos infinitos.

La etiqueta de teléfono «anti-IA» tiene un matiz. El sistema no integra asistentes ni funciones diseñadas para retener al usuario, aunque los desarrolladores podrán crear herramientas específicas que recurran a procesamiento externo, como una utilidad de dictado para convertir voz en texto. La empresa sostiene que no cobrará comisiones por estas aplicaciones, incluso cuando un tercero necesite una suscripción para cubrir servidores u otros servicios.

Este planteamiento también conecta con las dudas sobre la privacidad al usar IA. Light atribuye parte del interés de los usuarios jóvenes al cansancio por la pérdida de atención, la recopilación de datos y la segmentación algorítmica.

Para acompañar la reducción del tiempo de pantalla, Light también ha presentado Flip Your Life, una publicación y un boletín quincenal con propuestas para recuperar actividades fuera del móvil. La transición se plantea como gradual, pasando de varias horas diarias de uso a una relación más limitada y consciente con el dispositivo.

El precio de 299 dólares no equivale a una tarifa confirmada para España

Los 299 dólares corresponden al Light Flip desbloqueado. La compañía también ofrece en Estados Unidos un contrato de 24 meses por 39 dólares mensuales, con 1 GB de datos y llamadas y mensajes ilimitados a través de redes de AT&T y T-Mobile.

La información consultada no concreta un precio oficial en euros, una fecha de venta en España ni las condiciones de compatibilidad con las redes españolas. Quien valore reservarlo tendrá que comprobar estos aspectos antes de completar la compra.