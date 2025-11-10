Contrato a jornada completa: Alvinesa necesita personal en Avinyonet del Penedès (Barcelona) para trabajar en su planta

¿Buscas un empleo estable, presencial y a jornada completa en una empresa comprometida con la sostenibilidad? Alvinesa Natural Ingredients, líder en economía circular aplicada al sector agroalimentario (gran variedad de productos naturales elaborados a partir de orujo de uva de vino y torta de aceituna), ha publicado una oferta para cubrir la falta de personal en su planta Cades Penedés S.A., ubicada en Avinyonet del Penedès (Barcelona). En esta noticia te contamos los requisitos, las condiciones y cómo inscribirte hoy mismo.

Alvinesa lanza una oferta de empleo para trabajar en su fábrica de Avinyonet del Penedès (Barcelona): requisitos y funciones

La compañía Cades Penedés SA, creada en el año 1972, se encarga de tratar los residuos de las industrias vitivinícolas para obtener productos alcohólicos. busca un/a profesional con experiencia en entorno industrial para trabajar presencialmente a jornada completa bajo la modalidad de “otros contratos”. El salario no figura en la oferta, y se ofrece la oportunidad de crecer dentro de una multinacional con fuerte apuesta por la innovación y la sostenibilidad.

Requisitos mínimos:

Estudios: Ciclo Formativo de Grado Medio.

Experiencia: Al menos 1 año en posiciones de operador/a industrial.

Residencia: Imprescindible residir en la provincia del puesto vacante.

Conocimientos: Manufactura, entorno industrial y producción industrial.

Disponibilidad: Turnos rotativos.

Movilidad: Carnet de conducir y vehículo propio para acudir a planta.

La persona seleccionada se integrará en la línea de producción, asegurando que el proceso se desarrolla conforme a los parámetros de calidad y seguridad establecidos. Entre sus responsabilidades se incluyen el control de los sistemas de verificación, la comunicación de cualquier desviación al superior, y el cumplimiento de la seguridad alimentaria aplicando buenas prácticas de manufactura. También realizará limpiezas de salas, equipos y accesorios según procedimientos, cumplimentará la documentación asociada y dejará preparado el material para la continuidad del turno siguiente. Todo ello en un entorno dinámico, en constante crecimiento y enfocado a transformar coproductos agrícolas en ingredientes naturales de alto valor.

Cómo mandar el CV a Alvinesa

La oferta de Alvinesa Natural Ingredients la puedes ver en este portal de empleo. Para postular, prepara tu currículum actualizado y, si es posible, una carta de presentación breve orientada a tu experiencia en producción industrial. Accede a la plataforma, pulsa en “Inscribirme en esta oferta” y adjunta la documentación solicitada. Si es tu primera vez en el portal, crea una cuenta para completar el registro y finaliza la inscripción siguiendo los pasos indicados.