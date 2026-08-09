El Drizzle de Amancio Ortega reaparece en Cerdeña con 92 metros, piscina y propulsión híbrida

El superyate fue entregado en 2024 y reúne un club de playa de 165 metros cuadrados, siete suites y tecnología híbrida. Su precio no es oficial.

El Drizzle ha vuelto a atraer miradas en la Costa Esmeralda, al norte de Cerdeña, a finales de julio de 2026. Medios especializados atribuyen este superyate a Amancio Ortega. La embarcación, entregada por Feadship en 2024, mide 91,8 metros y fue la primera del astillero con la clasificación completa Hybrid Electric Class. Su tamaño y sus espacios exteriores explican que se haya convertido otra vez en una de las imágenes del verano mediterráneo.

El Drizzle mide 91,8 metros y alcanza un arqueo bruto de 2.965 GT

Las dimensiones oficiales sitúan al Drizzle entre los grandes superyates privados. Feadship fija su eslora en 91,8 metros, su manga en 14,5 y su calado en 3,9. La ficha técnica especializada añade un arqueo bruto de 2.965 GT. El casco es de acero y la superestructura utiliza aluminio. Su perfil combina un casco azul oscuro, cubiertas de teca y una estructura blanca organizada en varios niveles. El depósito puede almacenar 253.800 litros de combustible y 66.400 litros de agua dulce.

Sinot Yacht Architecture diseñó el exterior y participó en los interiores junto con Elsa Urquijo. De Voogt Naval Architects asumió la arquitectura naval. El proyecto nació a petición de un cliente habitual de Feadship con una larga experiencia en navegación. El constructor explica que el encargo buscaba espacios acogedores para uso familiar, con acabados sobrios y una distribución muy detallada. Feadship no publica la identidad del propietario, aunque medios especializados lo atribuyen a Ortega, conocido también por su patrimonio inmobiliario internacional.

El precio de 300 millones de dólares es una estimación sin confirmar

Varios medios y portales especializados valoran el Drizzle en unos 300 millones de dólares. Esa cantidad aparece convertida en algunas publicaciones como 275 o 300 millones de euros, según el momento y el cambio aplicado. No existe una confirmación pública de Feadship sobre el precio final pagado. Tampoco consta una tarifa de venta en su ficha, porque se trata de una construcción privada y personalizada. La cifra debe presentarse como una estimación del mercado, no como un coste oficial comunicado por el astillero.

La misma cautela afecta a la propiedad. Feadship solo habla de un cliente recurrente, mientras YachtBuyer y otras publicaciones atribuyen la entrega a Amancio Ortega. La asociación está ampliamente difundida en la prensa náutica, pero no figura en la ficha pública del constructor. Esta diferencia permite separar dos bloques de información. Las dimensiones, el diseño y la autonomía están documentados por Feadship. El propietario y el precio proceden de atribuciones periodísticas que deben identificarse como tales.

La propulsión híbrida combina autonomía oceánica y menor ruido a bordo

El rasgo técnico más singular está en su clasificación Hybrid Electric Class. El sistema reúne dos motores MTU, tres generadores Caterpillar, dos máquinas eléctricas de 560 kilovatios y baterías con 1.029 kilovatios hora. Las máquinas pueden actuar como motores o generadores mediante el sistema de los ejes. Así producen, almacenan y distribuyen electricidad según las necesidades del barco. También abastecen los servicios de alojamiento y permiten recurrir menos a los generadores durante determinados periodos.

Feadship confirma una autonomía de 5.500 millas náuticas navegando a 12 nudos, equivalentes a unos 10.186 kilómetros. Esa capacidad permite afrontar travesías largas con menos escalas para repostar. La tecnología híbrida puede reducir el ruido, el consumo y las emisiones durante algunos modos de funcionamiento. Drizzle no es un yate completamente eléctrico, porque conserva dos grandes motores de combustión como parte central del sistema. El constructor tampoco publica porcentajes concretos de ahorro frente a una embarcación convencional.

Piscina, siete suites y un club de playa abierto sobre el mar

El área de popa concentra los espacios más llamativos. El club de playa ocupa 165 metros cuadrados y se amplía mediante plataformas abatibles junto al agua. Una gran piscina se sitúa una cubierta más arriba. El garaje lateral admite dos embarcaciones auxiliares de diez metros, una lancha deportiva y distintos equipos acuáticos. Drizzle puede alojar a 14 invitados en siete suites y llevar una tripulación de hasta 18 personas. Las cubiertas superiores incorporan un salón familiar, una zona de bienestar y el camarote principal.

Su nueva presencia en el entorno de Costa Esmeralda se difundió a finales de julio de 2026. Un registro AIS mostraba destino Cerdeña el 24 de julio, y medios italianos informaron después de su paso por la costa de Gallura. El barco ya había sido visto en esa zona durante junio de 2025, por lo que su regreso permite hablar de una reaparición. El interés también se relaciona con la notoriedad del fundador de Zara y con el seguimiento de sus dividendos de Inditex.

Las especificaciones completas están en la ficha oficial del Drizzle publicada por Feadship.