El Corte Inglés vende por 3,99 euros las gafas de Hawkers diseñadas para observar el eclipse del 12 de agosto

Hay cosas que uno puede improvisar, como qué merendar viendo el cielo o desde qué rincón asomarse para mirar hacia arriba. Pero con un eclipse solar, la vista no es precisamente el sitio para hacer experimentos, que luego las gangas salen caras. El próximo 12 de agosto se podrá ver un nuevo eclipse solar y la expectación no es poca: no se veía uno tan espectacular desde 1912.

Por eso, elegir unas gafas homologadas se convierte en algo bastante más serio que escoger unas gafas cualquiera de un cajón. En este contexto, Hawkers ha estrenado en El Corte Inglés unas gafas pensadas para observar eclipses solares. Y lo hace con un precio muy concreto: 3,99 euros en la tienda online de El Corte Inglés.

Por qué las gafas de Hawkers para el eclipse solar llegan en un momento clave

El eclipse solar del 12 de agosto tiene un atractivo especial porque, según la información disponible, no se veía un fenómeno tan espectacular desde 1912. Dicho de forma sencilla: no hablamos de mirar al cielo un martes cualquiera, sino de un evento que despierta bastante interés y que conviene preparar con cabeza.

Ahí es donde entran las nuevas gafas de Hawkers disponibles en El Corte Inglés. La marca las presenta como unas gafas destinadas a eclipses solares y, además, homologadas para este tipo de observación. Vamos, que no son un complemento de postureo, sino un accesorio pensado para proteger la vista mientras se observa el sol.

Cuánto cuestan las gafas homologadas de Hawkers en El Corte Inglés

El precio es uno de los datos que más llama la atención: las gafas de Hawkers para eclipses solares se pueden comprar en la tienda online de El Corte Inglés por 3,99 euros. Una cifra bastante concreta y fácil de recordar, algo que siempre se agradece cuando uno está comparando productos y no quiere terminar haciendo cuentas como si estuviera preparando la declaración de la renta.

El producto aparece vinculado a El Corte Inglés con un PVP de 3,99 euros. Según la información facilitada, estas gafas forman parte del catálogo incorporado por la compañía para este evento astronómico, con Hawkers como una de las opciones destacadas.

Qué significa que estén homologadas con la normativa ISO 12312-2

Las gafas de Hawkers están homologadas con la normativa ISO 12312-2. Esto quiere decir, explicado sin rodeos, que cuentan con una certificación internacional específica para filtros destinados a la observación directa del sol.

Este punto es importante porque ver un eclipse solar no consiste en ponerse cualquier cristal oscuro delante de los ojos. La homologación es la garantía indicada en la información del producto para este uso concreto. Además, las gafas están fabricadas en España, lo que permite asegurar la trazabilidad y la calidad de los materiales, según los datos aportados.

Cómo son las gafas Hawkers para eclipses solares y qué ajustes tienen

Más allá de la homologación, Hawkers ha incorporado detalles pensados para la comodidad. Las patillas se pueden plegar y la montura se puede ajustar, de forma que resulten más ergonómicas. En otras palabras, buscan adaptarse mejor al uso y no convertirse en ese objeto incómodo que uno se quita a los dos minutos.

Otro dato a tener en cuenta es su vida útil. Según la marca, estas gafas pueden utilizarse durante 10 años desde su fabricación. Por lo tanto, no están planteadas como un producto de usar y tirar para un solo momento, sino como unas gafas que podrían servir durante bastante tiempo.

Qué conviene hacer antes de ver el eclipse solar del 12 de agosto

Antes de lanzarse a mirar el eclipse, conviene tener claras algunas pautas básicas. No todas las Comunidades Autónomas lo verán de la misma forma, así que la ubicación también cuenta. Verlo desde una ciudad o desde otra puede cambiar la experiencia. Para prepararlo sin complicarse demasiado, estos son los pasos prácticos que se desprenden de la información disponible:

Comprar gafas homologadas para eclipses solares, como las Hawkers con normativa ISO 12312-2.

Revisar que el producto está pensado para la observación directa del sol.

Tener en cuenta el precio indicado en El Corte Inglés: 3,99 euros en su tienda online.

Consultar el mapa del eclipse para saber cómo se verá en tu barrio o ciudad.

Con estos puntos claros, la observación del eclipse solar del 12 de agosto se puede planificar mejor. Porque sí, mirar al cielo puede parecer algo sencillo, pero cuando hablamos del sol, más vale ir sobre seguro y no tirar de apaños caseros.