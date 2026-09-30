La bombona de butano sube a 18,84 euros y queda a 71 céntimos del récord antes de la revisión de noviembre

El precio regulado de 12,5 kilos seguirá vigente hasta el 16 de noviembre. El máximo continúa en 19,55 euros, pero la próxima tarifa dependerá también de impuestos y costes.

La bombona de butano regulada de 12,5 kilos cuesta 18,84 euros en Península y Baleares desde el 15 de septiembre. El precio seguirá vigente hasta el 16 de noviembre, según el Ministerio para la Transición Ecológica. Está a solo 71 céntimos del récord de 19,55 euros registrado en 2022. La siguiente revisión tendrá efectos el 17 de noviembre. Ese día podría acercarse al máximo, aunque todavía no existe un precio oficial para ese bimestre.

El récord de 19,55 euros queda a solo 71 céntimos del precio actual

El recorrido de 2026 muestra cuánto se ha encarecido este suministro desde la primavera. La bombona costaba 15,58 euros en enero y 16,35 euros en marzo. En mayo bajó a 15,39 euros y posteriormente alcanzó 17,83 euros en julio. Ahora cuesta 18,84 euros. Desde mayo, la diferencia alcanza 3,45 euros por bombona, un 22,4% más. Talent24h ya analizó la bajada de mayo de 2026, cuando el precio regulado cayó a 15,39 euros.

El máximo oficial continúa situado en 19,55 euros. Ese importe estuvo vigente desde el 17 de mayo hasta el 14 de noviembre de 2022. El Gobierno terminó limitándolo temporalmente mediante el Real Decreto-ley 11/2022. Esa norma señalaba que el precio de mayo de 2022 superaba un 54% al registrado en noviembre de 2020. Frente a aquel récord, el precio actual es un 3,6% inferior.

El límite del 5% no permite conocer todavía el precio de noviembre

El matiz más importante aparece en la propia regulación. El límite del 5% se aplica al precio máximo antes de impuestos, no directamente a los 18,84 euros pagados por el consumidor. La resolución de septiembre fija esa referencia en 123,4447 céntimos por kilogramo. En julio era de 117,5664 céntimos. El incremento entre ambos importes alcanza prácticamente el 5% permitido.

Por este motivo, multiplicar directamente 18,84 euros por 1,05 daría 19,78 euros, pero esa cifra sería solo un cálculo orientativo. No constituye el precio oficial de noviembre. El PVP dependerá de la fórmula regulada y de los impuestos vigentes entonces. También interviene el desajuste acumulado de revisiones anteriores. Talent24h ya repasó el funcionamiento de la revisión bimestral y su relación con el límite del 5%.

El butano arrastra un desajuste y varios costes volvieron a subir en septiembre

La actualización de septiembre estuvo condicionada por varios componentes del cálculo. Las materias primas subieron un 8,24% y los fletes aumentaron un 10,27%, según fuentes ministeriales citadas por EFE. El euro, por su parte, se apreció un 7,1% frente al dólar. Además, septiembre mantiene una reducción temporal del Impuesto sobre Hidrocarburos para estos GLP. El tipo fijado es de 11,25 euros por tonelada.

Sin el límite aplicado y las medidas fiscales consideradas en septiembre, el precio calculado habría llegado a 18,89 euros, según esas mismas fuentes. Quedan cinco céntimos de diferencia respecto al PVP vigente. Ese importe forma parte del desajuste que puede trasladarse a futuras revisiones. Esto añade presión sobre el siguiente cálculo si el resto de variables continúa en niveles elevados. Sin embargo, no permite afirmar hoy cuál será el precio de noviembre.

Qué bombonas tienen el precio regulado de 18,84 euros

La regulación no alcanza a cualquier envase de gas. La resolución incluye el butano comercial en bombonas con una carga igual o superior a 8 kilos e inferior a 20. Existen además condiciones relacionadas con la tara del envase. El propano envasado queda fuera de esta regulación. También están excluidos generalmente los envases ligeros cuya tara no supera los nueve kilos, con determinadas excepciones.

Para los hogares, la referencia de 18,84 euros corresponde a la tradicional bombona de 12,5 kilos en Península y Baleares. Canarias, Ceuta y Melilla pueden aplicar variaciones relacionadas con sus costes de comercialización. El siguiente cambio ordinario llegará el 17 de noviembre, después de terminar el periodo vigente el día 16. Hasta entonces, el precio oficial puede comprobarse tanto en el Ministerio como en la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado.