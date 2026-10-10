El cambio de hora del 25 de octubre puede sumar una hora a los turnos nocturnos en España

Con el cambio de hora, un turno de 22:00 a 06:00 durará nueve horas si mantiene ambos horarios. Su compensación depende de la jornada pactada y de las reglas aplicables al trabajo nocturno.

El cambio de hora del 25 de octubre de 2026 puede alargar los turnos nocturnos que mantengan sus horarios de entrada y salida. El BOE fija para esa madrugada el regreso al horario de invierno y una duración oficial del día de 25 horas. Así, entre las 22:00 del sábado y las 06:00 del domingo transcurrirán nueve horas. Ese cálculo no garantiza automáticamente un pago adicional: la jornada pactada y el convenio determinan su tratamiento.

Un turno de 22:00 a 06:00 puede durar nueve horas con el cambio de hora

España retrasará los relojes durante la noche del sábado 24 al domingo 25 de octubre. En la Península, Baleares, Ceuta y Melilla, las 03:00 volverán a ser las 02:00. En Canarias, las 02:00 pasarán a ser la 01:00. El calendario del cambio horario permite anticipar esa modificación al organizar los relevos. La norma aclara un detalle que puede generar confusión: ambos ajustes ocurren en el mismo instante. El archipiélago conserva su diferencia habitual de una hora.

El efecto sobre un turno depende de cómo esté organizado. Si una persona entra a las 22:00 y sale a las 06:00, estará nueve horas entre ambos momentos. Son las ocho horas habituales más los 60 minutos repetidos. Para considerar las nueve como trabajo efectivo, todo ese tiempo debe computar como tal, incluidas las pausas cuando corresponda. Si la empresa organiza el relevo tras ocho horas transcurridas, la salida será a las 05:00. Estos ejemplos calculan la duración a partir del retraso establecido legalmente.

El registro de jornada debe contar el tiempo realmente trabajado

En las relaciones laborales reguladas por el Estatuto, la empresa debe registrar el inicio y el final de cada jornada. Esa noche, calcular la duración únicamente restando las cifras del reloj puede ocultar la hora repetida. Por eso, quien atraviese el cambio puede comprobar cómo quedará reflejado su turno en el sistema de fichaje. La guía del Ministerio de Trabajo también distingue entre tiempo transcurrido y trabajo efectivo. Las pausas y su regulación importan para calcular correctamente la jornada, igual que cualquier otro día.

Existe otra dificultad si una entrada, salida o incidencia ocurre dentro del tramo duplicado. En la Península habrá dos momentos distintos que el reloj identificará como las 02:30; en Canarias sucederá con las 01:30. El Real Decreto 236/2002 exige constancia inequívoca en funciones administrativas de policía y servicio público, especialmente cuando existan consecuencias jurídicas o de seguridad. Para un empleado, conservar el cuadrante y consultar su registro permite contrastar los horarios. Los registros deben estar a su disposición y conservarse durante cuatro años.

La hora adicional no genera una compensación idéntica para todos

La consideración de hora extraordinaria depende de si se supera la jornada ordinaria fijada conforme al convenio o al contrato. El artículo 35 del Estatuto permite compensarlas mediante pago o descanso retribuido. Si se pagan, su valor no puede ser inferior al de una hora ordinaria. A falta de pacto, corresponde descanso dentro de los cuatro meses siguientes. Esa regulación general no permite concluir que toda persona que trabaje aquella madrugada deba cobrar una hora extra. Primero debe determinarse el cómputo aplicable.

El plus de nocturnidad tampoco tiene una cuantía universal. La negociación colectiva regula su retribución, salvo que el salario ya considere el carácter nocturno o se acuerde compensar ese trabajo con descansos. Los trabajadores nocturnos tienen un límite general de ocho horas diarias de promedio en quince días. No pueden realizar horas extraordinarias, salvo las excepciones reglamentarias. El Real Decreto 1561/1995 contempla excepciones tasadas y límites específicos para ciertos trabajos con riesgos especiales. Este régimen afecta, entre otros, a quienes trabajan habitualmente al menos tres horas de su jornada en horario nocturno. Antes del turno, el empleado puede consultar el convenio y pedir aclaraciones sobre el relevo.

El horario de invierno de octubre no tiene una fecha aprobada de supresión

El cambio del 25 de octubre está previsto en la Orden PCM/186/2022, publicada el 15 de marzo de 2022. Su calendario termina en 2026, pero eso no significa que desaparezca el sistema. La Comisión Europea publicó el 18 de marzo de 2026 las fechas correspondientes a 2027-2031. El próximo adelanto figura para el 28 de marzo de 2027 y el siguiente retraso, para el 31 de octubre. Son fechas programadas conforme a la normativa vigente, susceptibles de una futura reforma.

El Consejo de la Unión Europea explica que todavía no existe una decisión definitiva para suprimir los cambios estacionales ni un plazo aprobado. La información oficial, actualizada hasta el 20 de agosto de 2026, mantiene vigente el sistema actual. La propuesta se presentó en septiembre de 2018 y necesita un acuerdo entre el Consejo y el Parlamento Europeo. Mientras no cambie la normativa, empresas y trabajadores pueden planificar sus relevos con las fechas publicadas. El calendario oficial está disponible en el BOE, junto con el Estatuto de los Trabajadores.