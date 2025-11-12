El BOE publica nuevos procesos de selección con 2.177 plazas: 1.959 son para maestros en la Comunitat Valenciana

El Boletín Oficial del Estado reúne esta semana 106 convocatorias con 2.177 oportunidades de empleo público en administraciones estatales, autonómicas y locales. La mayor parte se concentra en el cuerpo de maestros de la Comunitat Valenciana, donde Conselleria de Educación, Universidades y Empleo cuenta con 1.959 plazas.

Las administraciones abren nuevas bolsas y procesos para ampliar y reforzar plantillas, completando las plazas anunciadas a principios de noviembre. Las solicitudes se gestionan en el portal de la Administración del Gobierno de España y en las webs de cada organismo. Los requisitos varían por grupo: C2 (ESO), C1 (Bachillerato) y grupos A (estudios superiores). Además, estas convocatorias completan la Oferta de Empleo Público de julio: 36.588 plazas, récord en turno libre y 8.891 para promoción interna.

Quién puede presentarse y requisitos por grupos y titulaciones exigidas en estas oposiciones

¿Quién puede presentarse? Cada proceso fija sus condiciones. En la Comunitat Valenciana se ofertan 1.959 plazas para el cuerpo de maestros: 1.763 de ingreso libre y 196 reservadas a personas con discapacidad. Se exige el título de maestro, la diplomatura en Educación General Básica, Enseñanza Primaria o el grado correspondiente.

El Ministerio del Interior convoca 50 plazas de ingreso libre del Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias, que requieren Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico o Grado. Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid oferta 20 plazas de operario/a de servicios generales, exclusivas para personas con discapacidad intelectual. No se pide titulación académica específica y las personas seleccionadas se incorporarán como personal funcionario.

Plazos de solicitud y cómo tramitar las oposiciones de forma telemática

Para no perder ninguna fecha, aquí tienes un resumen con plazos y vías de tramitación de las principales convocatorias (enlaces de acceso a las convocatorias):

Además, todos los procesos pueden consultarse y tramitarse a través del portal de la Administración del Gobierno de España, junto a los procesos selectivos vigentes.

Organismos convocantes y bolsas de empleo público activas esta semana

Junto a las oposiciones para maestro de la Comunitat Valenciana, a las que puedes inscribirte desde la web donde está publicada la convocatoria, el BOE publica bolsas de empleo temporal para reforzar plantillas en organismos autonómicos y locales. Son una vía útil para ganar experiencia de cara a futuras convocatorias fijas.

Técnico/a Superior de Ingeniería en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, S.A. (Valencia): titulación en Ingeniería Superior Industrial o equivalente. Plazo hasta el 12 de noviembre de 2025.

Técnico/a de Relaciones Institucionales en el Parlament de Catalunya: titulación universitaria de grado, licenciatura, doctorado o ingeniería. Plazo hasta el 17 de noviembre de 2025.

Conviene registrar la solicitud con margen para evitar incidencias. ¿Tienes ya la documentación lista? Revisa las bases y elige el proceso que mejor encaje con tu perfil.