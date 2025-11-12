Juan y Medio: “No hay un gaditano que cobre su pensión en Oslo, pero noruegos en España y en Cádiz a patadas”

El presentador de Canal Sur, temporalmente fuera de ‘La tarde, aquí y ahora’ por ‘Mask Singer’, sostiene que el “destino número uno del mundo fue Andalucía” y ejemplifica con jubilados extranjeros que eligen Cádiz.

Juan y Medio ha vuelto a sacar pecho por Andalucía. En una entrevista en Sevilla, defendió que la comunidad es un gran lugar para jubilarse. Para subrayarlo, dejó una frase que corre de boca en boca: “No hay un gaditano que cobre su pensión en Oslo, pero noruegos en España y en Cádiz a patadas”.

Qué significa para las pensiones y la jubilación lo dicho por Juan y Medio

¿A qué se refiere con esa comparación? El presentador dibuja una idea sencilla: mientras no es habitual que un pensionista gaditano se marche a Oslo a cobrar su prestación, sí es normal ver a extranjeros instalarse en Cádiz. Con tono directo, enlaza jubilación, clima y vida social. Y lanza la pregunta: ¿dónde te imaginas cobrando tu pensión?

Además, aclara el marco de su opinión: “No soy nada nacionalista, ni siquiera nacionalista andaluz”. Insiste en que habla desde la experiencia compartida, no desde un lema.

Fechas, contexto de la entrevista y por qué la defensa de Andalucía importa

Este mes fue entrevistado por La Pija y la Quinqui en Sevilla. Allí explicó por qué tantos turistas y jubilados miran al sur. Recordó la etapa posterior a la pandemia: cuando la gente recuperó la esperanza y buscó en Internet adónde viajar. Según su relato, “el destino número uno del mundo fue Andalucía”. Un mensaje que refuerza la marca del territorio como sinónimo de buen vivir.

Para rematar, tiró de ironía: “Porque allí te mueres de asco y de frío”, comentó entre risas al comparar con el norte. ¿Exagerado? Quizá, pero eficaz para el contraste que pretendía.

Antes de seguir, una lista breve ayuda a situar su discurso.

Andalucía, en su opinión, concentra clima, hospitalidad y vida social que atraen a turistas y jubilados extranjeros.

En esencia, usa la jubilación como espejo para explicar ese magnetismo.

Cómo se encuadra su participación en Mask Singer y su presencia en Canal Sur

Juan y Medio es uno de los rostros más reconocibles de Canal Sur. Rey de las tardes con ‘La tarde, aquí y ahora’, llegó a dar consejos a Eva González. Sin embargo, durante unas semanas ha dejado su programa para grabar su participación como jurado de ‘Mask Singer’. En el panel estará con Ruth Lorenzo, Boris Izaguirre y Ana Milán, y su ausencia la cubrirá Eva Ruiz. Allí donde va, defiende a Andalucía a capa y espada.

A continuación, una tabla sencilla con los datos principales mencionados en la información disponible y que ayudan a entender el contexto del mensaje:

Elemento Detalle Entrevista La Pija y la Quinqui, en Sevilla Frase sobre pensiones “No hay un gaditano que cobre su pensión en Oslo, pero noruegos en España y en Cádiz a patadas” Defensa de Andalucía “El destino número uno del mundo fue Andalucía” Aclaración personal “No soy nada nacionalista, ni siquiera nacionalista andaluz” Comentario coloquial “Porque allí te mueres de asco y de frío” Proyecto televisivo Jurado de ‘Mask Singer’ junto a Ruth Lorenzo, Boris Izaguirre y Ana Milán Sustitución temporal Eva Ruiz toma el relevo en ‘La tarde, aquí y ahora’

En resumen, su intervención combina orgullo andaluz, referencias a la jubilación y humor cercano que conecta con el público. Por consiguiente, refuerza una idea clara: Andalucía se disfruta y, llegado el momento, también se cobra la pensión con una sonrisa. ¿Te ves en ese escenario?