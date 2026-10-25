Las familias de Barcelona pueden solicitar hasta 9.000 euros para mejorar su vivienda si cumplen estos requisitos

Las ayudas de rehabilitación de Barcelona reservan 6.000 euros por modalidad y exigen acreditar las obras. El dinero se cobra después de justificarlas.

Reformar una vivienda en Barcelona tendrá una nueva convocatoria desde el 22 de octubre de 2026. El DOGC publica este miércoles las ayudas del Consorci de l’Habitatge, con hasta 6.000 euros por modalidad. El máximo sube a 9.000 euros únicamente cuando se combinan mejoras energéticas y adaptación funcional por discapacidad o dependencia. Las solicitudes se atenderán por orden de registro hasta agotar el presupuesto, con cierre previsto el 31 de diciembre de 2026.

Cuándo pueden alcanzarse los 9.000 euros de ayuda

La convocatoria distribuye seis millones de euros entre 2026 y 2027, con tres millones asignados a cada ejercicio. La mayor parte financia actuaciones de eficiencia energética; un millón del presupuesto total corresponde a adaptación funcional. Aunque cada programa permite recibir hasta 6.000 euros por vivienda, la suma de ambos tiene un techo inferior a 12.000 euros. Ese límite conjunto de 9.000 euros figura expresamente en las condiciones publicadas. Ninguna subvención puede superar el coste admitido de la actuación y la inversión mínima exigida es de 1.000 euros.

Un ejemplo permite calcular cuánto tendría que aportar el hogar. Si ambas modalidades reúnen los requisitos y cada intervención cuesta 7.000 euros, las obras sumarían 14.000 euros. Aunque individualmente pudieran corresponder 6.000 euros por programa, el máximo conjunto quedaría en 9.000 euros. La diferencia mínima a cargo del beneficiario sería de 5.000 euros, suponiendo que todos los gastos fueran aceptados. Barcelona fija así importes propios para estas ayudas de eficiencia energética, diferenciados de otras convocatorias. Tener presupuesto suficiente sigue siendo necesario para concederlas.

Qué mejoras energéticas y adaptaciones pueden financiarse

El programa energético contempla reducir al menos un 7% la demanda anual conjunta de calefacción y refrigeración. También admite actuaciones que rebajen un 30% el consumo de energía primaria no renovable. Existe otra vía para sustituir elementos de la envolvente térmica, como cerramientos, ajustándolos a las exigencias del Código Técnico de la Edificación. Esas intervenciones deben respetar los límites correspondientes de transmisión térmica y permeabilidad al aire. Las inversiones en generadores térmicos que utilicen combustibles fósiles quedan excluidas de la financiación.

La adaptación funcional se dirige a facilitar la autonomía dentro de casa a personas con discapacidad o dependencia acreditadas. Para la discapacidad, el grado mínimo exigido es del 33%. Pueden incluirse dispositivos domóticos o electrónicos, mejoras de comunicación y actuaciones que faciliten orientación, movilidad o seguridad. El expediente debe justificar que la intervención responde a esas necesidades. Una reforma meramente estética no equivale a una adaptación subvencionable. Quien solicite ambas modalidades tendrá que acreditar los requisitos de cada una, además del coste de las actuaciones.

Propietarios e inquilinos pueden solicitar las ayudas de rehabilitación

Pueden presentarse propietarios, usufructuarios y personas arrendatarias o cesionarias con contrato vigente que les otorgue facultad expresa para realizar las obras. La vivienda debe ser privada y constituir residencia habitual y permanente al solicitar la subvención. Los inmuebles dedicados al uso turístico están excluidos. Existe una excepción para casas que se incorporen a la bolsa de alquiler social u otro programa público de cesión durante cinco años. También se exige estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Las obras pueden estar terminadas, iniciadas o pendientes de empezar, siempre que su inicio sea posterior al 1 de febrero de 2020. Por eso, haber reformado recientemente no descarta por sí solo una solicitud. Sin embargo, habrá que conservar la documentación y demostrar el cumplimiento de las condiciones técnicas. Las actuaciones pendientes dispondrán de un máximo de doce meses desde la concesión. En cualquier caso, deberán finalizar antes del 31 de diciembre de 2027 y contar con la autorización municipal o comunicación previa correspondiente.

Cómo preparar la solicitud y cuándo se cobra el dinero

La solicitud se tramita mediante el portal municipal desde el 22 de octubre. Entre los documentos figuran la acreditación de propiedad o contrato, el empadronamiento, el presupuesto desglosado y la documentación técnica. Para actuaciones energéticas se requieren los certificados correspondientes; para adaptación funcional, la acreditación de discapacidad o dependencia. Las personas físicas sin medios técnicos y sin obligación de tramitar electrónicamente pueden acudir a la Oficina de Rehabilitación Municipal, en Pujades, 350. El plazo general finaliza el 31 de diciembre de 2026, aunque puede cerrarse antes por disponibilidad presupuestaria.

El pago se efectúa después de justificar las obras, sus gastos y los pagos realizados; esta convocatoria no prevé anticipos. Esa condición obliga a organizar previamente cómo se abonará la reforma. La justificación debe presentarse en los tres meses siguientes a la finalización. Si faltan documentos, el requerimiento de subsanación concede diez días hábiles para aportarlos. Antes de registrar la petición, pueden consultarse los apartados y anexos de la convocatoria publicada en el DOGC, que detallan las exigencias de cada programa.