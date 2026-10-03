Las ayudas de Getafe para ascensores y fachadas ya se pueden solicitar: cómo presentarlas

Las ayudas de Getafe se dirigen a comunidades de propietarios. En rehabilitación energética, alcanzar el 25% depende de la ubicación del edificio.

El Ayuntamiento de Getafe mantiene abierto desde el 22 de septiembre de 2026 el plazo para solicitar ayudas destinadas a ascensores y rehabilitación energética. La Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) fija el cierre el 20 de octubre. La convocatoria dispone de 425.000 euros y anuncia actuaciones de 2025. Los máximos alcanzan 35.000 euros por ascensor y 40.000 para fachadas y cubiertas, aunque dependen del gasto y los requisitos.

Qué comunidades pueden solicitar las ayudas de Getafe

El BOCM del 21 de septiembre identifica como beneficiarias a las comunidades de propietarios y sus agrupaciones con edificios residenciales en Getafe. La línea de ascensores dispone de 225.000 euros y exige inmuebles de tres o más alturas que carecieran de esta instalación. Puede incluir actuaciones complementarias para eliminar barreras y facilitar el acceso al elevador. Estas obras de accesibilidad se financian parcialmente: la convocatoria no cubre por completo la inversión de la comunidad.

La rehabilitación energética cuenta con otros 200.000 euros y puede incorporar generación eléctrica para autoconsumo en cubiertas colectivas. Se exige un ahorro mínimo del 30% en el consumo de energía primaria no renovable respecto al estado anterior. Las bases requieren al menos cuatro viviendas y excluyen intervenciones sin aislante térmico y tratamientos con pinturas de propiedades aislantes. Por tanto, pintar la fachada no basta. También establecen incompatibilidad con otras ayudas o recursos para la misma finalidad.

Cuánto corresponde por ascensor y cuándo aumenta la ayuda para fachadas

Para instalar ascensores, el porcentaje es del 21%, con un techo de 35.000 euros por ascensor. Un gasto admitido de 100.000 euros permitiría calcular 21.000 euros de ayuda, antes de posibles ajustes. Con 200.000 euros, el porcentaje daría 42.000 euros, pero operaría el límite de 35.000. Son ejemplos de cálculo, no importes concedidos. Para fachadas y cubiertas, el anexo III recoge cinco combinaciones de porcentaje y tope económico:

Porcentaje aplicable Ayuda máxima para fachadas y cubiertas 21% 35.000 euros 22% 35.250 euros 23% 37.500 euros 24% 38.750 euros 25% 40.000 euros

El incremento depende de la inclusión del inmueble en los conjuntos homogéneos delimitados por el Ayuntamiento, con cuatro niveles de mejora territorial. La dirección puede consultarse en el visor indicado por la EMSV. Sobre 100.000 euros admitidos, pasar del 21% al 25% elevaría el cálculo de 21.000 a 25.000 euros: 4.000 euros adicionales. Alcanzar 40.000 euros al 25% requiere una base de 160.000 euros. Las bases prevén un prorrateo proporcional si las cuantías subvencionables superan el presupuesto disponible.

Las fechas de las obras requieren atención especial en la rehabilitación energética

La ficha oficial sitúa las actuaciones de ambas líneas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. Para ascensores, concreta que las obras deben haber finalizado durante ese periodo. La apertura de solicitudes en septiembre de 2026 permite pedir financiación por esas actuaciones anteriores. Quien esté preparando una nueva reforma debe comprobar otra convocatoria aplicable a su proyecto. Las ayudas para reformar viviendas tienen ámbitos y calendarios propios, que no pueden trasladarse automáticamente entre municipios.

Sin embargo, existe una discrepancia en el documento publicado. La base primera y el encabezado de la línea energética señalan 2025. El apartado 15.1 menciona obras terminadas entre el 28 de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2024. Las comunidades afectadas deberían pedir aclaración a la EMSV antes de dar por admitida o excluida su actuación. Su teléfono de información es el 91 601 90 99.

Cómo presentar la solicitud y justificar la inversión

El extracto del BOCM exige presentar la solicitud mediante el registro electrónico municipal, con identificación electrónica válida. El anexo I pide una solicitud por cada línea e identifica la documentación necesaria. Entre ella figuran la representación de la comunidad, el acuerdo de aprobación del proyecto, el certificado final y la identificación fiscal. También contempla el título urbanístico y el Informe de Evaluación del Edificio, que pueden incorporarse de oficio. Para rehabilitación energética debe acreditarse, además, la mejora obtenida mediante documentación técnica.

El anexo II permite relacionar las facturas, sus importes y los justificantes de pago, junto con la memoria de la actuación. Debe prepararse con la solicitud. Las bases no prevén anticipos y fijan seis meses para resolver desde el día siguiente al cierre del plazo. Sin resolución notificada, puede entenderse desestimada la petición. Si se requiere subsanar documentación, hay diez días hábiles. Frente al acuerdo caben reposición en un mes o recurso contencioso en dos, desde el día siguiente a su notificación o publicación. Los formularios y las bases oficiales están disponibles en la EMSV.