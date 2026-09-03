Navaconcejo tiene 4 piscinas naturales y una de ellas se conoce como El Benidorm

El Cajón, El Pilar, El Cristo y El Chamizo o Benidorm figuraban como habilitadas para el baño desde junio de 2026. La ruta de las Nogaleas completa la escapada con seis kilómetros entre cascadas.

Navaconcejo, en el norte de Cáceres y en pleno Valle del Jerte, reúne cuatro zonas de baño formadas por el río Jerte: El Cajón, El Pilar, El Cristo y El Chamizo o Benidorm. Las fichas turísticas de la comarca las señalaban como habilitadas para el baño desde junio de 2026. Esta concentración permite escoger entre espacios con césped, arena, sombra, aparcamiento o servicios cercanos sin salir del mismo municipio.

La denominación merece una precisión. En las fuentes oficiales consultadas, El Benidorm aparece como nombre de una zona concreta, también denominada El Chamizo, y no como denominación institucional de todo Navaconcejo. El paralelismo con la ciudad alicantina debe entenderse como un reclamo informal ligado a esta piscina fluvial situada a la entrada del pueblo.

Cuatro zonas de baño con ambientes y servicios diferentes

El Cajón está descrita como una zona tranquila, de acceso sencillo y con césped junto al cauce. No dispone de chiringuito ni socorrista, aunque cuenta con espacio de aparcamiento. El Pilar se encuentra en la parte alta de Navaconcejo y añade una franja de arena, sombra de alisos, aparcamiento y establecimientos próximos. Desde este punto también se puede acceder al entorno de la Garganta de las Nogaleas.

El Cristo ocupa un tramo amplio junto a la calle del Santísimo Cristo. La ficha turística destaca su sombra, el merendero, el parque infantil, el aparcamiento y la proximidad de bares. El Chamizo o Benidorm se localiza en la entrada sur del municipio y ofrece césped y aparcamiento, aunque tampoco tiene socorrista ni chiringuito.

La posibilidad de cambiar de zona según el tipo de jornada distingue a Navaconcejo de destinos articulados alrededor de un único punto de baño, como la playeta de Alcalá del Júcar. También permite plantear una escapada parecida a la de las piscinas naturales de Aguaviva, pero con cuatro alternativas concentradas a lo largo del mismo río.

El Benidorm de Navaconcejo es una piscina fluvial entre árboles

La zona conocida como El Benidorm queda bajo la sombra de alisos, fresnos y chopos y dispone de un aparcamiento amplio, según la información municipal. El portal turístico comarcal emplea también el nombre El Chamizo y la presenta como una piscina natural de ambiente tranquilo. El atractivo procede del paisaje de ribera y del baño en agua dulce, no de grandes edificios ni de ocio costero.

Ese matiz refuerza la singularidad del lugar. El nombre puede llamar la atención, pero el escenario responde al paisaje del Valle del Jerte, con abundante vegetación, montañas próximas y un cauce que atraviesa el núcleo urbano. La piscina natural El Cristo figura en el portal de Turismo de Extremadura como playa fluvial accesible, con zona de césped, sombra y merendero.

La ruta de las Nogaleas añade seis kilómetros entre cascadas

El baño puede completarse con la ruta de la Garganta de las Nogaleas, identificada como sendero SL-CC 33. El itinerario es circular, sale y termina en Navaconcejo, mide seis kilómetros y tiene un tiempo estimado de dos horas. El Ayuntamiento cifra el desnivel en 330 metros, por lo que no debe confundirse con un paseo completamente llano.

El recorrido sigue señales verdes y blancas y atraviesa un entorno de cascadas sobre roca granítica. La información turística advierte de un desnivel apreciable y de tramos con firme irregular. El calzado adecuado, el agua y una planificación acorde con las temperaturas resultan especialmente importantes durante los días cálidos.

Quienes prefieran un plan de ribera equipado con mesas, bancos y zona infantil pueden encontrar otra alternativa en el Charco de la Escribana, en Málaga. En Navaconcejo, la propuesta reúne baño, senderismo y una visita al casco urbano durante una misma jornada.

Qué tener en cuenta antes de preparar la visita

Las cuatro fichas consultadas indican que las zonas carecen de socorrista. El Pilar, El Cristo y El Chamizo o Benidorm sitúan su temporada habitual entre mediados de junio y mediados de septiembre, además de recoger restricciones para perros o mascotas. El estado del cauce y los servicios disponibles pueden variar, por lo que deben consultarse los avisos municipales antes del desplazamiento.

Los avisos visibles durante la comprobación corresponden a junio de 2026 y califican las cuatro piscinas como habilitadas para el baño. No se trata de una apertura nueva en septiembre, sino de la información publicada para la temporada de verano de 2026. Navaconcejo conserva así un argumento sólido para una escapada de final de verano: cuatro áreas fluviales diferentes y una ruta de cascadas que comienza en el propio municipio.