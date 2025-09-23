Disneyland París busca españoles en Valencia y Sevilla: cuándo es el casting, condiciones y requisitos

La compañía organiza en España un proceso de selección con distintas áreas y contratos para incorporarse al personal de los parques, hoteles y Disney Village. Las citas serán en Sevilla el 14 de octubre de 2025 y el 16 de octubre en Valencia, a través del Casting Tour.

Con el fin del verano, septiembre y octubre vuelven a mover el mercado laboral. Entre oposiciones, cursos y empleos temporales, destaca un proceso singular: el casting de Disneyland París, que aterriza en Sevilla y Valencia con opciones reales de contratación rápida. ¿Buscas un trabajo internacional este otoño? Toma nota.

Fechas, ciudades y lugar exacto del casting de Disneyland París en España

La jornada principal será el 14 de octubre de 2025 en Sevilla, en el Hotel Meliá Lebreros, en calle Luis de Morales, 2, Sevilla. Además, habrá entrevistas el 16 de octubre en Valencia, en el SH Valencia Palace Hotel, Pg. de l´Albereda,32, El Pla del Real, ampliando el acceso a candidatos de distintos puntos del país.

¿Qué perfiles se solicitan y dónde se va a trabajar dentro de parques, hoteles y Disney Village? Disneyland busca personal para cubrir vacantes en parques, hoteles y el área de ocio Disney Village. Los perfiles son diversos y se orientan a atención al público y hostelería.

Camareros.

Cocineros.

Barman.

Empleados polivalentes de restauración.

Recepcionistas de restaurante.

Camareras de pisos.

Recepcionistas de hotel.

Vendedores de tienda.

Operadores de atracciones.

Estos puestos permiten desarrollar carrera en entornos dinámicos y multiculturales. De hecho, muchos ex empleados destacan la experiencia internacional y el crecimiento profesional que ofrece trabajar en uno de los destinos más visitados de Europa.

Tipos de contrato, condiciones y disponibilidad obligatoria durante los meses de verano

El proceso contempla contratos temporales de 35 horas semanales, con duraciones de 2 a 8 meses entre marzo y octubre de 2026. También se prevé la opción de contratos indefinidos a partir de diciembre de 2025.

A continuación, un resumen de las claves de calendario y condiciones:

Aspecto Detalle Día y lugar Sevilla 14 de octubre de 2025, Hotel Meliá Lebreros (C. Luis de Morales, 2) Día y lugar Valencia 16 de octubre 2025, SH Valencia Palace Hotel Jornada semanal 35 horas (7 días) Contratos temporales Entre 2 y 8 meses (marzo–octubre 2026) Contratos indefinidos Posibilidad Oferta inmediata Puede formalizarse el mismo día de la entrevista

Un plus atractivo: algunos candidatos podrían recibir oferta el mismo día. Por tanto, conviene acudir con la documentación preparada y la agenda despejada.

Requisitos de idiomas, opciones de alojamiento y evaluación del nivel de inglés

Las entrevistas se desarrollarán en francés. Para ciertos puestos bastará con manejar bien español e inglés, y en algunos casos se evaluará el nivel de inglés durante el proceso. ¿Tu francés es básico? Revisa bien qué vacante encaja contigo.

Existe posibilidad de alojamiento en Francia, con plazas limitadas y coste a cargo del trabajador. Es una ayuda útil para la primera etapa, aunque conviene planificar el presupuesto.

Procedimiento de inscripción presencial u online y documentación imprescindible para la solicitud

La candidatura se puede presentar de dos formas. Online, a través de Disney Careers, creando un perfil y subiendo el currículum. O presencialmente, acudiendo el día del evento en Sevilla o en Valencia. Si no puedes asistir, Disneyland París mantiene entrevistas por videollamada durante todo el año, además de otras jornadas de contratación en Marne‑la‑Vallée, cerca de París.