DGT permite a estos vehículos llegar a 150 km/h mientras el resto sigue limitado a 120: el distintivo V-12

Si conduces por autopistas en España, sabrás que una de las grandes obsesiones al volante es no pasarse de velocidad. No es para menos: dos de cada tres denuncias de tráfico se deben a circular por encima del límite permitido. Ese límite máximo está fijado en 120 kilómetros por hora en autopistas y autovías, una cifra que todos tenemos grabada en la cabeza. Sin embargo, la Dirección General de Tráfico (DGT) confirma que hay vehículos muy concretos que pueden circular a 150 km/h sin ser multados.

Son coches que llevan un distintivo especial V-12, conocido como placa de ensayo, y que se usan para pruebas e investigaciones en carretera. Y además existe incluso un tramo de autopista en Cataluña, en la AP-7 a la altura de El Vendrell (Tarragona), donde se está testando esa velocidad máxima de 150 kilómetros por hora mediante un programa piloto con Inteligencia Artificial.

Los coches que pueden ir a 150 km/h en España sin multa y el papel del distintivo V-12

¿Qué es el distintivo V-12 y por qué algunos coches pueden ir a 150 km/h?El distintivo V-12 es una señal específica de tráfico que identifica a determinados vehículos autorizados por Tráfico para realizar pruebas especiales en la carretera o investigaciones. En el día a día casi nadie se cruza con ellos, pero están ahí y forman parte de las excepciones que la normativa contempla para estudiar la circulación. En la práctica, es lo que se conoce como «placa de ensayo», un tipo de placa reservada para estos usos muy concretos.

Este distintivo aparece con las siglas F.V. y debe colocarse tanto en la parte delantera como en la trasera del vehículo. Con esa placa, y siempre dentro de esas pruebas o investigaciones, la normativa permite circular a 150 km/h, tal y como recoge el artículo 47 del Reglamento General de Vehículos. Es decir, no es que cualquiera pueda plantarse esa placa y pisar el pedal: hablamos de coches muy controlados y autorizados expresamente.

La DGT explica que estos ensayos se realizan para “fines científicos” y para llevar a cabo “estudios relacionados con la seguridad, movilidad y fluidez de la circulación vial o elementos estructurales de la misma”. Por tanto, no se trata de un privilegio para el conductor medio, sino de una herramienta técnica para estudiar cómo se comporta la circulación y los vehículos en condiciones muy concretas. En consecuencia, si tu coche no lleva esta placa de ensayo V-12, tu límite sigue siendo el de siempre: 120 kilómetros por hora en autopistas y autovías.

V-16, V-19 y V-12: qué significa cada señal y para qué sirve

En los últimos tiempos el dispositivo V-16 está en boca de todos, pero no es la única señal con nombre técnico que acompaña a los conductores. De hecho, conviven varias “V” distintas que muchas veces se confunden entre sí, aunque sirven para cosas muy diferentes.

Por un lado está la V-16, la famosa baliza de emergencia para señalizar un coche accidentado o averiado. Por otro, la V-19, que no es otra cosa que la conocida pegatina de la ITV. Y finalmente, la V-12, la placa de ensayo ligada a esas pruebas especiales en carretera. Para aclarar un poco el panorama, así se describen estos distintivos según la información proporcionada:

Distintivo Descripción básica V-16 Baliza de emergencia para señalizar un coche accidentado o averiado V-19 La conocida pegatina de la ITV V-12 Placa de ensayo con las siglas F.V., colocada en la parte delantera y trasera del vehículo

Como se ve, solo la V-12 está relacionada con la posibilidad de circular a 150 km/h, y siempre dentro de pruebas autorizadas por Tráfico. La V-16 y la V-19 forman parte de la “letra pequeña” habitual del coche: elementos de seguridad y control, pero sin ningún efecto sobre el límite de velocidad que puedes llevar en tu vehículo particular.

¿Dónde se puede llegar a 150 km/h en España sin ser multado?

La pregunta del millón es evidente: ¿hay algún sitio donde un conductor normal pueda ver un 150 en el velocímetro sin temer una multa? La respuesta corta es que el límite general sigue siendo de 120 kilómetros por hora en autopistas y autovías, pero existen excepciones muy concretas en las que aparece la cifra de 150 km/h. Una está ligada a esos vehículos con placa de ensayo V-12 y otra a un tramo muy determinado de autopista en Cataluña. En resumen, estos son los casos en los que entra en juego la velocidad de 150 km/h en España:

Vehículos que llevan el distintivo V-12, la placa de ensayo con las siglas F.V. colocada delante y detrás, autorizados por Tráfico para realizar pruebas especiales en carretera o investigaciones, y que pueden circular a 150 km/h según el artículo 47 del Reglamento General de Vehículos.

Un tramo de la autopista AP-7, a la altura de El Vendrell (Tarragona), donde se está llevando a cabo un programa piloto para probar la velocidad máxima de 150 kilómetros por hora utilizando Inteligencia Artificial, teniendo en cuenta factores como la densidad del tráfico, la visibilidad, el estado de la carretera y la meteorología.

Fuera de estas situaciones tan específicas, el límite máximo permitido sigue siendo el de 120 kilómetros por hora. De ahí que, aunque suene tentador pensar en los 150 km/h, la realidad es que para la gran mayoría de conductores la cifra que manda sigue siendo la de siempre. No en vano, dos de cada tres denuncias de tráfico están relacionadas con la velocidad, así que cualquier despiste puede salir caro.

¿Es España más estricta con la velocidad que otros países de la Unión Europea?

España figura entre los países de la Unión Europea más conservadores en lo que respecta a los límites de velocidad. Mientras aquí el máximo general se queda en 120 kilómetros por hora, en la mayoría de países los topes son más altos y, en algunos casos, llegan a esos 150 km/h que aquí solo aparecen en ensayos muy controlados. Por tanto, nuestro país se sitúa en el grupo de los que prefieren mantener el freno echado antes que elevar los límites.

Un ejemplo claro es la República Checa, donde no solo no se está planteando bajar los límites, sino que se está probando la posibilidad de aumentarlos a 150 km/h mediante ensayos. Es decir, allí la cifra de 150 km/h se prueba como posible máximo general, mientras que en España se reserva para pruebas científicas con vehículos de ensayo o para un tramo muy concreto y experimental de la AP-7. En consecuencia, el enfoque español es mucho más prudente y restrictivo que el de otros socios europeos.

Consejos para conductores: cómo interpretar el límite de 150 km/h y evitar sustos

Con todo esto sobre la mesa, la clave para el conductor de a pie es sencilla: aunque hayas oído hablar de coches que van a 150 km/h sin multa, no des por hecho que eso te afecta a ti. Si tu vehículo no lleva el distintivo V-12 ni forma parte de esas pruebas especiales autorizadas por Tráfico, tu referencia siguen siendo los 120 kilómetros por hora en autopistas y autovías. Por consiguiente, lo más sensato es conducir pensando siempre en ese límite general, salvo que la señalización marque otra cosa en tramos concretos.

Si alguna vez ves un coche con la placa de ensayo V-12, con las siglas F.V. delante y detrás, circulando más rápido de lo habitual, recuerda que está dentro de un marco de pruebas científicas y estudios sobre seguridad, movilidad y fluidez de la circulación. Tu coche, en cambio, no tiene ese permiso especial, así que compararse con esos vehículos solo lleva a problemas. Y teniendo en cuenta que dos de cada tres denuncias de tráfico son por exceso de velocidad, respetar los límites establecidos sigue siendo la forma más fácil (y barata) de evitar multas y complicaciones.