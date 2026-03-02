Así son las nuevas señales de tráfico en los entornos escolares que buscan frenar atropellos

El Ayuntamiento refuerza la seguridad vial en los entornos de colegios con nuevas señales en pasos de cebra y semáforos dirigidas especialmente a los más pequeños.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto en marcha un proyecto para pacificar las zonas escolares de la ciudad y de los barrios rurales, con el objetivo de mejorar la seguridad vial alrededor de los colegios. La iniciativa incluye la instalación de nuevos elementos de señalización para peatones y cuenta con la participación de la Oficina de Planificación y Diseño de la Movilidad, Infraestructuras, Policía Local y la colaboración del Gobierno de Aragón a través de ARASAAC, el Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa.

Nuevas señales de tráfico en Zaragoza para pacificar los entornos escolares

El proyecto se está aplicando de forma progresiva en distintos entornos educativos de Zaragoza, donde ya se pueden ver estas nuevas señales. La intención es recordar a peatones y conductores que deben extremar la precaución al acercarse a los pasos de cebra y accesos a los centros escolares.

¿Quién gana con estos cambios? Principalmente, el alumnado y sus familias, pero también todo el vecindario que se mueve a pie por estas zonas. La idea es reducir la velocidad, hacer más visibles los cruces y ordenar mejor la circulación alrededor de los colegios. Entre las actuaciones que se están realizando en estos entornos escolares destacan las siguientes:

Elevación de pasos peatonales al nivel de las aceras, ampliación de aceras y “orejatas” en los cruces, refuerzo de la señalización horizontal y vertical y definición de espacios “Kiss and Go” para paradas rápidas de los vehículos.

Con estos trabajos se busca que los pasos de peatones sean más seguros y fáciles de identificar, y que los vehículos reduzcan su velocidad de manera natural. En definitiva, que llegar y salir del colegio sea un momento más tranquilo y menos estresante para todos.

Cómo ayudan los nuevos pictogramas y señales a mejorar la seguridad vial

Una de las novedades más llamativas son los pictogramas instalados en los pasos de cebra. En ellos se detallan los pasos a seguir antes de cruzar, pensados especialmente para los más pequeños, que así pueden recordar de forma visual cómo comportarse en la calzada. ¿Quién no agradece un recordatorio claro cuando va con prisas camino del cole?

La Oficina de Movilidad ha estudiado ya hasta 10 colegios para acometer estos trabajos. Entre los centros mencionados se encuentran Balbino Orensanz en La Jota, La Salle Franciscanas, Espartidero en Santa Isabel, Ana María Navales de Arcosur, Sagrada Familia y Valdespartera III. Algunos de ellos se recogen en la siguiente tabla a modo de resumen:

Colegio Barrio / anotación Balbino Orensanz La Jota La Salle Franciscanas No se indica el barrio en la información Espartidero Santa Isabel Ana María Navales Arcosur Sagrada Familia No se indica el barrio en la información Valdespartera III No se indica el barrio en la información

Otro ejemplo de señal es la que recuerda a los peatones que no deben cruzar cuando el semáforo está en rojo, indicando que es necesario esperar a que cambie a verde. De este modo, tanto los pictogramas como las nuevas señales refuerzan la importancia de la cautela en los pasos de cebra y semáforos cercanos a los colegios.

En resumen, el conjunto de actuaciones busca un mismo objetivo: que los caminos escolares sean más seguros y que cruzar la calle no suponga un riesgo añadido. Al fin y al cabo, se trata de que niños y niñas puedan ir y volver del colegio sin sobresaltos.