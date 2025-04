DGT avisa a los padres sobre estacionar en doble fila en los colegios: la multa puede costarte la excursión de fin de curso

Hasta 200 euros de sanción y consejos para no llevarse un disgusto en la puerta de la escuela.

¿Es habitual ver coches en doble fila cuando dejamos o recogemos a los niños del colegio? Para muchas familias, esta práctica se convierte en parte de la rutina diaria, aunque puede conllevar multas considerables. La normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT) especifica que aparcar en doble fila está prohibido y puede acarrear sanciones de hasta 200 euros. Además, cuando se produce en zonas escolares, se considera una infracción con agravantes, ya que pone en riesgo la seguridad de peatones y conductores.

La normativa de Tráfico y su repercusión por aparcar en doble fila cerca de un colegio

Las leyes sobre Tráfico y Seguridad Vial contemplan que estacionar en doble fila, sin conductor presente en el vehículo, se clasifica como infracción grave. En el entorno de los centros escolares, esta situación se agrava por la alta concentración de familias en un mismo horario, lo que origina embotellamientos y aumenta el peligro de atropellos o colisiones leves.

Por otro lado, parar menos de dos minutos y sin bloquear la circulación puede considerarse una excepción, siempre que se cumpla estrictamente el tiempo estipulado y el conductor no abandone el automóvil. ¿Te interesa saber más? En momentos de gran afluencia, como las primeras horas de la mañana, basta con una pequeña distracción para superar ese límite y exponerse a la correspondiente multa. A continuación, se muestra una tabla resumen con los supuestos más comunes:

Tipo de infracción Multa aproximada Observaciones Parar brevemente sin abandonar el vehículo 0 € Máximo 2 minutos, sin obstaculizar el tráfico. Estacionar en doble fila con el conductor fuera del coche Hasta 200 € Infracción grave, especialmente en zonas escolares. Generar riesgos en la circulación (obstaculizar paso) Hasta 200 € Podría considerarse agravante según el Reglamento de Circulación.

Diferencias entre realizar una simple parada y estacionar de manera prolongada en doble fila

La parada implica que el conductor permanece en el vehículo y no supera los dos minutos. Si se cumple este requisito y no se obstaculiza el tráfico, no hay sanción. Sin embargo, cuando el coche se queda en la calzada sin nadie dentro o si se excede el tiempo permitido, se considera estacionamiento en doble fila. Ahí es donde entra en juego la infracción grave, con un importe que ronda los 200 euros.

En el caso de los colegios, este tipo de aparcamiento irregular dificulta el acceso de otros vehículos, como autobuses o taxis escolares, además de poner en riesgo la seguridad de los menores que se mueven por la zona a pie.

Medidas efectivas para evitar las sanciones y preservar la seguridad vial de todos

Más allá de aparcar lejos y caminar un poco, existen alternativas y consejos prácticos para esquivar multas y contribuir a una mejor circulación:

Zonas “Kiss & Go”: permiten paradas muy breves (menos de un minuto) cerca de la escuela. Transporte público o bicicleta: reducen el volumen de tráfico en las calles adyacentes al colegio. Organización de horarios: salir con unos minutos de antelación evita las prisas y la tentación de aparcar en doble fila. Compartir trayecto: los conocidos “coche compartido” ayudan a disminuir el número de vehículos.

Por otro lado, un sencillo truco para garantizar la seguridad de los niños es colocar la mochila en el maletero. Al obligarles a bajar con calma para recoger sus cosas, se reduce el riesgo de que salgan corriendo sin mirar.

Estacionar en doble fila puede parecer la solución más cómoda, pero las consecuencias económicas y de seguridad no compensan el supuesto beneficio. Lo mejor es planificar la rutina, aprovechar los espacios habilitados o las zonas “Kiss & Go” y respetar los límites de tiempo. De esta forma, se evitan sanciones de hasta 200 euros y se garantiza que el entorno escolar sea más seguro para todos.