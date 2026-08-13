Tras 44 años cotizados como taxista, Antonio explica por qué ahora prefiere no hacer nada

Después de toda una vida recorriendo las calles como taxista, Antonio ha cambiado las largas jornadas al volante por una rutina mucho más tranquila. El jubilado asegura haber acumulado 44 años cotizados y ahora disfruta de algo que durante décadas tuvo mucho más limitado: tiempo libre.

Su manera de explicarlo es mucho más sencilla. Cuando le preguntaron a qué se dedica ahora que está jubilado, Antonio respondió sin darle demasiadas vueltas: “Ahora me dedico a no hacer nada”.

La declaración surgió durante una entrevista callejera difundida por la cuenta @queopinanporlacalle, que publica conversaciones con personas anónimas. En ella, Antonio habló de su etapa como taxista, de los horarios que hacía y de cómo fue cambiando su relación con el trabajo a medida que cumplía años.

Su relato deja una imagen muy diferente de la que ofrece ahora mientras pasea tranquilamente por Madrid. Durante su etapa profesional, el trabajo podía ocupar prácticamente todo su día.

“Trabajaba de siete de la mañana hasta las ocho o nueve de la noche”

La jornada que Antonio recuerda estaba muy lejos de ser corta.

El antiguo taxista explica que comenzaba aproximadamente a las siete de la mañana y continuaba hasta las dos de la tarde. Entonces llegaba el momento de hacer una pausa.

“Paraba a comer”, recuerda.

Pero aquello no significaba que hubiese terminado su jornada. Después de descansar y comer, volvía al taxi y seguía trabajando durante varias horas.

El final del día podía llegar entre las ocho y las nueve de la noche.

La rutina se repetía mientras ejercía una profesión en la que pasar muchas horas sentado y circulando por la ciudad formaba parte del día a día.

Antonio, sin embargo, no habla de la conducción como algo que detestara. Al contrario: reconoce que conducir siempre le ha gustado.

Lo que ha cambiado con la jubilación es una cuestión fundamental. Ahora puede hacerlo cuando quiere y sin convertirlo en una obligación profesional.

“La noche es la vida; el día es para los obreros”

La conversación dio un giro cuando el entrevistador quiso saber si también había trabajado como taxista durante la noche.

Antonio reconoce que sí, aunque establece una clara diferencia entre su juventud y los años posteriores.

“Solo trabajé de noche cuando era más joven, luego ya no”, explica.

Es entonces cuando deja una de las reflexiones más llamativas de toda la entrevista:

“La noche es la vida, es para el que vive, para el que puede vivir. El día es para los obreros”.

Su frase resume de una forma muy personal cómo veía los diferentes horarios después de tantos años trabajando.

Durante su juventud todavía podía compaginar el taxi con jornadas nocturnas. Con el paso del tiempo, aquello dejó de formar parte habitual de su rutina y concentró el trabajo durante el día.

Su experiencia, por tanto, no procede únicamente de haber observado la noche desde fuera. Antonio también conoció lo que suponía recorrer las calles mientras buena parte de la ciudad dormía o disfrutaba de su tiempo libre.

Décadas después, su situación es completamente distinta.

De pasar el día en el taxi a “no hacer nada”

La jubilación ha supuesto para Antonio un cambio evidente de ritmo.

Si antes comenzaba a trabajar a primera hora y podía terminar alrededor de las nueve de la noche, ahora no tiene que organizar sus días alrededor de una jornada profesional.

Cuando le preguntan qué hace actualmente, la respuesta provoca precisamente por su sencillez:

“Ahora me dedico a no hacer nada”.

Detrás de la frase hay 44 años cotizados, según explica el propio Antonio.

Son más de cuatro décadas de vida laboral antes de llegar a una etapa en la que puede administrar su tiempo sin pensar en cuándo tiene que empezar o terminar de trabajar.

Eso no significa que haya abandonado por completo una de las cosas que marcaron su vida.

Antonio continúa conduciendo porque asegura que siempre le ha gustado hacerlo. La diferencia es que ya no tiene pasajeros esperando ni una jornada laboral que completar.

Ahora conduce porque quiere.

44 años cotizados antes de disfrutar de la jubilación

Los 44 años de cotización de Antonio constituyen una carrera laboral extensa y ayudan a entender el contraste que transmite su entrevista.

En España, los años cotizados son uno de los elementos que determinan las condiciones de acceso a la jubilación, aunque por sí solos no permiten saber cuánto cobra una persona.

En 2026, la edad ordinaria de jubilación está fijada en 65 años para quienes acrediten 38 años y 3 meses o más de cotización. Para quienes no alcancen ese periodo, se sitúa en 66 años y 10 meses, con las excepciones contempladas por la normativa.

Antonio afirma haber cotizado durante 44 años, pero su declaración no ofrece todos los datos necesarios para determinar las circunstancias concretas bajo las que accedió a la jubilación ni la cuantía de su pensión.

Por ese motivo, su historia resulta más interesante por aquello que sí cuenta: cómo ha cambiado su día a día después de pasar décadas trabajando.

Millones de jubilados reciben una pensión en España

Antonio forma parte de una generación para la que dejar definitivamente el trabajo supone cerrar una etapa profesional de varias décadas.

Los datos oficiales ayudan a poner esa realidad en perspectiva.

En julio de 2026, la Seguridad Social abonó aproximadamente 6,73 millones de pensiones contributivas de jubilación en España. La pensión media de jubilación alcanzó los 1.573,7 euros mensuales, según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Se trata de una media nacional y, por tanto, no permite saber cuánto cobra Antonio.

De hecho, atribuirle una cantidad concreta únicamente porque ha cotizado durante 44 años sería incorrecto. La pensión depende de diferentes factores, entre ellos las bases de cotización y las circunstancias en las que se produzca el acceso a la jubilación.

En el caso de Antonio, la cifra que él mismo destaca no es la de su pensión, sino la duración de su carrera laboral.

44 años cotizados.

Una vida diferente después de décadas al volante

Hay una imagen que resume bien el contraste de la historia.

Durante años, Antonio comenzaba a trabajar alrededor de las siete de la mañana. Llegaba la hora de comer, hacía una pausa y después regresaba al taxi. Cuando terminaba definitivamente, podían ser ya las ocho o las nueve de la noche.

Ahora puede pasear tranquilamente por Madrid.

No tiene que buscar al siguiente pasajero. Tampoco calcular cuánto queda para terminar la jornada ni pensar si merece la pena continuar unas horas más.

Y quizá por eso su respuesta sobre la jubilación resulta tan directa.

“Ahora me dedico a no hacer nada”.

Después de 44 años cotizados, Antonio ha pasado de organizar buena parte de su vida alrededor del taxi a poder decidir qué hacer con cada día.

Incluso conducir, algo que continúa gustándole, ha cambiado de significado.

Ya no es trabajo.

Es una elección.