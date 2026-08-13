Coloca varias capas de cartón sobre la hierba y lo transforma en un refugio para abejas y aves

El terreno se transformó mediante acolchado en láminas, mantillo y plantas adaptadas a Florida, con zonas destinadas también a especies comestibles.

Un propietario de Florida convirtió el césped de la entrada de su vivienda en un jardín con plantas nativas, flores, senderos y especies comestibles. La transformación fue mostrada por el canal Food Forest Florida y comenzó colocando cartón húmedo directamente sobre la hierba. El diseño busca imitar un ecosistema de robles propio del estado, reducir el mantenimiento y ofrecer alimento y refugio a aves e insectos polinizadores.

El cartón permitió preparar el terreno sin retirar todo el césped

El primer paso consistió en aplicar una técnica denominada acolchado en láminas o sheet mulching. El propietario extendió varias capas de cartón previamente humedecido sobre el césped. Después añadió materia orgánica y una cobertura gruesa de mantillo. También colocó un borde alrededor del terreno para evitar que las lluvias arrastrasen el material hacia la calle.

La guía sobre jardines sin excavación de la Universidad de Florida explica que esta técnica permite sofocar la hierba y limitar el crecimiento de malas hierbas mediante distintas capas de materiales orgánicos. El cartón actúa como una barrera temporal y acaba descomponiéndose junto con el resto de los componentes.

El sistema ofrece una alternativa a la retirada mecánica de toda la superficie vegetal. También evita comenzar el proyecto removiendo grandes cantidades de tierra. Este método puede resultar especialmente útil para quienes quieran sustituir progresivamente el césped por otras plantas, una tendencia relacionada con la búsqueda de alternativas naturales al césped.

El nuevo jardín combina plantas nativas y especies comestibles

Una vez cubierta la hierba, el creador diseñó caminos curvos de piedra y diferentes sectores de plantación. El jardín incorpora especies nativas y naturalizadas seleccionadas para atraer abejas, mariposas y aves. También incluye plantas comestibles capaces de proporcionar alimento tanto a los animales como a los habitantes de la vivienda.

Las plantas autóctonas pueden ofrecer néctar, polen, semillas y refugio a diferentes especies. El Servicio Forestal de Estados Unidos recomienda utilizar plantas con distintos periodos de floración y colocarlas en grupos para facilitar que los polinizadores encuentren los recursos disponibles. También aconseja combinar diferentes tamaños, formas y alturas.

Esta vegetación puede complementarse con refugios y zonas de nidificación. En algunas ciudades británicas ya se incorporan ladrillos para proteger abejas en determinados edificios, aunque estas estructuras necesitan flores próximas y una ubicación adecuada para resultar útiles.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos también aconseja combinar especies nativas, plantas tradicionales y hierbas aromáticas en los jardines para polinizadores. Romero, albahaca, orégano o mejorana pueden ofrecer recursos adicionales, siempre que sean adecuadas para las condiciones locales.

El mantillo ayuda a conservar la humedad del suelo

El mantillo que cubre el cartón cumple varias funciones. Reduce la exposición directa de la tierra al sol, limita la evaporación, frena algunas malas hierbas y protege la superficie frente a la erosión. Cuando se emplean hojas trituradas, corteza u otros materiales orgánicos, estos también pueden aportar nutrientes a medida que se descomponen.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos recomienda cubrir la tierra alrededor de las plantas para reducir la pérdida de agua por evaporación. El organismo señala que los hogares unifamiliares estadounidenses destinan, de media, cerca del 30% de su consumo de agua a usos exteriores. Esa proporción puede llegar al 70% en zonas más cálidas y secas.

No obstante, el proyecto de Food Forest Florida no ofrece mediciones anteriores y posteriores del consumo. Por tanto, no es posible determinar el ahorro exacto conseguido en esta vivienda. La demanda de agua dependerá de las especies elegidas, el clima, el suelo, la sombra, las lluvias y el sistema de riego.

La conservación de humedad también está siendo estudiada en otros ámbitos. Un equipo de la Universidad de Sevilla ha desarrollado un hidrogel biodegradable para cultivos elaborado con algas y cáscaras de crustáceos, capaz de absorber agua y liberarla progresivamente en el suelo.

La sustitución del césped puede realizarse por zonas

La reforma no tiene que afectar a todo el jardín desde el primer momento. El acolchado puede aplicarse inicialmente en una esquina, alrededor de un árbol o en una franja junto a la acera. Después es posible ampliar las zonas plantadas conforme se comprueba el comportamiento del suelo y se consiguen nuevos materiales.

Este proceso gradual permite observar dónde se acumula el agua, qué partes reciben más horas de sol y qué especies se adaptan mejor. También reduce el coste inicial y facilita corregir errores antes de transformar por completo la parcela.

Canal Food Forest Florida

Las plantas utilizadas en Florida no deben trasladarse automáticamente a jardines de España o de otras regiones. Cada proyecto debe seleccionar especies adecuadas para el clima local y evitar variedades invasoras. Una planta nativa de otro territorio puede comportarse de manera diferente cuando se introduce fuera de su ecosistema.

Las recomendaciones sobre acolchado, polinizadores y consumo de agua han sido contrastadas con la Universidad de Florida, el Departamento de Agricultura y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.