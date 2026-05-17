Muchas familias olvidan solicitar esta ayuda por hijo de la Seguridad Social que puede llegar a 1.380 euros al año

Miles de hogares pueden acceder al Complemento de Ayuda para la Infancia aunque no cobren el Ingreso Mínimo Vital. La clave está en que sus límites de renta y patrimonio son más amplios.

El Complemento de Ayuda para la Infancia, conocido como CAPI, es una prestación de la Seguridad Social dirigida a familias con menores a cargo. Aunque forma parte del sistema del Ingreso Mínimo Vital, no siempre exige tener derecho al IMV completo, algo que muchos hogares desconocen y que puede marcar la diferencia a final de mes.

Cuánto se cobra por el CAPI según la edad del menor

El CAPI nació en 2022 para reforzar la protección frente a la pobreza infantil. Su importe se paga cada mes y depende de la edad de cada hijo menor de edad. ¿Quién no agradecería un ingreso fijo por cada menor a cargo? Estas son las cuantías previstas para 2026:

Edad del menor Importe mensual Menor de 3 años 115 euros Entre 3 y 6 años 80,50 euros Entre 6 y 18 años 57,50 euros

Esto quiere decir que la ayuda puede llegar a 1.380 euros al año por hijo menor de tres años. Además, se acumula por cada menor. Por ejemplo, una familia con dos hijos de dos y cinco años podría recibir 195,50 euros al mes.

Quién puede pedir esta ayuda aunque no cobre el Ingreso Mínimo Vital

Uno de los puntos más importantes es que el CAPI puede cobrarse aunque la familia no tenga derecho al Ingreso Mínimo Vital. Esto ocurre porque sus topes económicos son más elevados que los del IMV ordinario.

La unidad de convivencia debe tener menores de edad y cumplir la mayoría de condiciones generales del Ingreso Mínimo Vital. Entre ellas figuran la residencia legal en España, haber vivido de forma continuada en el país durante al menos un año, contar con una unidad familiar constituida con cierta antigüedad y cumplir los trámites administrativos habituales.

En cuanto a ingresos, los límites mensuales llegan hasta 2.861,04 euros para un adulto y un menor; 3.521,28 euros para un adulto y dos menores; 4.181,52 euros para dos adultos y dos menores, y 4.841,76 euros para dos adultos y tres menores o más.

Cómo solicitar el Complemento de Ayuda para la Infancia en 2026

La solicitud del CAPI se realiza a través del trámite del Ingreso Mínimo Vital. Antes de empezar, muchas familias utilizan el simulador oficial del IMV para comprobar si cumplen los requisitos. Ojo, porque no cobrar el IMV no significa necesariamente quedar fuera del complemento.

Se puede pedir por estas vías:

Desde la sede electrónica de la Seguridad Social, con certificado digital o Cl@ve.

Mediante el formulario habilitado para personas sin certificado electrónico.

De forma presencial en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social.

La Seguridad Social también dispone de un teléfono gratuito para resolver dudas sobre esta prestación. Por tanto, conviene revisar bien la situación familiar antes de presentar la solicitud.

Compatibilidades del CAPI con otras ayudas y cuándo conviene revisar el caso

En general, el complemento es compatible con ayudas al alquiler, becas educativas, rentas autonómicas y determinadas prestaciones sociales de comunidades autónomas y ayuntamientos, siempre que no se superen los límites de renta y patrimonio establecidos.

No obstante, existen incompatibilidades que deben analizarse. Algunas familias pueden tener que elegir entre ciertas deducciones vinculadas a la maternidad o el sistema del CAPI, según qué opción resulte más favorable. También pueden existir condiciones específicas en prestaciones familiares anteriores o ayudas relacionadas con hijos con discapacidad.

La Seguridad Social revisa el complemento junto con la situación económica y familiar del hogar. Por eso, cualquier cambio en ingresos, patrimonio o composición familiar debe comunicarse para evitar regularizaciones futuras.