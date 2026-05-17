Qué mujeres pueden cobrar el subsidio para mayores de 52 años gracias a las cotizaciones ficticias por parto

Las mujeres que pidan esta prestación del SEPE pueden sumar 112 días de cotización por cada hijo si estaban en paro cuando dieron a luz. Esta regla puede ser decisiva para alcanzar los mínimos exigidos.

El subsidio para mayores de 52 años es una ayuda de 480 euros al mes del Servicio Público de Empleo Estatal. Está dirigida a personas desempleadas mayores de esa edad con dificultades para volver al mercado laboral.

Esta prestación puede cobrarse hasta llegar a la edad ordinaria de jubilación, situada entre los 65 y los 67 años según los años cotizados. Además, cotiza para la futura pensión sobre el 125% de la base mínima del Régimen General.

Cómo cobrar el subsidio para mayores de 52 años sin llegar a 15 años cotizados

La abogada Miriam Ruiz Acosta, especializada en subsidios, prestaciones sociales y Seguridad Social, explica que algunas mujeres pueden acceder a esta ayuda aunque no hayan cotizado lo suficiente. ¿El motivo? Las cotizaciones ficticias por parto, que permiten sumar días al historial laboral.

En concreto, se reconocen 112 días por cada hijo cuando la mujer estaba en desempleo al dar a luz. Esto puede servir para completar los periodos necesarios y llegar al mínimo exigido. Vamos, que no es un matiz menor para quienes se quedan a las puertas.

Qué resolvió el Tribunal Supremo sobre las cotizaciones ficticias por maternidad

La Sala Cuarta del Tribunal Supremo se pronunció sobre esta cuestión en una sentencia del 22 de junio de 2022. El caso partía de una denegación del SEPE, ya que la norma reservaba ese beneficio para jubilación e incapacidad permanente, pero no para desempleo.

La solicitante, madre de tres hijos, acreditaba 1.861 días cotizados, por debajo de los 2.160 días que equivalen a seis años. Por eso, el reconocimiento de los periodos vinculados a la maternidad era clave para poder acceder al subsidio para mayores de 52 años.

El tribunal entendió que esta ayuda actúa como un puente hacia la jubilación y que debía analizarse con perspectiva de género. El parto puede generar lagunas laborales que terminan penalizando a las mujeres en el acceso a determinadas prestaciones.

Cuándo puede compatibilizarse la ayuda de 480 euros con un empleo parcial

Desde el 1 de noviembre de 2024, el subsidio puede compatibilizarse con un trabajo a jornada parcial. Eso sí, no se pueden superar los 180 días, ya sea en uno o en varios contratos compatibles con la ayuda del SEPE, según la reforma de los subsidios recogida en el Real Decreto-ley 2/2024.

Una mujer que no alcance todos los días cotizados debe revisar si puede sumar los periodos ficticios por maternidad. En algunos casos, esa diferencia puede marcar el acceso