Cuétara necesita personal para trabajar en su fábrica de Reinosa (Cantabria): contratos indefinidos desde el primer día

¿Te gustaría trabajar en una gran empresa de alimentación? La histórica galletera Cuétara, integrada en el grupo Adam Foods, refuerza su plantilla en el complejo industrial de Reinosa (Cantabria) con dos ofertas de empleo para la incorporación de personal a su fábrica. La compañía, referente del sector desde 1951 y responsable de marcas como Tosta Rica, Campurrianas o Napolitanas, ofrece contratos indefinidos en régimen presencial, con turnos rotativos y proyección en un entorno industrial alimentario. Bien, para saber qué requisitos son los que se piden y la forma correcta de enviar el currículum, la tienes en esta noticia.

La fábrica de galletas Cuétara abre procesos de selección en Reinosa (Cantabria): estos son los puestos de trabajo, requisitos y condiciones

Desde el equipo de recursos humanos de Cuétara, se han lanado dos ofertas de empleo para trabajar en la fábrica de la misma, ubicada en el municipio cántabro de Reinosa. Bien, se tratan de dos puestos de trabajo, los cuales indicamos a continuación, junto con sus requisitos y condiciones laborales:

Técnico/a de mantenimiento (Contrato indefinido, jornada completa)

Perfil orientado al mantenimiento eléctrico y mecánico de líneas de producción. Entre sus cometidos están el mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo; el diagnóstico y reparación de averías eléctricas, electrónicas y mecánicas; la puesta en marcha y ajuste de equipos; y la participación en mejora continua y registro de intervenciones. Se requiere disponibilidad para turnos de mañana, tarde y noche en una planta altamente automatizada.

Requisitos:

Ciclo Formativo de Grado Medio/Superior (Electricidad, Electromecánica o Mantenimiento Industrial).

Experiencia mínima: al menos 2 años en entorno industrial.

Conocimientos en electricidad industrial, electromecánica, automatismos, variadores, sensores y PLCs.

Orientación a la seguridad, trabajo en equipo y resultados; disponibilidad para turnos rotativos.

Amasador/a polivalente (Contrato indefinido, jornada intensiva – indiferente)

Posición clave en la preparación de masas y apoyo a envasado y final de línea. Sus funciones abarcan la dosificación de ingredientes, el amasado y control de parámetros (espesor, peso, aspecto), la gestión de masas de recorte, ajustes de maquinaria (laminadora, horno, máquina de alambre) y la resolución de incidencias en embolsado/estuchado, garantizando los estándares de calidad y seguridad alimentaria. Trabajo a turnos rotativos M/T/N y polivalencia entre líneas.

Requisitos

ESO finalizada; se valorará FP afín (Panadería, Repostería, Industria Alimentaria, Operaciones de Proceso o Mantenimiento).

Experiencia mínima: al menos 1 año en panadería/bollería/pastelería o procesos similares.

Manejo de maquinaria de proceso, control de calidad de producto y registro de datos.

Capacidad de adaptación, proactividad y trabajo en equipo; disponibilidad para turnos.

Ambas vacantes se integran en una factoría con más de siete décadas de actividad, donde todas las empresas del grupo son autónomas pero interconectadas y comparten una cultura basada en la calidad del producto, recetas propias y sostenibilidad. Como ya hemos indicado, se tratan de contratos indefinidos uno Los salarios no se han publicado en la oferta; se comunicarán durante el proceso de selección conforme a la experiencia y al puesto.

Cómo mandar el currículum a Cuétara

Todas las personas que cumplan con alguno de estos perfiles, deberán mandar sus candidaturas (con el currículum actualizado y con buena presentación) a través del portal de empleo donde Cuétara ha publicado estas ofertas de empleo. Bien, sigue estos pasos para postular:

Accede al portal y selecciona aquella de las 2 ofertas de empleo que más te interese. Verifica el perfil y si todo es correcto, pulsa “Inscribirte” para adjuntar el CV. Si aún no tienes cuenta, regístrate en “Date de alta como persona” y completa el formulario.

Cuétara busca talento comprometido para consolidar su fábrica en Reinosa y mantener el nivel de excelencia de sus marcas más reconocidas.