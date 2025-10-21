Cuándo empieza realmente el invierno en España y qué día es el cambio horario: ¿se adelanta o se atrasa el reloj?

El invierno comienza el 21 de diciembre de 2025 a las 10:03 UTC y terminará el 20 de marzo de 2026. Además, en octubre vuelve el horario de invierno con relojes atrasando una hora.

La cuenta atrás ya ha empezado. Saber cuándo empieza el invierno en 2025 y cuándo se cambia la hora ayuda a organizar viajes, rutinas y planes navideños. El solsticio llegará el viernes 21 de diciembre a las 10:03 horas UTC y la estación se extenderá hasta el 20 de marzo de 2026 a las 09:01 UTC. Antes, España ajustará los relojes en la madrugada del 25 al 26 de octubre: a las 03:00 serán las 02:00.

Fecha y hora exacta del inicio del invierno en España en 2025

¿A qué se debe esa hora tan concreta? Coincide con el momento en que el sol alcanza el punto más bajo de su trayectoria aparente en el cielo, dando paso a la noche más larga del año en el hemisferio norte. A partir de ahí, las noches irán acortándose poco a poco hasta la llegada de la primavera. El Instituto Geográfico Nacional respalda esta transición astronómica.

Duración del invierno 2025 y finalización con el equinoccio de marzo

El invierno de 2025 abarcará desde el solsticio de diciembre hasta el equinoccio de marzo, cuando el día y la noche tienen una duración prácticamente igual. En números redondos, serán unos 90 días marcados por el frío, heladas, nevadas y lluvias en buena parte del hemisferio norte. ¿Y la perspectiva meteorológica? También se usa una definición que asocia el invierno a diciembre, enero y febrero, útil para comparar temperaturas y precipitaciones.

A continuación, un resumen con las fechas y horas clave para no perderse:

Evento Fecha Hora (UTC) Clave práctica Inicio del invierno (solsticio) 21/12/2025 (viernes) 10:03 Arranca la estación más fría y la noche más larga Fin del invierno (equinoccio) 20/03/2026 (viernes) 09:01 Comienza la primavera con días y noches similares Cambio a horario de invierno Madrugada 25–26/10/2025 03:00 → 02:00 El domingo tendrá oficialmente 25 horas

Tras la tabla, quédate con la idea: diciembre trae el inicio del invierno y octubre el ajuste horario que adelanta amaneceres… y también anocheceres.

Cambio de hora en octubre de 2025: así afectará a tu día a día

Este octubre, el horario de invierno vuelve el último fin de semana: en la madrugada del sábado 25 al domingo 26, a las 03:00 serán las 02:00. Resultado inmediato: amanecerá antes, pero también anochecerá una hora antes. ¿Te pilla de viaje o con un turno laboral? Apúntalo en la agenda para evitar despistes. En la mayoría de dispositivos electrónicos el cambio es automático, por lo que no tendrás que hacer nada en móviles, tabletas o relojes inteligentes.

El objetivo tradicional ha sido aprovechar mejor la luz solar para reducir consumo energético. Sin embargo, su eficacia lleva años en debate. En 2018 se planteó su supresión a nivel europeo y en 2019 el Parlamento Europeo votó a favor de eliminar los dos cambios anuales, algo que no llegó a aplicarse. En España, una comisión de expertos recomendó no precipitar modificaciones de huso hasta lograr un consenso amplio y bien explicado. Además, el calendario oficial mantiene los ajustes vigentes hasta, al menos, después de octubre de 2026.

Cómo organizar viajes y rutinas con el horario de invierno y fiestas

¿Quieres sacarle partido al cambio? Un puñado de pautas sencillas puede ayudarte a planificar mejor y sin sobresaltos:

Revisa billetes, reservas y recordatorios; ajusta alarmas y reuniones, considera la hora extra del domingo y adelanta tareas que dependan de la luz natural.

Por tanto, el consejo es claro: confirma horarios en actividades sensibles (transporte, sanidad, educación o eventos) y aprovecha la hora adicional para descansar o cerrar gestiones previas a la campaña navideña. De hecho, saber que el invierno empieza el 21 de diciembre te permitirá cuadrar escapadas, compras y celebraciones con mayor tranquilidad.