COVIRAN lanza 5 ofertas de empleo para trabajar en centros logísticos: contratos indefinidos y de relevo

Covirán, cooperativa de detallistas dedicada a la distribución alimentaria, refuerza sus equipos con nuevas incorporaciones en centros logísticos y áreas de soporte. La convocatoria combina posiciones operativas y de coordinación con un predominio de contrato indefinido y contrato de relevo, todas en Jornada completa y modalidad presencial. Los sueldos quedan a convenir.

Nueva convocatoria de empleo para trabajar en Coviran: condiciones y perfiles más buscados

La mayor parte de los puestos de COVIRAN se orienta a la operativa en plataformas logísticas (almacén, preparación de pedidos, limpieza industrial y jefatura de turno), junto a una posición corporativa en marketing para gestión de eventos. Todas las vacantes son presenciales y trabajan con estructuras de turnos adaptadas a cada área: turnos rotativos de mañana y tarde, turnos de tarde continuos o jornada estándar de lunes a viernes; en algunos casos se solicita disponibilidad para turnos partidos. Las ofertas aquí recogidas constituyen una muestra representativa del tipo de posiciones que la compañía publica en España.

Según la información publicada, predominan el contrato indefinido y el contrato de relevo, con presencia de contrato de duración determinada; todas las vacantes referidas son de Jornada completa y en modalidad presencial. Los salarios no se detallan en las ofertas, por lo que quedan a convenir. La compañía señala incorporación inmediata y un paquete de beneficios recurrente que incluye retribución flexible a través de la app Cobee (con opciones como seguro médico de salud privado, guardería, transporte, restaurante y formación), la posibilidad de “cobrar cuando quieras” a través de Payflow y descuentos y ventajas en cientos de marcas.

El entorno de trabajo se define por la cooperación, la igualdad de oportunidades y la diversidad, en una cooperativa con presencia en España y Portugal y una red de más de 3.300 supermercados, en fase de transformación e innovación.

Qué perfiles profesionales prioriza COVIRAN en este proceso

En el ámbito logístico, la cooperativa busca personal de almacén con dominio de carretilla retráctil y torillo, preparado para ubicar mercancía, reponer, mantener el “picking”, controlar caducidades y participar en inventarios. Para limpieza industrial, se requieren profesionales que aseguren la limpieza general de zonas seco y refrigerado, gestionen residuos, apliquen correctamente productos y útiles de desinfección y cumplan planes de autocontrol, cuidando la maquinaria asignada.

En los puestos de coordinación, la jefatura de turno asume la distribución de tareas, la planificación de la carga de trabajo, la supervisión administrativa y el cumplimiento de protocolos de seguridad, con foco en inventario, servicio y mejora continua, además de la formación de colaboradores. En el área corporativa, el especialista en eventos apoya la organización y ejecución de encuentros y ferias, coordina logística con proveedores, gestiona gastos y facturas, colabora en materiales gráficos y contenidos, y elabora informes, cronogramas y control presupuestario, contribuyendo también a acciones de captación y fidelización.

Ofertas de empleo destacadas en distintos puntos del país

Puesto Ubicación Funciones (resumen) Carretillero/a (contrato de duración determinada) Toledo Ubicar y reponer mercancía, mantener el “picking”, controlar caducidades y participar en inventarios; manejo de carretilla retráctil y torillo y cuidado de equipos. Limpiador/a industrial (contrato indefinido) Vitoria-Gasteiz Limpieza general de plataforma en zonas seco y refrigerado, retirada y reciclaje de residuos; uso adecuado de maquinaria, productos de limpieza y cumplimiento del plan de autocontrol. Especialista eventos (contrato de relevo) Atarfe Apoyo en organización y ejecución de eventos, coordinación con proveedores y gestión de gastos; elaboración de materiales, informes y cronogramas, con control presupuestario. Jefe/a de turno (contrato indefinido) Vitoria-Gasteiz Planificar y distribuir trabajos del turno, supervisar tareas y registros de inventario; velar por protocolos de seguridad, impulsar la mejora continua y formar al equipo. Preparador/a de pedidos (contrato de relevo) Coslada Preparar y mecanizar pedidos, desplazar, ubicar y almacenar mercancía; organizar provisiones y reponer según indicaciones del servicio.

Cómo presentar la candidatura y enviar el currículum

El proceso habitual comienza accediendo al portal de empleo correspondiente y buscando las ofertas de Covirán. A partir de ahí, se recomienda filtrar por provincia, categoría o tipo de contrato para acotar resultados. Tras seleccionar la vacante de interés, el sistema solicitará registro o inicio de sesión, la carga del CV actualizado y, en su caso, una carta de presentación. Antes del envío, conviene revisar los datos y confirmar la candidatura para que quede registrada en la plataforma, donde podrá consultarse su estado posterior.