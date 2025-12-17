A la venta una casa de 92 metros cuadrados con 3 habitaciones: hipoteca por poco más de 10 euros al mes

Una vivienda de 92 metros cuadrados sale a la venta por 2.000 euros, con tres habitaciones y un precio por metro cuadrado de 22 euros, aunque necesita reformas.

La casa, comercializada por Solvia, se sitúa en la calle Olivo, en el núcleo urbano de Calahorra (La Rioja), en una zona residencial tranquila. Es una vivienda de estructura tradicional que requiere reformas, pensada para quienes buscan un proyecto propio y personalizar cada estancia.

En sus 92 metros cuadrados construidos se reparten salón-comedor, cocina independiente, tres dormitorios y un baño. Es una distribución clásica y funcional que se puede adaptar a diferentes necesidades familiares o personales. ¿Te atrae la idea de comprar barato y reformar a tu ritmo? El inmueble tiene un precio de 2.000 €, para el cual se aporta un ahorro inicial de 600 €, equivalente al 30 % del valor. La financiación se plantea a un plazo de 30 años, con un tipo de interés variable del 1,85 %.

Si estás buscando pedir un préstamo, saber que a modo ejemplo con una entrada de 600 euros, los impuestos y gastos asociados ascienden a 1.990 €, y el importe total del préstamo es de 2.990 €. Con estas condiciones, la cuota mensual estimada sería de 11 €.

A continuación se resumen las principales características de la vivienda para tener una visión rápida de lo que ofrece este inmueble de Solvia en Calahorra (La Rioja):

Característica Detalle Tipo de inmueble Casa o chalet Superficie construida 92 m² Estancias Salón-comedor, cocina, 3 habitaciones, 1 baño Ubicación Calahorra (La Rioja), núcleo urbano, calle Olivo Estado de la vivienda Segunda mano, requiere reformas Precio total 2.000 euros Precio por metro cuadrado 22 euros/m²

Entorno de la vivienda Solvia en Calahorra con servicios, salud y zonas verdes

El entorno de la casa cuenta con supermercados, restaurantes, comercios, centros educativos e instalaciones deportivas, lo que facilita el día a día sin grandes desplazamientos.

En materia sanitaria, se destaca la proximidad al Hospital Fundación Calahorra y al Centro de Salud Calahorra, que permiten acceder a atención médica cercana. Para muchas familias esto es un punto clave a la hora de elegir vivienda.

También se menciona su cercanía al Parque del Cidacos, un espacio verde donde pasear, hacer deporte o simplemente desconectar. ¿Te imaginas salir de casa y, en unos minutos, estar caminando junto al río o disfrutando de una zona ajardinada?

Comunicaciones de la casa de Solvia en Calahorra con carreteras, tren y autobús

En cuanto a comunicaciones, la localización ofrece fácil acceso a la N-232 y a la AP-68, vías que conectan Calahorra con Logroño, Zaragoza y otras localidades de la región. El transporte público también está cubierto gracias a varias líneas de autobús urbano e interurbano, y la estación de tren de Calahorra se sitúa a menos de 10 minutos en coche, lo que permite desplazamientos cómodos a nivel regional y nacional.

El precio anunciado es de 2.000 euros para una superficie de 92 metros cuadrados, lo que sitúa el metro cuadrado en 22 euros. El atractivo principal está en ese coste de compra tan reducido, a cambio de asumir una reforma para actualizar la vivienda y adaptarla a las necesidades del comprador.

Antes de tomar una decisión, lo razonable es valorar el alcance de las obras y hacer números con calma. La compañía indica que ofrece asesoramiento especializado para ayudar a asegurar la inversión y encontrar la casa que mejor encaje con cada perfil, con trato cercano y personalizado, incluso a través de un chat para resolver dudas.

Si esta vivienda en Calahorra llama la atención, se pueden seguir algunos pasos sencillos para avanzar en la decisión:

Pedir a Solvia información detallada y una visita para comprobar el estado real de la casa y las reformas necesarias.

Calcular un presupuesto aproximado de reforma y comprobar que encaja con la economía personal.

Revisar servicios y comunicaciones del entorno para confirmar que se ajustan al uso que se quiere dar a la vivienda.

Con estos puntos claros, será más fácil decidir si esta casa es la oportunidad que se está buscando o si conviene seguir comparando alternativas dentro de la oferta de Solvia.