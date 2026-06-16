Cómo ver si Hacienda, la Policía, la DGT u otros organismos han accedido a tus datos

Mi Carpeta Ciudadana permite revisar qué organismos han accedido a tus datos oficiales. La opción está algo escondida, pero se puede consultar en pocos pasos desde la aplicación o la web.

Saber quién ha consultado tus datos personales oficiales es posible gracias a Mi Carpeta Ciudadana, una herramienta de la administración que permite comprobar los accesos realizados por organismos públicos como la Policía, la DGT, Hacienda u otras entidades autorizadas.

La información aparece dentro del apartado de transparencia de la aplicación, donde se pueden revisar los intercambios de datos entre administraciones. Es decir, puedes ver si algún organismo ha accedido a la información que la administración pública tiene sobre ti.

Cómo entrar en Mi Carpeta Ciudadana para revisar tus datos personales oficiales

Lo primero que tienes que hacer es acceder a Mi Carpeta Ciudadana. Puedes hacerlo desde la aplicación móvil, disponible para Android y iPhone, o directamente desde su web oficial.

Una vez dentro, hay que entrar en modo Personal e identificarse con alguno de los sistemas permitidos: Cl@ve, DNI electrónico, Cl@ve PIN o Cl@ve Permanente.

A partir de ahí, el trámite es bastante sencillo, aunque la opción no está precisamente a la vista. ¿Dónde hay que mirar? En el apartado Mi Carpeta, que aparece en la barra inferior de la aplicación.

Dentro de ese menú, tendrás que buscar la pestaña Mis Datos y pulsar en la opción Transparencia. Este es el apartado desde el que puedes consultar los accesos e intercambios de información entre organismos.

La opción que muestra si Hacienda, la DGT o la Policía consultaron tus datos

Cuando estés en la pantalla de Transparencia, tendrás que entrar en Mis intercambios entre administraciones. Después, selecciona la opción Entre Organismos para poder ver qué entidades han accedido a tus datos.

Este apartado lleva a la pantalla de Consultas entre Organismos. Ahí se muestra quién ha consultado tus datos personales oficiales y la información que la administración pública tiene sobre ti.

Además, la herramienta permite utilizar un botón de Filtros para acotar la búsqueda por periodos concretos. Esto puede resultar útil si quieres comprobar accesos realizados en una fecha determinada o revisar movimientos recientes sin tener que mirar todo el historial.

Por lo tanto, aunque la función está algo escondida, permite tener un mayor control sobre el uso de tus datos. Y eso, dicho claro, siempre viene bien.

Qué debes tener preparado antes de consultar los accesos a tus datos

Antes de empezar, conviene tener a mano un método de identificación válido para entrar en Mi Carpeta Ciudadana. Sin ese acceso, no podrás consultar la información.

El recorrido es el siguiente: entrar en la aplicación o en la web, acceder en modo Personal, identificarse, pulsar en Mi Carpeta, entrar en Transparencia, seleccionar Mis intercambios entre administraciones y, finalmente, elegir Entre Organismos.

Desde ahí podrás revisar las consultas registradas y filtrar por periodos si lo necesitas.