Los expertos no dan crédito: el Gobierno activa un nuevo plan estatal de pagos directos para comprar coches eléctricos

El Plan Auto 2030 sustituirá al Moves III y promete pagos directos, plazos más cortos y condiciones iguales en toda España desde el 1 de enero de 2026.

El Congreso aprobó el 13 de noviembre de 2025 la Ley de Movilidad Sostenible, que obliga a activar un plan nacional de renovación en tres meses. Con esa base, Pedro Sánchez presentó el Plan Auto 2030 el 3 de diciembre y confirmó una dotación de 400 millones de euros a partir de 2026 para el Plan Auto+.

La Ley de Movilidad Sostenible obliga a renovar coches y marca plazos concretos

La norma establece que la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas deberán promover la sustitución de vehículos antiguos y contaminantes por otros de bajas o nulas emisiones, con la vista puesta en reducir el CO2 y mejorar la seguridad vial. Además, se elimina la obligación de hacer un estudio para actualizar las etiquetas medioambientales de la DGT.

Plan Auto+ para 2026 con pagos directos y seguimiento a tiempo real

El nuevo proyecto quiere dejar atrás las esperas del Moves III: plazos de resolución que pasan de meses a semanas, pagos directos sin intermediarios y un seguimiento a tiempo real de la solicitud. Esto es lo que más mira el ciudadano cuando pide una ayuda.

El ministro Jordi Hereu lo dejó así: «A partir del 1 de enero de 2026, que sigan comprando coches electrificados en España, porque estamos garantizando el futuro de la gran industria en el país». Estas son las claves que se anuncian del Plan Auto+:

Trámite más rápido, en semanas.

Mismas condiciones en toda España.

Seguimiento real del estado de las solicitudes.

Pagos directos, sin intermediarios.

El objetivo es evitar el atasco y que el dinero llegue cuando se necesita, sin diferencias por territorio.

Qué comunidades agotaron el Moves III y cómo quedaría el mapa de ayudas

En 2025, el Plan Moves III contó con 400 millones de euros adicionales, pero la demanda dejó a varias comunidades sin fondos o con expedientes en espera. ¿Vives en una de ellas? Este es el reparto que se detalla:

Agotaron reservas Listas de espera y solicitudes en reserva Bonificaciones activas Aragón, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid y País Vasco Andalucía y Navarra Extremadura, Asturias, Castilla-La Mancha, La Rioja, Murcia y Ceuta

Por otro lado, el Plan Auto+ se plantea para todo el país con un proceso más sencillo y rápido y sin la intervención de las Comunidades Autónomas, como ocurría hasta ahora.

Cuantías del Moves III y requisitos que podían subir la bonificación final

El Moves III podía llegar a 7.000 euros al comprar un coche eléctrico o híbrido enchufable con más de 90 kilómetros de autonomía eléctrica si se entregaba uno para achatarrar. Si no se entregaba vehículo, el máximo era de 4.500 euros.

A esa cifra se le podía sumar un 10% si el comprador tenía movilidad reducida, si el vehículo se destinaba a taxi o si vivía en municipios de menos de 5.000 habitantes. Además, los concesionarios participantes debían aplicar un descuento mínimo de 1.000 euros antes de impuestos.

Qué piden Faconauto, Ganvam y Anfac y qué incluye el Plan Auto 2030

Faconauto, con Marta Blázquez, considera «imprescindible» activar un plan inmediato; Ganvam propone recuperar el espíritu del Plan Prever; y Anfac reclama cooperación, realismo tecnológico e incentivos más directos, con una fiscalidad favorable a los eléctricos.

En paralelo, el Ejecutivo encuadra el Plan Auto 2030 con la Estrategia de Descarbonización de 2050 y el PERTE VEC, y cifra 1.280 millones de euros: 400 millones para renovar el parque con vehículos electrificados, 300 millones para puntos de recarga y 580 millones para el PERTE.