Adiós a una estrella Michelin de Barcelona: la última cena del restaurante será el 21 de diciembre

El restaurante del Paral·lel pone fin a su etapa con estrella Michelin. El grupo Orobianco tomará el relevo con un nuevo proyecto dirigido por Paolo Casagrande (Lasarte), con apertura prevista en la primavera de 2026.

Teatro Kitchen Bar cerrará definitivamente el 21 de diciembre. El negocio, adquirido a principios de este año por Orobianco al empresario Manuel Lao, no seguirá con la propuesta de tapas creativas que lo catapultó a la Guía Michelin en 2024. En su lugar, llegará una nueva apuesta gastronómica que marcará una transición ordenada del espacio.

Cierre de Teatro Kitchen Bar con estrella Michelin y fecha definitiva en Barcelona

La despedida llega apenas un año después del reconocimiento de la Guía Michelin. ¿Por qué se cierra? Porque el nuevo propietario quiere iniciar una etapa diferente, con otra idea culinaria y un calendario propio. La fecha ya es oficial: último servicio el 21 de diciembre.

El relevo lo toma Orobianco, grupo que ya luce una estrella en Calpe y que avanza en su expansión nacional. La cocina estará bajo la batuta de Paolo Casagrande, chef de Lasarte (tres estrellas Michelin), con una propuesta que conectará el Mediterráneo con otras cocinas y un formato más desenfadado, pero elegante. ¿La idea? Un concepto renovado que mantenga raíces y sume alcance.

Claves del cambio que debes tener en el radar

Último servicio fijado para el 21 de diciembre.

Nuevo proyecto liderado por Paolo Casagrande en 2026.

Orobianco impulsa la transformación y la gestión del espacio.

Se abandona la línea de tapas creativas actual.

Apertura prevista en primavera tras una reforma integral.

Con estas coordenadas, el traspaso busca continuidad de calidad y un giro de estilo sin improvisaciones.

Calendario previsto y reforma integral del espacio a cargo de Estudio Astet

Desde diciembre, el local iniciará una remodelación completa a cargo del premiado Estudio Astet, conocido por su trabajo con grandes chefs. El objetivo es transformar la escenografía teatral en un entorno luminoso, natural y de acento mediterráneo, en consonancia con la filosofía del grupo. ¿Qué se gana? Un marco más acorde al proyecto que viene.

Para situarte, estas son las fechas y protagonistas clave del cierre y el nuevo comienzo:

Hito principal Fecha o periodo Detalle resumido Cierre definitivo de Teatro Kitchen Bar 21 de diciembre Fin de la etapa actual en el Paral·lel Inicio de la reforma integral Desde diciembre Remodelación completa del espacio por Estudio Astet Nueva propuesta de Orobianco Primavera de 2026 Apertura del proyecto dirigido por Paolo Casagrande Propiedad del negocio Principios de este año Orobianco compra el local al empresario Manuel Lao Enfoque culinario futuro 2026 Concepto mediterráneo, elegante y abierto a otras cocinas

En consecuencia, el calendario encadena cierre, obra y reapertura, con un rumbo gastronómico ya definido.

Un proyecto premiado que se apaga tras un año con estrella Michelin

Teatro Kitchen & Bar abrió en 2022 en el Eixample, en el espacio que ocupó Tickets, de Albert Adrià y los hermanos Iglesias. Ese mismo año destacó en los TheFork Restaurant Awards y, en 2024, logró su primera estrella con Oliver Peña al frente. Su éxito se apoyó en una puesta en escena muy cuidada, una carta presentada como un guion y una combinación de snacks, tapas, clásicos y elaboraciones innovadoras, disponibles a la carta y en dos menús degustación con distintos ritmos.

¿Y el chef? Oliver Peña ya ha adelantado su próxima aventura en Barcelona: un proyecto más personal llamado Mineral, con apertura prevista para 2026. Por lo tanto, el cierre del actual formato no implica despedida del talento, sino cambio de escenario.

En definitiva, Barcelona pierde una estrella activa, pero gana una promesa cercana: un nuevo restaurante con sello Orobianco y dirección de Casagrande, alineado con una reforma que aspira a resetear el espacio y atraer al público desde la primavera de 2026. ¿Lo echarás de menos o te puede la curiosidad por lo que viene?