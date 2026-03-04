Cómo solicitar el certificado de antecedentes penales: imprescindible para muchas ofertas de trabajo y oposiciones

Te explicamos de forma sencilla qué es este documento, para qué sirve y cómo pedirlo por internet, en oficina o por correo.

El certificado de antecedentes penales es un documento oficial del Ministerio de Justicia que indica si una persona ha sido condenada y si la pena está cumplida. Suele ser imprescindible para trabajar, presentarse a oposiciones o completar determinados trámites con la administración.

Quién necesita el certificado de antecedentes penales y para qué se utiliza

Este certificado puede exigirse en oposiciones, en contratos de trabajo o para acreditar que no hay condenas penales en un expediente administrativo. También se pide en algunos trámites del SEPE, como el retorno voluntario o el acceso a bolsas de empleo específicas.

¿Te lo han pedido para una oferta de empleo o para inscribirte en una bolsa de trabajo? Entonces necesitarás tenerlo al día para no quedarte fuera del proceso.

Cómo solicitar el certificado de antecedentes penales por internet paso a paso

La vía más rápida es la solicitud por internet. Para ello necesitas DNI electrónico o certificado digital y acceder a la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia.

Una vez identificado, rellenas el formulario con tus datos, indicas para qué necesitas el certificado y facilitas un correo electrónico válido, donde llegarán las instrucciones para descargarlo. Después pagas la tasa de 3,86 euros, con tarjeta o mediante cargo en cuenta bancaria.

Si el certificado va a usarse en el extranjero, debes marcar la opción de apostilla y seleccionar el país de destino. Al confirmar la solicitud, en unas horas recibirás un código de seguridad y un enlace para descargar tu certificado de antecedentes penales.

Tramitación presencial y por correo del certificado de antecedentes penales

Si no quieres o no puedes tramitarlo online, puedes pedir el certificado en persona. Para ello debes cumplimentar el modelo 790 y presentar tu documento de identidad original con una fotocopia compulsada; si actúas en nombre de otra persona, tendrás que aportar también la documentación que acredite la representación.

La solicitud se entrega en las oficinas de registro y, en Madrid, también en la Oficina Central de Atención al Ciudadano. La misma documentación puede enviarse por correo postal a estas oficinas, indicando claramente la dirección donde quieres recibir el documento. El certificado suele emitirse en un plazo aproximado de 3 a 10 días hábiles.

Precio vigencia y cancelación del certificado de antecedentes penales en España

La tasa para obtener el certificado es de 3,86 euros y debe pagarse siempre, se pida por internet o de forma presencial. Puede abonarse mediante el modelo 790 o con tarjeta en la solicitud online.

El certificado tiene, con carácter general, una validez de tres meses desde su expedición, salvo que el propio documento indique otra cosa. Por eso conviene solicitarlo cerca de la fecha en la que vayas a presentarlo en una oposición o en una oferta de empleo concreta. Para cancelar los antecedentes penales, la persona interesada debe haber cumplido la pena, resarcido la responsabilidad civil y respetar unos plazos sin delinquir:

Penas leves: 6 meses; penas menos graves en grado de imprudencia: 2 años; resto de penas menos graves: 3 años; penas graves: 5 años.

El certificado de antecedentes penales lo expide el Ministerio de Justicia, mientras que el de antecedentes policiales se pide a la Policía y recoge actuaciones policiales, no las condenas que constan en el registro penal.